Ukraine, guerre par procuration, OTAN, Black Rock et destruction de l’Europe (Manlio Dinucci)

« Hitler a perdu la guerre, mais le fascisme l’a gagnée soyez-en sûr mes amis ! »

~ George Carlin ~

La Russie résiste, l’Europe à la débâcle

Manlio Dinucci

1er juillet 2023

La “mutinerie” de la compagnie militaire privée Wagner n’a pas provoqué la débâcle de la Russie, annoncée et souhaitée par le courant dominant politico-médiatique de l’Occident. Le Président Poutine a déclaré que “la très grande majorité des combattants et des commandants du groupe Wagner sont des patriotes russes, dévoués à leur pays, et l’ont montré par leur courage sur le champ de bataille”.

En même temps Poutine a rendu hommage à l’Armée russe et aux forces de l’ordre qui ont empêché, en agissant de façon précise et cohérente, que la situation ne dégénère. Les autorités russes ont retiré l’accusation pénale de “mutinerie armée” contre le chef même de Wagner, Prigojine, qui passe en Biélorussie avec une partie des combattants de la compagnie.

Cette affaire ne doit cependant pas être sous-évaluée : elle est une expression d’une confrontation interne entre diverses positions concernant la conduite de l’opération militaire avec laquelle Moscou répond à l’offensive lancée, à travers l’Ukraine, par USA et OTAN avec le soutien croissant de l’UE. Le résultat, probablement, sera la décision de Moscou d’employer des capacités militaires plus avancées pour repousser l’offensive.

On voit déjà les résultats. Le New York Times écrit :

“Les chars et les véhicules blindés, fournis par l’Occident à l’Ukraine, sont endommagés et détruits par les forces russes. Les formations de Kiev sont arrivées à conquérir quelques petits villages, mais les pertes ukrainiennes augmentent. Les troupes russes ont montré qu’elles savent combattre sur la défensive et améliorent leurs tactiques par rapport au début de la guerre”.

Dans cette situation, le chancelier allemand Scholz exhorte le prochain sommet OTAN de Vilnius à “se concentrer sur le renforcement de la force de combat de l’Ukraine et de sa force économique nécessaire pour se défendre de l’agression russe”. En même temps est lancé le plan de “reconstruction de l’Ukraine”.

Pour faciliter les investissements privés, le président Zelensky a chargé le fonds d’investissement étasunien BlackRock, le plus grand du monde, de gérer le “Fonds de développement de l’Ukraine”. Le Fonds recueille surtout des gouvernements européens des milliards d’euros, payés directement et indirectement par les citoyens européens, qui seront concédés à des taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché, aux multinationales qui investissent en Ukraine.

De plus est instituée toujours avec les sous des citoyens européens, une “assurance contre les risques de guerre” afin d’indemniser les multinationales pour les éventuels dommages que leurs investissements en Ukraine peuvent subir avec la guerre.



Organisation Terroriste de l’Atlantique Nord

