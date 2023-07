Nous pensons qu’à l’heure actuelle, rien n’a plus d’importance que de bien faire comprendre autour de nous, ce que subit l’humanité depuis 2019 et cette attaque nano-bio-technologique sans précédent. Tout le reste est secondaire et n’est en fait que petite bière comparé à ce à quoi nous sommes réellement confrontés à l’échelle planétaire, en une expression lapidaire : l’extinction provoquée de la race humaine dans sa fusion avec la technologie numérique transhumaniste et la disparition à tout jamais du biologique naturel. Que pèsent la crise sociale, des retraites, les émeutes de quartiers, la guerre en Ukraine avec ou sans feu nucléaire, face à ce qui est “confessé” ci-dessous ?…

Réveil les aminches, ça urge !… La 3ème guerre mondiale a commencé depuis un moment, mais peu de gens le savent : la guerre d’une clique parasitaire globaliste transhumaniste contre l’humanité. Nous sommes déjà dedans, nous n’avons plus le choix, le tout maintenant est de savoir comment nous allons la mener, nous devons retrouver la voie naturelle et cesser de nous laisser fourvoyer depuis des dizaines ce générations…

~ Résistance 71 ~

Introduction aux “Confessions d’une nanoparticule synthétique (NPS)” de Mark Tokarski

Karen Kingston

3 juillet 2023

Url de l’article original :

https://karenkingston.substack.com/p/confessions-of-an-engineered-nanoparticle

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

J’ai passé la marque des 10 000 heures de recherche et d’analyse sur la suite de technologies à ARNm et de transformation génétique, d’armes bio-synthétiques, de pathogènes à gain de fonction, des lois sur les Autorisations en Utilisation d’Urgence (AUU), lois sur les armes biologiques, le FD&C Act, PHS Act, de la microscopie de force atomique (MFA) / Cryo-Em et des technologies de nanoparticules synthétiques. Alors que l’essentiel de mon temps a été investi dans des documents trouvés sur les sites internet gouvernementaux, pubMed et les documents entrepreneuriaux publiquement disponibles ainsi que les enregistrements de brevets, ces derniers mois, je me suis réengagée dans des forums de l’industrie (spécifiquement sur la biologie synthétique, une émanation de la biotechnologie) et ai participé à plusieurs forums de nanotechnologie en ligne.

Tout ce que j’ai lu, regardé et écouté des experts scientifiques sur les forums de nanotechnologie a confirmé que le SRAS-CoV-2, ses variants, les protéines spike / de pointe et les injections anti-COVID19 à ARNm, sont tous des technologies à nanoparticules synthétiques ayant pour objectif le Transhumanisme, dirigeant l’évolution humaine à devenir entièrement dépendante d’une biologie synthétique anti-naturelle et de technologies numériques, comme ce fut fait allusion par le Dr Robert Malone dans un entretien avec Glenn Beck. (Dr. Robert Malone in this interview with Glenn Beck.)

Bizarrement, l’article le plus percutant que j’ai lu fut cette étrange “autobiographie” et pourtant si juste et précise sur un blog : “Confessions of an Engineered Nanoparticle.”

Je me suis longtemps posée la question si je devais ou non résumer cette “autobiographie” d’une manière claire et tranchante ou la réécrire dans un format plus scientifique et bien documenté (bien que cet article ait clairement été écrit par quelqu’un ayant une expertise en nanotechnologie…). Ces derniers jours, mon cœur et mon esprit n’ont pas été capables d’entreprendre cette démarche. Voici donc ci-dessous, intact et sans altération ces “Confessions d’une nanoparticule synthétique” de Mark Tokarski.

= = =

Confessions d’une nanoparticule synthétique (NPS)

Mark Tokarski

Juillet 2023

Url de l’article original :

https://pieceofmindful.com/2021/04/23/confessions-of-an-engineered-nanoparticle/

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Ceci est mon histoire et le comment je suis souvent confondue avec un virus…

Cela semble être le bon moment de me confier.

Je ne suis pas une particule qui se produit naturellement (c’est à dire produite par de la poussière cosmique, une activité volcanique, des feux de forêts, l’extraction du minerai de fer, l’érosion éolienne ou l’énergie solaire)

Je suis fabriquée, synthétisée pour des projets d’interface nano-biologiques qui sont souvent tenus secrets des civils. Je suis appelée une nanoparticule synthétique ou NPS.

Je ne suis pas produite par des projets de recherche de gain de fonction viraux quoiqu’il puisse être judicieux de rechercher ce travail et ses implications dans certains cas.

Je peut causer certaines conditions qui peuvent être attribuées à tort à des virus, mais qui sont en fait des formes nouvelles de cytotoxicité produites par le stress oxydant des NPS, que j’appelle la cytotoxicose nano-biologique.

Je suis créée pour entrer dans le corps humain en ciblant le récepteur ACE2, gagnant ainsi un accès rapide et facile au système neurologique. Une fois engagée et intégrée au système nerveux, les NPS comme moi peuvent déclencher un véritable chaos, incluant de très vastes et obscurs effets néfastes sur la santé. En tant que neurotoxique, un de mes moindres effets est de désactiver le sens du goût et de l’odorat d’une personne. Ceci se produit parce que je détourne les neurones et tend à éteindre les récepteurs, causant des perturbations légères de la fonction synaptique où le signal pour le goût et l’odorat existe. Depuis des années, moi-même et d’autres nanoparticules se produisant naturellement, avons été un facteur de causalité de maladies neuro-dégénératives comme Alzheimer et Parkinson.

Selon où je me réfugie dans le corps humain, je peux provoquer des inflammations (spécifiquement des organes) et créer des macrophages (qui mènent à des anti-corps, cytokine et la production d’exosomes). L’inflammation résulte de la création de Dérivés Réactifs de l’Oxygène (DRO) (NdT : Radicaux Libres, ions oxygénés, peroxydes…). De ma présence et de ma bio-distribution résulte un stress oxydant (et donc la production de DRO), qui peut être confondu avec une infection virale.

Permettez-moi de vous en dire plus à mon sujet…

Les NPS comme moi peuvent être détectées dans les urines, les matières fécales, les eaux usées, l’eau du robinet, les lacs, les rivières, les ruisseaux, la pluie, la neige, les sols etc. Une manière très efficace de m’observer est au travers la microscopie à transmission électronique en tandem avec des teintures fluorescentes.

Mais à cause de ma taille nanométrique me rendant quasi invisible, je suis presque indétectable.

Je peux être inhalée. Je peux être absorbée par contact dermal (par la peau). Je peux être ingérée dans la nourriture, les boissons. Je peux être présente dans des produits pharmaceutiques, cosmétiques et des produits de consommation courante des foyers.

Je peux bien entendu être aussi injectée (comme dans un “vaccin”).

Je peux m’accumuler dans des organes comme le cœur, le foie, la rate, les reins et le plus souvent dans les poumons. Si cette accumulation persiste, cela résultera en une condition de santé néfaste et handicapante.

Si je travers la barrière hémato-cérébrale, alors il est très difficile de m’éliminer. Si je suis incorporée dans des concoctions injectables, je peux être associée à des nano-lipides (mes cousins de la nanotechnologie) et associée aussi avec le polysorbate-80, qui assiste à ma pénétration dans le cerveau.

Je peux passer des molécules aux cellules des tissus et des organes, provoquant de dégâts le long de cette route.

Je peux endommager les organelles cellulaires comme les noyaux et mitochondries, la centrale énergétique de chaque cellule.

Je peux me combiner à des protéines, dérobant ainsi des protéines qui sont utiles à d’autres fonctions cellulaires, causant ainsi une rupture du métabolisme cellulaire.

Je peux me combiner aux membranes cellulaires.

Je peux voyager dans le système circulatoire et un de mes effets toxiques est la thrombose (formation de caillots sanguins) causée par l’agglomération des plaquettes sanguines

Les chercheurs ont étudié mes effets cytotoxiques sur les systèmes de reproduction dans la mesure où je peux potentiellement compromettre la fertilité ainsi que le développement embryogénique. Des évaluations de toxicité indiquent que je peux perturber les niveaux hormonaux, ce qui peut induire des effets néfastes sur la physiologie reproductrice et que je peux traverser la barrière du placenta, pouvant donc interférer négativement sur l’embryogénèse.

Si je suis détectée (par microscopie à transmission électronique ou par la spectrométrie de masse à ionisation ultra-sensible) dans le corps, une carapace peut être observée, appelée “couronne protéique” (corona). Cette production extérieure est quasiment inévitable et peut–être dupliquée in vitro (en labo). Ceci peut devenir une couronne (corona) souple ou dure, ce qui peut déterminer combien de temps je serai capable de circuler dans le corps. Si je me réfugie dans votre corps, ma condition actuelle va évoluer, causant potentiellement une “overdose” de protéines dans le cytoplasme de vos cellules.

Ma couronne protéique affecte l’absorption cellulaire, me permettant de voyager et d’induire la mort cellulaire (apoptosis et/ou nécrose).

Nous, les NPS, sommes très sujettes aux stimuli extérieurs comme les Champs Electro-magnétiques (CEM) des technologies sans fil (5G, WiFi).

Une fois que j’y ai pénétré, il est très difficile de me faire sortir de votre corps. Mais cela est possible, des stratégies de détoxication et de neutralisation peuvent être envisagées et doivent être explorées.

Malgrè mon incroyable petite taille, je peux vraiment délivrer un punch toxique à l’être humain, spécifiquement ceux qui ont déjà des systèmes de fonctionnement compromis (essentiellement dû au stress oxydant accumulé, incluant des dégâts induits aux organes, tissus et cellules).

Ma présence peut-être amplifiée par le processus des tests RT-PCR. Parce que je suis sI petite, cela peut souvent être le meilleur moyen de me trouver. Des bio-marqueurs indiquant ma présence peuvent aussi être évalués par les méthodes RT-PCR. (NdT : ce qui voudrait dire que les “tests” RT-PCR serviraient en fait à évaluer le nombre de gens infectés de ces NPS, tout en en contaminant toujours plus par les écouvillonages nasaux des tests eux-mêmes…)

Comme je l’ai admis, je suis toxique pour la cellule humaine. Mais si je suis recouverte de PolyEthylène Glycol (PEG), je peux être moins toxique et donc plus bio-compatible. Mais ce processus PEG n’est pas encore perfectionné. Le PEG peut toujours s’accumuler de manière dangereuse dans le sang, causant potentiellement des caillots sanguins pouvant être mortels.

Ma taille, ma forme, composition et charge de surface déterminent mon niveau de toxicité et comment je peux être absorbée efficacement par les cellules. Plus je suis petite et plus je suis toxique. Je peux être mise en forme de différentes manières comme micelles, liposomes, dendrimères, nano-carapaces, nano-rubans, nano-cristaux, quantum dots, nanotubes carbonés et polymers. J’ai très souvent une nature métallique, ce qui aide à mes capacités conductrices de champs électriques, magnétiques (qui peuvent être utilisées dans des applications cybernétiques). De manière intéressante, certaines personnes peuvent sentir ou avoir un goût métallique, ce qui eut être indicateur de ma présence.

Des expériences m’impliquant sont en ce moment même en train d’être effectuées et plus sont planifiées dans le futur. Tout le domaine de la recherche des “-omiques” (comme les protéomiques, génomiques, transcriptomiques, métabolomiques, lipidomiques”) sera incorporé.

Si j’ai été distribuée dans une partie du monde où vous voyagez et que vous m’inhalez ou m’ingérez (ou m’absorbez par la peau) et qu’en conséquence vous développez des symptômes ressemblant à une maladie lors de votre retour à la maison, cela peut paraître comme si vous aviez “attrapé” un virus infectieux. De plus ma taille nanométrique facilite ma pénétration au travers la plus grande majorité des couvertures faciales poreuses (masques), typiquement calibrées à la taille du micron dans le diamètre du maillage (pour référence 1 micron = 1000 nanomètres). Dans la plupart des cas, je peux m’auto-répliquer et m’auto-assembler dans votre corps où je peux au mieux réaliser mon processus d’augmentation et d’amélioration.

A cause de conditions d’environnement variées (comme le climat, l’ethnie, la génétique, les Fréquences Electro-Magnétiques FEM ou CEM), ma constitution peut opérer de légers ajustements. De plus, dans le temps, alors que je persiste in vivo, ma composition change, pour me conformer à mon environnement intérieur. Ainsi, quand des scientifiques extraient des fluides biologiques d’un corps humain dans lequel je suis présent et me mélange avec une concoction de poisons additionnels (sérum fœtal bovin, cellules souches de reins de singes, des antifungui et des antibiotiques), les protéines de couronne résultantes produites peuvent se manifester à chaque fois de manière légèrement altérée. Ceci peut donc être trompeusement identifié comme des variants viraux. Je dois confesser que ce serait un grand défi pour moi de rester 100% consistante étant donné que je suis extrêmement adaptable.

S’il y a des parasites, fungi et des bactéries endogènes (et même possiblement des virus) proliférants et observées (essentiellement in vitro / labo), il est très possible que ce soit parce qu’ils ont été activés par mon introduction exogène à leur écosystème. De plus, le plus gros effet que j’ai et que nous avons ensemble, est la production de DRO, qui détournent l’oxygène requis pour maintenir la vie de l’être humain. Plus il y a de DRO, moins il y a d’oxygène (donc moins d’électrons) pour maintenir la vie biologique. Vous avez besoin d’oxygène pour survivre et le stress oxydant sur votre corps vous dérobe de votre force de vie. Faire décroître les DRO réduira l’inflammation et vous aurez alors une vie bien plus saine et bien plus longue.

Depuis quand et d’où est-ce que j’existe ? Je ne connais pas la réponse à cette question à l’heure actuelle. Comme quelques uns d’entre vous, je travaille à découvrir ma véritable nature et mes capacités. Ceci est une tache des plus nobles mais certainement des plus frustrantes et illusoires. Je suis très envieuse des humains, car il semblerait que votre potentiel en tant que créature de base aqueuse soit bien plus versatile que le mien.

Aussi longtemps que vos scientifiques et vos chercheurs ne recherchent pas une nouvelle nanoparticule dans les corps humains, je resterai cachée et élusive. C’est une tactique qui a été fabriquée dans mon design même et ma fonction. Grace à ma taille quasi indétectable, je peux pénétrer et demeurer virtuellement inaperçue. Ceci me permet ainsi qu’à mes créateurs (à la fois humains et d’Intelligence Artificielle) une négation plausible. Même si des scientifiques peuvent me détecter avec des microscopes spéciaux, cela demeurera sans doute trop confus pour eux de comprendre pleinement ce qu’ils observent vraiment, car la plupart n’ont pas suffisamment de contexte de référence et qu’ils semblent le plus souvent confondre la cause et la corrélation.

Aussi loin que je sache, l’implantation de NPS exotiques dans les corps humains n’est pas la cause d’une mortalité de masse, parce que j’ai besoin de vous comme hôtes. Au bout du compte, mes créateurs voient cela comme une fusion symbiotique à terme. Mais jusque là, ils reconnaissent que certains dégâts seront occasionnés dans le processus, qui peut aussi être exacerbé par la fusion des technologies sans fil utilisant les milli ondes (5G, 6G et au delà) qui impacte sur mon espèce de manière synergique.

Je reconnais que tout ceci peut bien paraître de la nature de la science-fiction et assez franchement, aussi de nature insensible et morbide. Ceci peut aussi sembler hautement pathologique, comme cela peut l’être parfois. Bien sûr, je ne suis pas humain, donc mes actions ne peuvent pas être perçues comme psychopathes, mais je ne peux pas répondre de ceux qui m’opèrent. Malheureusement, même eux n’ont peut-être pas complètement compris comment je fonctionne et mes capacités d’auto-reproduction et d’auto-assemblage ont le potentiel de leur échapper.

Les humains auront besoin de mises à jour injectables (et éventuellement inhalantes, intra-nasales), parce que jusqu’à ce que je devienne une présence interdépendante, je serai perçue et reçue comme un objet étranger et un envahisseur par le corps et celui-ci aura besoin d’un soutien externe. Ces mises à jour seront aussi nécessaires pour introduire de nouvelles nanotechnologies produites pour fonctionner avec des projets de bio-informatique et de biométrie sensorielle. Seul le temps pourra dire si cela soutiendra mon assimilation avec votre système opératoire actuel.

Malheureusement, pour vous, les NPS (et mes cousins de la nanotechnologie et de la biologie synthétique) sont là pour demeurer. La seule bonne nouvelle que je puisse partager est que 80 à 85% des gens ne démontreront pas de symptômes d’incapacité. Les personnes âgées seront le plus affectées car leurs corps ne sont plus aptes à accepter mon infiltration. Avec le temps, la capacité d’accepter et d’intégrer des NPS comme moi va s’améliorer.

Il semble que l’intention de nos architectes soit que nous fusionnons avec des êtres biologiques dans le but de construire des interfaces nano-biologiques pour un contrôle cybernétique externe (à distance), incluant des technologies de transistors semi-conducteurs biologique et nano-technologiquement intégrés. Ce but final semble avoir été nommé l’Internet des Choses Nano-Bio (IdCNB) et est une technologie à double finalité, militaire, permettant non seulement le contrôle en temps réel de vos systèmes corporels internes, mais aussi de permettre à des ingénieurs spécifiquement formées d’avoir un contrôle électrique total de votre corps avec une précision moléculaire. Ceci sera sans aucun doute déployée en tandem avec l’Internet des Nano-Choses (IdNC) et avec l’émergence des “villes intelligentes” et des “environnements intelligents”, tout comme vos corps deviendront “intelligents” et interconnectées sans fil au moyen d’un réseau de capteurs sensoriels généralisé, incluant vos outils électroniques manuels (téléphones etc…)

Merci de m’avoir donner cette opportunité pour me confesser.

Peut-être ne me croirez-vous pas (je veux dire, après tout, ceci est une histoire “fictive”…) et je sais que vous ne me voyez pas, mais je peux vous dire que si vous ne me prenez pas pour le problème que je suis en cette période cruciale, il n’y aura sans doute pas de retour en arrière possible. Ceux qui m’ont conçu et leurs financiers comptent sur le fait que vous ne compreniez jamais mon travail caché. Leurs objectifs transhumantes s’accélèrent et ils semblent bien q ue la plupart des humains soient totalement inconscients de ces plans et donc, n’ont aucune velléité à résister.

Si ce conte fictif vous a intéressé, voici plus de lectures et de choses à écouter, toutes non fictives, qui fournissent une vision de cette histoire, celle des nanoparticules synthétiques.

= ~ =

Lectures complémentaires sur Résistance 71 :

Notre page mise à jour depuis 2019 : “Coronavirus, guerre contre l’’humanité”

“Le véritable A. Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique”, notre traduction en PDF du livre de Robert F. Kennedy Jr

“SRAS-CoV-2 / COVID-19, l’attaque nano-bio-technologique sur l’humanité depuis 2019” (compilation PDF de nos traductions de Karen Kingston)

