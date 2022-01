Vœux 2022 : Solidarité ! Union ! Résistance ! Émancipation !… La Vie et rien d’autre !

Résistance 71

1er janvier 2022

Nous ne pouvons rien souhaiter d’autre en cette année 2022 qu’un éveil et une rébellion massifs de sortie de tyrannie pour non pas « retourner à la normale », mais rétablir l’ordre naturel des choses, celui de l’avènement de la société des sociétés, qui seule réalisera enfin notre humanité vraie.

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir. Nos vœux 2022 incluent une compréhension de ce fait dans toute la réalité de son pouvoir émancipateur.

2022 sera une année décisive, ça va secouer, mais l’humanité triomphera de la tyrannie de ce système du plus petit nombre qui arrive à sa fin programmée.

A bas l’État ! A bas la marchandise ! A bas l’argent ! A bas le salariat !

Vive la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée !







