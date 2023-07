Injections ARNm contre la COVID19 administrées à la population mondiale… Opération criminelle

Michel Chossudovsky

Juillet 2023

Source en français :

https://www.mondialisation.ca/le-vaccin-contre-la-covid-19-administre-a-toute-la-population-mondiale-il-sagit-dune-operation-criminelle/5679117?doing_wp_cron=1688773333.0156590938568115234375

Je viens de lire un article important du Dr Emanuel Garcia portant sur le nombre de décès associés au vaccin ARNm Covid depuis le début du programme de vaccination à la mi-décembre 2020.

Emanuel Garcia dit à juste titre que « les preuves sont là. Elles sont accablantes ».

Mais ces preuves sont loin d’être exhaustives. Elles sont dispersées. Elles ne donnent pas une image générale de ce qui se passe au niveau de la planète entière.

Des scientifiques et des médecins ont documenté les circonstances tragiques des décès liés au vaccin de nombreuses personnes de tous les milieux et de tous âges, y compris des enfants et des nouveau-nés.

Emanuel pose la question suivante : « La vérité est-elle en voie d’être révélée ? Ou pas ? »

De nombreux cas individuels de mortalité liés au vaccin Covid-19 sont minutieusement documentés au quotidien : musiciens, chanteurs, pilotes, athlètes, lycéens, enfants de 5 à 12 ans, nouveau-nés, femmes enceintes vaccinées, la liste est longue .

[Voir les articles du Dr Makis en français, en cliquant ICI)

La situation dans son ensemble

Ce qui est documenté (cas individuels) par le Dr William Makis se passe à l’échelle planétaire.

Nous devons nous pencher sur la situation dans son ensemble : des millions de personnes meurent partout dans le monde. Le vaccin Covid-19 affecte l’humanité dans son intégralité.

Nous avons besoin de « faire sortir la vérité ». Selon Emanuel Garcia:

« D’après les personnes de mon entourage, ce n’est pas le cas. Les anti-vaccins sont des fous et des parias qui doivent être évités par les membres de l’Église de la vaccinologie..

Ce que je veux dire ici, d’un point de vue psychologique, c’est que la campagne de vaccination et la propagande qui la justifie – qui a duré des décennies – ont créé un état d’esprit que la vérité ne peut éclairer. »

Il faut informer nos concitoyens et faire preuve de bon sens.

Quel est l’impact de ce « vaccin tueur » au niveau mondial ?

Comment cela affecte-t-il la population mondiale de 8 milliards de personnes, y compris les nouveau-nés ainsi que les enfants qui ne sont pas encore nés ?

J’ai examiné les données au niveau mondial. Elles sont stupéfiantes.

Sur une période de deux ans commençant à la mi-décembre 2020, plus de 12,9 milliards de doses de vaccin ont été administrées dans 184pays (Bloomberg, 21 septembre 2022 , voir graphique ci-dessous).

A l’heure où nous écrivons ces lignes (le 1er juillet 2023), près de 13,5 milliards de doses de vaccins ont été administrées à une population mondiale de 8 milliards de personnes , soit une moyenne de 1,7 doses par personne.

Les données compilées par l’OMS (27 juin 2023) sont les suivantes ( voir tableau OMS) :

13 461 751 619 doses de vaccin administrées

doses de vaccin administrées 5 579 548 776 personnes vaccinées avec au moins une dose

personnes vaccinées avec au moins une dose 5 137 861 772 personnes vaccinées avec une série primaire complète (CPS)

Les chiffres ci-dessus confirment qu’environ 70 % (5,138 milliards de personnes) de la population mondiale ont été vaccinés avec « une série primaire complète » qui consiste normalement en au moins deux doses de vaccin.

La carte de l’OMS ci-dessous doit être soigneusement analysée. 13,5 milliards de doses ont été administrées.

Dans la plupart des pays, y compris les pays les plus peuplés de la planète, le nombre total de doses de vaccin administrées pour 100 habitants dépasse largement 100 (vert foncé sur la carte ci-dessous).

La seule région du monde qui a échappé jusqu’à présent au « vaccin tueur » est l’Afrique, avec à peine 25 % de ses 1,4 milliard d’habitants entièrement vaccinés (Africa CDC) (voir carte ci-dessous). Dans les développements récents, l’Union africaine, Africa CDC en liaison avec l’OMS est de mettre en place des installations locales pour la fabrication de vaccins en Afrique. Cet objectif est de vacciner complètement 70 % de la population pauvre en Afrique. Nous lançons un appel aux peuples d’Afrique, qui sont déjà victimes d’une crise alimentaire sans précédent, à s’opposer fermement à ce programme insidieux, qui, ironiquement, est pleinement approuvé par le FMI , dans le cadre de ses réformes de traitement de choc [“shock and awe”] qui, au fil des ans, ont contribué à appauvrir tout un continent.

Alors que les gouvernements nationaux [des divers pays] et l’OMS publient de fausses statistiques relatives à la mortalité présumée liée au SRAS-CoV2 (voir le chapitre III), ils n’informent pas le grand public des effets mortels du vaccin Covid-19 (c’est-à-dire le tableau de la mortalité et de la morbidité liées au vaccin Covid-19 par pays).

Désinformation des médias et « fausse science » : campagne de peur. « Le virus est plus dangereux que le vaccin »

Un reportage sensationnaliste de la BBC intitulé « Why is the Virus such Thousand than the Vaccine » (Le virus est plus dangereux que le vaccin) : … Citant une « opinion scientifique », le virus a une « tactique évolutive du tueur à délit de fuite » [“hit and run killer evolutionary tactic” ] pour propager l’infection Covid-19 à grande échelle.

Ce reportage a été publié deux semaines avant le lancement du vaccin à ARNm en novembre 2020. L’objectif de ce reportage insidieux de la BBC était de sprovoquer la peur dans tout le Royaume-Uni ainsi que l’acceptation du vaccin à ARNm.

« En termes clairs, « le virus se fiche » que vous mouriez, dit [Cambridge] le professeur Lehner, » c’est un virus à délit de fuite » [« il frappe et s’enfuit »]….

Il fait des choses particulières et inattendues au corps ( BBC, James Gallagher, 22 octobre 2020, emphase ajoutée)

Implications mondiales

D’après notre analyse de la mortalité au niveau de tous les pays ainsi que d’après des études et des enquêtes par sondange très bien documentées, les implications mondiales du «vaccin tueur» sur l’humanité sont au-delà de toute description.

Les preuves sont nombreuses dans le monde entier. Multipliez ces cas documentés par les milliers de millions de personnes sur la planète qui ont déjà été vaccinées. C’est l’avenir de l’humanité qui est en jeu.

Ce qui a été imposé à 184 pays est un programme de dépopulation, une opération criminelle (acceptée par des gouvernements de pays corrompus) sans précédent dans l’histoire de l’humanité.

Agrégation, extrapolation, « ordre de grandeur », décès dans le monde ?

Il faudrait procéder à une analyse épidémiologique et statistique détaillée nécessitant une perspective « d’ agrégation » concernant les cas individuels documentés , l’examen des données au niveau des pays lorsqu’elles sont disponibles en vue d’« extrapoler » et d’établir « l’ordre de grandeur » des décès au niveau mondiale, les 8 milliards de personnes sur la planète.

Cette étude serait basée sur des données nationales relatives aux vaccins concernant les décès et les effets indésirables [blessures], des études sur la surmortalité, de nombreuses enquêtes par sondage, sans parler du « rapport confidentiel» controversé de Pfizers qui reconnaît de la bouche même du cheval que : Oui, c’est «un vaccin tueur ».

Au début de l’année 2021, Pfizer était pleinement conscient que le vaccin à ARNm Pfizer-BionTech – qui entre-temps a été commercialisé dans le monde entier – a entraîné une vague de mortalité et de morbidité sans précédent.

En considérant le nombre de doses de vaccins déjà administrées dans le monde, soit 13,5 milliards pour une population mondiale de 8 milliards, on ne peut arriver à une autre conclusion.

Cela constitue un crime contre l’humanité commis par Big Pharma. Il s’agit également d’un mea culpa et d’une trahison de la part des gouvernements de pays corrompus à l’échelle mondiales qui ont dissimulé ce qu’on peut décrire comme un processus criminel de dépopulation, à savoir le génocide.

Nous appelons au rétablissement du « gouvernement responsable ». Les responsables de l’imposition du vaccin sont des « criminels ».

Pour sauver des vies, le vaccin Covid-19 doit être annulé, interrompu dans le monde entier, sans délai.

Un vaccin mortel [tueur ] : la situation mondiale doit être dévoilée.

Les scientifiques, les médecins, les spécialistes des sciences sociales et les statisticiens doivent se pencher sur la situation mondiale .

« Encore une mort inutile » dit Emmanuel Garcia. Imaginez ce que cela représente à l’échelle mondiale, 8 milliards de personnes.

Il faut aussi reconnaître l’impensable :

Il y a une « vague de dépopulation » mondiale .

Comment cette tendance peut-elle être inversée ?

Grâce au développement urgent de procédures sanitaires et/ou de médicaments efficaces qui contribuent à inverser les effets dévastateurs sur la santé (par exemple, la protéine de pointe – Spike) du vaccin Covid-19.

= = =

Lectures complémentaires sur Résistance 71 :

Notre page mise à jour depuis 2019 : “Coronavirus, guerre contre l’’humanité”

“Le véritable A. Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique”, notre traduction en PDF du livre de Robert F. Kennedy Jr

“SRAS-CoV-2 / COVID-19, l’attaque nano-bio-technologique sur l’humanité depuis 2019” (compilation PDF de nos traductions de Karen Kingston)

Manipulation mondiale…

et « vaccins » tueurs,

armes biologiques à ARNm

