17 janvier 2021

Contre les mesures liberticides grandissantes et permanentes amenées par la dictature sanitaire, retrouvons nous dans l’espace public, sur les ronds-points de si bonnes mémoires et partout ailleurs pour un grand concert cacophonique quotidien de réprobation et de rejet des institutions corrompues.

La révolte des casseroles sonne juste avec l’orchestre cacophonique de France dirigé par l’esprit gaulois réfractaire et dans l’esprit Gilet Jaune !

Tous au concert !

