Dr Vladimir Zelenko et son protocole de traitement du SARS-CoV-2 aux Etats-Unis

Protocole pour patients à bas et moyen risque :

Elemental Zinc 25mg 1 time a day

Vitamin D 5000iu 1 time a day

Vitamin C 1000mg 1 time a day

Quercetin 500mg 1 time a day until a safe and efficacious vaccine becomes available

If Quercetin is unavailable, then use Epigallocatechin-gallate (EGCG) 400mg 1 time a day

Protocole pour patients à haut risque:

Elemental Zinc 25mg once a day

Vitamin D 5000iu 1 time a day

Hydroxychloroquine (HCQ) 200mg 1 time a day for 5 days, then 1 time a week until a safe and efficacious vaccine becomes available

If HCQ is unavailable, then use the Protocol for Low and Moderate Risk Patients.

(*) Note de R71 :

Le Dr Zelenko est un médecin généraliste de 46 ans, né à Kiev en Ukraine, immigré aux Etats-Unis (New-York) à l’âge de 4 ans avec sa famille. Il est médecin depuis 20 ans dans une communauté de 35 000 habitants. Le Dr Zelenko a soigné plus de 2000 patients atteints de la COVID19 depuis le début de la crise sanitaire et n’a eu a déploré que 2 décès après hospitalisation. Il a une grande pratique et un grand succès avec les protocoles énoncés. C’est un médecin de terrain dont la mission avouée est de diagnostiquer et de soigner ses patients. Pour ce faire, il utilise tout protocole qui marche.