20 juillet 1973 ~ 20 juillet 2023 : Hommage à Bruce Lee, artiste martial, de la vie et grand penseur du XXème siècle (PDF Résistance 71 et JBL1960)

“Dépoussiérez-vous de tout ce que votre être a accumulé et révélez la réalité pour ce qu’elle est, ou dans toute sa nudité vraie, ce qui correspond au concept bouddhiste du vide.”

~ Bruce Lee, Tao of Jeet Kune Do ~

“La Tao est vide ; si l’on en fait usage, il paraît inépuisable.

Ô qu’il est profond ! Il semble le patriarche de tous les êtres.”

~ Lao Tseu, Tao Te King, IV ~

“Tous les êtres ne font qu’un. La vie et la mort sont identifiées.”

~ Tchouang Tseu, Ciel et Terre ~

Hommage à Bruce Lee, artiste martial, de la vie et grand penseur du XXème siècle

1973 ~ 2023 cinquantenaire de sa disparition prématurée, compilation en PDF

S & F de Résistance 71

20 juillet 2023

Bruce Lee (1940 – 1973), de son véritable nom Lee Jun Fan, né à San Francisco et élevé dans le Hong Kong britannique, de parents artistes de théâtre et opéra traditionnels chinois. Bruce Lee vient vivre aux Etats-Unis (il est américain de naissance), à Seattle dans l’état de Washington en 1959 (et où il est inhumé). Entre 1961 et 1964, il étudie la philosophie et les arts dramatiques à l’université de l’état de Washington (Seattle). En 1964, il part vivre avec son frère aîné à Oakland en Californie où il ouvre une école d’arts martiaux. Aux championnats du monde de Karate de Long Beach en 1964, il fait une très remarquée démonstration de combat et de son célèbre “coup de poing sans recul”. Les portes de la télévision et du cinéma s’ouvrirent et le reste est historique jusqu’à sa mort prématurée à Kowloon, Hong Kong, le 20 juillet 1973. Il avait 33 ans et en aurait 83 aujourd’hui s’il avait vécu.

Pour beaucoup de personnes qui vécurent dans leur adolescence ce qu’on a appelé la “vague Bruce Lee” qui déferla sur l’Europe deux ans après son décès, cette période demeure sans aucun doute marquante dans le souvenir de leur jeune vie. Pour certains, ce fut bien plus qu’une “mode”… Ce fut une révélation, un séisme qui changea, bouleversa leurs vies. Ceci fut le cas pour deux d’entre nous.

Le phénomène Bruce Lee peut être vu et perçu à plusieurs niveaux. Le plus superficiel étant celui d’une mode, d’un instant de plus dans la marchandisation régnante. Ce le fut sans aucun doute et Bruce Lee rapporta des dizaines de millions à certaines personnes, beaucoup plus post-mortem que de son vivant. Ce fut la plus forte marchandisation d’une personne / personnage en dehors de Disney et avant Star Wars, la commercialisation de son nom dans le monde entier fut hors norme. Sa vie passionnante et agitée, son domaine des arts martiaux, les films, la célébrité et sa fin tragique, comme plus tard celle de son fils, Brandon, sur un tournage, furent taillés sur mesure pour entrer dans la légende. Plus profondément, Bruce Lee fut sans doute le plus grand artiste martial moderne. Il ne fut pas un artiste de cinéma. Il fut avant tout un combattant, un chercheur dans son domaine, un innovateur hors pair tant dans le développement physique que dans le développement technique et mental du combattant qu’il voulait ancré dans la réalité et sans artifice, qui se servit des médias et du cinéma pour faire avancer son art, ses concepts, beaucoup plus rapidement qu’au sein de ses écoles où son enseignement était restreint à une poignée d’élèves. Il créa très tôt sa propre non-méthode (point sémantique important comme on le verra par la suite…) de combat, le Jeet Kune Do ou la “voie du poing qui intercepte”, méthode qui intégrait le meilleur de tous les arts martiaux qu’il avait profondément étudié et mis en pratique dans bon nombre de combats de rue dans sa jeunesse à Hong Kong et au cours de défis qui lui étaient régulièrement lancés. Lee était contre le conformisme, la tradition qui sclérosent l’art. Il était en mouvement perpétuel à l’instar du combat et des formes parfois improbables qu’il peut prendre. S’il était possible de résumer sa pensée et son mode d’action en une phrase, il faudrait utiliser celle qu’il utilisait souvent : “Regarde l’eau, elle n’a pas de forme, elle prend la forme de tout ce qu’elle touche, sois comme l’eau mon ami !”

Ceci mène à la troisième dimension de Bruce Lee, sa dimension spirituelle, emprunte de taoïsme, de poésie et de philosophie occidentale, Lee est à la parfaite croisée des chemins de l’Orient et de l’Occident et comme il le fit pour son Jeet Kune Do, il a pris des deux cultures le meilleur pour rejeter le futile et sclérotique. C’est ce qui fait de lui et de son art, 50 ans après sa mort, cette touche de zen qui l’immortalise dans l’universalité. Quand on mesure ce que Bruce Lee avait déjà achevé à 33 ans, on peut légitimement se demander ce qu’il serait aujourd’hui à 83 ans s’il avait vécu. Marcherait-il sur l’eau ?…

Beaucoup se sont arrêtés au phénomène martial, à ses films et Bruce Lee s’est évaporé avec leur adolescence, d’autres comme les auteurs de ces lignes, ont découvert le monde des arts martiaux et de la philosophie orientale grâce à lui et ne les ont plus jamais quittés.

Il disait à ses élèves qu’il ne pouvait pas les guider en quoi que ce soit, tout au plus leur montrer un certain chemin et que c’était à eux finalement de faire l’effort physique, technique et mental pour vivre pleinement et librement de leurs expériences. Humblement ici, nous avouons procéder de la sorte avec Résistance 71 et nous espérons que cela transpirera à la lecture ci-dessous des extraits du livre de Bruce Lee sur les arts martiaux, son non-style de combat et la spiritualité le façonnant…

En hommage à ce grand artiste et penseur disparu il y a 50 ans, un demi-siècle déjà, nous vous proposons la traduction par nos soins de la première et huitième/neuvième parties de son livre en 9 parties : “The Tao of Jeet Kune Do” depuis une des toutes premières éditions en anglais de 1979 (1ère édition 1975) et de quelques extraits d’un livre du grand spécialiste de Bruce Lee, John Little : “Bruce Lee, artist of life” (1999)…

Bonne lecture et encore plus qu’à l’accoutumée, un grand, très grand merci à Jo pour la réalisation de ce magnifique PDF qui nous tient vraiment à cœur en cette circonstance de marque !

S. et F.

Résistance 71

20 juillet 2023

Spécial cinquantenaire : Bruce Lee, artiste de la vie (PDF)

1973-2023-Hommage-a-Bruce_Lee

“Bruce Lee est sans doute la personne qui m’a le plus influencé dans ma vie, ce dès mon adolescence et bien avant les penseurs anarchistes. Sa subversion par le refus des systèmes m’est apparue comme étincelante et fut sans doute en adéquation avec la personne que je devenais pas à pas, m’emmenant sur le riche chemin de la pensée et des arts martiaux orientaux avec cette réserve qu’il conseillait d’adhérer à des systèmes sclérosés. Il me fut rapidement évident que Bruce Lee n’était pas seulement un artiste martial ou un acteur, mais une personne en recherche constante d’une unification spirituelle et physique dans un monde qui déjà ne s’attachait qu’au clinquant et spectaculaire marchand. Son tour de force ultime est sans doute d’avoir utilisé le pire des systèmes pour promouvoir un non-système d’essence universelle. Bruce Lee, c’était la tête et les jambes et il l’est toujours 50 ans après sa mort. Dans 50 ans, les générations futures parleront encore de lui et son non-enseignement perdurera.”

~ Serge, Résistance 71 ~

“Sois comme l’eau mon ami !”

~ Bruce Lee ~

“Le retour au non-être produit le mouvement du Tao. La faiblesse est la fonction du Tao. Toutes les choses du monde sont nées de l’être, l’être est né du non-être.”

~ Lao Tseu, Tao Te King, XL ~

“L’homme parfait se promène sans but en dehors du monde poussiéreux et trouve sa liberté dans la pratique du non-agir. Cela veut dire qu’il agit sans rien attendre et guide les hommes sans les contraindre.”

~ Tchouang Tseu, La pleine compréhension de la vie ~

“L’esprit illusoire est celui qui subi affectivement l’intellect. Il ne peut ainsi donc pas bouger sans s’arrêter et réfléchir sur lui-même. Ceci fait obstruction à sa fluidité naturelle.”

~ Bruce Lee, Le cercle sans circonférence, 1970 ~

“S’il est vrai, comme Napoléon l’écrivit à Carnot, que ‘l’art du gouvernement est de ne pas laisser stagner les hommes”, alors c’est un art du déséquilibre. La différence cruciale entre un régime totalitaire et un ordre social libre consiste peut–être dans les méthodes de déséquilibre par lesquelles les gens sont maintenus actifs, motivés et en développement.”

~ Bruce Lee, Tao of Jeet Kune Do, 1970 ~

Nous terminerons par cette fable du coq narrée par Tchouang Tseu dans sa “Pleine compréhension de la vie” : Ki Sing Tseu dressait un coq de combat pour une seigneurie…

“Au bout de dix jours on lui demanda : ‘Le coq est-il prêt ?’

— Non répondit-il, l’oiseau est encore gonflé d’orgueuil et sûr de son souffle.

Dix jours plus tard, on l’interroge de nouveau, il répondit : ‘Pas encore, l’oiseau réagit encore aux autres coqs comme l’écho ou l’ombre.’

Dix jours plus tard, à celui qui l’interrogea il répondit : ‘Pas encore, ses regards sont encore vifs et son souffle encore puissant.’

Enfin dix jours plus tard il déclara : ‘Le coq est à peu près prêt. Il ne s’émeut plus au chant d’un autre coq. A le voir, on dirait un coq de bois. Sa vertu est parfaitement intacte. Aucun autre coq n’osera l’affronter ; tout coq lui tournera le dos et s’enfuira.”

