Les circonstances sociales passées, présentes et les crises qui s’accumulent font ressurgir les vieux démons du passé, ceux dont la psyché humaine a bien du mal à se débarrasser, les vieux démons des extrêmes étatistes du fascisme brun et du fascisme rouge, qui comme tous les dogmes religieux, se tapissent dans l’ombre et attendent leur heure pour ressurgir.

On l’a dit à plusieurs reprises, Marx et Engels n’ont pas dit (écrit) que des conneries, même s’ils en ont dit beaucoup… Il est reconnu que leur analyse d’économie politique dans le contexte du capitalisme et de sa critique est pointue et essentielle, mais à notre sens, leur méthodologie “scientifique” menant à leurs “solutions révolutionnaires” est dogmatique, autoritaire et confuse. L’archéologie et l’anthropologie politique ont prouvé qu’il n’y a pas de linéarité ni de déterminisme historiques. Tout est une construction sociale en rien inéluctable, même si des rouages en place en entraînent d’autres, il est possible de sortir du carcan étatico-marchand à tout moment en refusant simplement de jouer le jeu et de retirer notre consentement ; les anciennes civilisations le faisaient constamment, passaient d’un mode de pouvoir non-coercitif à un mode de pouvoir coercitif et inversement au gré des circonstances et sur des périodes couvrant parfois des siècles. Ceci n’est pas hypothétique mais factuel. Il est aujourd’hui plus que probable que l’État et ses institutions bureaucratiques aient été pas à pas mis en place pour verrouiller le système en mode “coercitif” et empêcher, ou rendre très difficile, un retour vers le mode de pouvoir non-coercitif, ce afin de maintenir les privilèges de la caste parasite de ceux qui ont le pouvoir, sorti et maintenu hors du corps social, l’exerçant pour opprimer et exploiter ceux, en plus grand nombre, qui subissent ce pouvoir. On en est là depuis quelques 5000 ans sur les près de 2 millions d’années d’existence de l’humain sur cette planète et qui constitue non pas bizarrement mais très utilement, “l’histoire”, telle qu’on nous la raconte depuis lors, c’est à dire celle rendue exclusive de sociétés à pouvoir coercitif et donc étatique, au gré d’un développement supposément “structuraliste” de la société depuis ses origines, le marxisme n’en étant qu’un cas particulier, affirmant haut et fort que l’État et l’évolution civilisatrice de la société humaine est la seule et inéluctable voie possible pour l’humanité… Fadaises et galéjades que tout cela.

On ne dit pas que c’est facile d’en sortir, mais qu’on ne doit pas nécessairement faire l’expérience de l’oppression pour pouvoir s’en débarrasser. Ceci dit…

Des textes de Marx et Engels étant à notre disposition (pour l’essentiel en anglais), nous avons tiré quelques citations de leur bon côté d’analyse… Comme pour tout le reste, prendre chez le duo “communiste autoritaire” ce qu’il y a de bon et jeter le reste et surtout se garder du dogme qui a poussé le bouchon aussi loin que de retirer un mot du titre d’un ouvrage “canonisé” par Marx soi-même, le faisant passer de “Manifeste du PARTI communiste” à “Manifeste communiste” comme par enchantement, sans doute afin d’escamoter la question de l’État et en faire LA référence canonique sur le communisme. Petit jeu sémantique qui en dit long sur l’arrogance des gardiens de ce temple… Texte que nous considérons du reste, comme une haute trahison de la révolution sociale, ouvrant les portes bien grandes aux enfers des goulags sous capitalisme d’état qui s’en suivirent. Mais restons dans le positif avec quelques extraits de bon aloi de la littérature des deux compères (choix non exhaustif bien entendu…). Ces citations précèdent une série de traductions que nous avons faites sur des critiques modernes plus que pertinentes du marxisme, “socialisme scientifique”. Précisons une chose ici, nous ne sommes pas anti-Marx / Engels, nous sommes contre les dogmes et l’autoritarisme. Ils ont écrit de bonnes choses, comme déjà stipulé ci-dessus : prenons ce qu’il y a de bons et jetons le reste, ça nous évitera de refaire les mêmes conneries encore et encore…

“La science a pour mission unique d’éclairer la vie, non de la gouverner. Le gouvernement de la science et des hommes de la science, s’appelassent-ils même des positivistes, des disciples d’Auguste Comte, ou même des disciples de l’école doctrinaire du communisme allemand, ne peut être qu’impuissant, ridicule, inhumain, cruel, oppresseur, exploiteur et malfaisant.”

~ Michel Bakounine ~

Les manuscrits de 1844 (Karl Marx)

“L’existence de l’ouvrier est donc réduite à la condition d’existence de toute autre marchandise. L’ouvrier est devenu une marchandise et c’est une chance pour lui quand il arrive à se placer.”

“Le capital est du travail accumulé.”

“L’ouvrier, loin de pouvoir tout acheter, est obligé de se vendre lui-même et de vendre sa qualité d’homme.”

“Le travail n’apparaît en économie politique, que sous la forme de l’activité en vue d’un gain.”

“L’économie politique considère le travail abstraitement comme une chose : le travail est une marchandise…”

“L’intérêt des capitalistes, même du point de vue de l’économie politique commune est opposé à la société.”

“Le droit des propriétaires fonciers tire son origine de la spoliation.”

“Plus l’ouvrier produit, moins il a à consommer, plus il crée de valeurs, plus il se déprécie et voit diminuer sa dignité, plus son produit a de formes, plus l’ouvrier est difforme…”

“Le travail est extérieur à l’ouvrier, c’est à dire qu’il n’appartient pas à son essence, que donc, dans son travail, celui-ci ne s’affirme pas mais se nie, ne se sent pas à l’aise, mais malheureux, ne déploie pas une libre activité physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et mine son esprit. En conséquence, l’ouvrier n’a le sentiment d’être auprès de lui-même qu’en dehors du travail et dans le travail, il se sent en dehors de soi…”

“Donc, tandis que le travail aliéné arrache à l’homme l’objet de sa production, il lui arrache sa vie générique, sa véritable objectivité générique et il transforme l’avantage que l’homme a sur l’animal en ce désavantage que son corps non-organique, la nature, lui est dérobé.”

“La production ne produit pas l’homme seulement en tant que marchandise, que marchandise humaine, l’homme défini comme marchandise, elle le produit, conformément à cette définition, comme un être déshumanisé aussi bien intellectuellement que physiquement ; immoralité, dégénérescence, abrutissement des ouvriers et des capitalistes. Son produit est la marchandise douée de conscience de soi et d’activité propre… la marchandise humaine…”

“Le communisme, abolition positive de la propriété privée (elle-même aliénation humaine de soi) et par conséquent appropriation réelle de l’essence humaine par l’homme et pour l’homme ; donc retour total de l’homme pour soi en tant qu’homme social, c’est à dire humain, retour conscient et qui s’est opéré en conservant toute la richesse du développement antérieur. Ce communisme en tant que naturalisme achevé = humanisme, en tant qu’humanisme achevé = naturalisme, il est la vraie solution de l’antagonisme entre l’homme et la nature, entre l’homme et l’homme, la vraie solution de la lutte entre existence et essence, entre objectivation et affirmation de soi, entre liberté et nécessité, entre individu et genre. Il est l’énigme résolue de l’histoire et il se connaît comme solution.”

NdR71 : ici nous ne pouvons pas nous empêcher de réagir tant c’est énorme, même si le fond de l’argument est correct, néanmoins : en quoi y a t’il ANTAGONISME entre l’homme et la nature ?… Une grande partie de la problématique vient de là : il n’y a pas antagonisme, il y a complémentarité intégrative… Il n’y a pas “antagonisme” entre essence et existence, ce n’est qu’une vision eurocentrique, occidentalo-centrique des choses. Il y a constante interaction complémentaire. Le positif ne s’oppose pas au négatif, ils se complètent et ne peuvent fonctionner l’un sans l’autre. L’occident est fondé sur la relation antagoniste systématique, c’est culturel, erroné et donc réversible. Il se rattrape un peu ci-dessous :

“Donc, la société est l’achèvement de l’unité essentielle de l’homme avec la nature, la vraie résurrection de la nature, le naturalisme accompli de l’homme et l’humanité accomplie de la nature.”

“L’argent en possédant la qualité de tout acheter, en possédant la qualité de s’approprier tous les objets est donc l’objet comme possession éminente. L’universalité de sa qualité est la toute-puissance de son essence.”

L’idéologie allemande, Karl Marx & Friedrich Engels, 1845

“Il s’ensuit que toutes les luttes à l’intérieur de l’État, la lutte entre la démocratie, l’aristocratie et la monarchie, la lutte pour le droit de vote etc, etc, etc, ne sont que les formes illusoires sous lesquelles sont menées les luttes effectives des différentes classes entre elles…”

“L’opposition entre la ville et la campagne ne peut exister que dans le cadre de la propriété privée. Elle est l’expression la plus flagrante de la subordination de l’individu à la division du travail, de sa subordination à une activité déterminée qui lui est imposée.”

“Tandis que la bourgeoisie de chaque nation conserve encore des intérêts nationaux particuliers, la grande industrie créa une classe dont les intérêts sont les mêmes dans toutes les nations et pour laquelle la nationalité est déjà abolie, une classe qui s’est réellement débarrassée du monde ancien et qui s’oppose à lui en même temps.”

“Ces diverses formes sont autant de formes de l’organisation du travail et du même coup de la propriété. Dans chaque période, il s’est produit une union des forces productives existantes, dans la mesure où les besoins l’avaient rendue nécessaire.”

“L’État est donc la forme par laquelle les individus d’une classe dominante font valoir leurs intérêts communs et dans laquelle se résume toute le société civile d’une époque. Il s’ensuit que toutes les institutions communes passent par l’intermédiaire de l’État et reçoivent une forme politique.”

“Les prolétaires eux, doivent, s’ils veulent s’affirmer en valeur en tant que personne, abolir leur propre condition d’existence antérieure, laquelle est, en même temps, celle de toute la société jusqu’à nos jours, je veux dire par là : abolir le travail ! Ils se trouvent, de ce fait, en opposition directe avec la forme que les individus de la société ont jusqu’à présent choisie pour expression d’ensemble, c’est à dire en opposition avec l’État et il leur faut renverser l’État pour réaliser leur personnalité.”

“Le point de vue de l’ancien matérialisme est la société “bourgeoise”. Le point de vue du nouveau matérialisme, c’est la société humaine ou l’humanité socialisée.

Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe, c’est de le transformer.”

Le manifeste du PARTI communiste, Karl Marx & Friedrich Engels, 1848

“L’exécutif de l’État moderne n’est que le comité de gestion des affaires communes de toute la bourgeoisie.”

“Le besoin d’un marché en expansion constante pour ses produits pousse la bourgeoisie sur toute la surface du globe. Elle doit faire son nid partout, s’incruster partout, établir des connexions partout.”

“La bourgeoisie, par l’amélioration rapide de tous les instruments de production, par la grande facilité de communication, attire tout, même les nations les plus barbares, dans la civilisation. […] Elle crée un monde à sa propre image.”

“A cause de l’utilisation extensive de la machine et de la division du travail, le travail des prolétaires a perdu tout caractère individuel et par conséquent tout son charme pour l’ouvrier. Il devient un appendice de la machine…”

“Ainsi donc le capital n’est pas un pouvoir personnel mais un pouvoir social.”

“Le communisme ne prive personne du pouvoir de s’approprier les produits de la société ; tout ce qu’il fait est de l’empêcher de subjuguer le travail des autres par le moyen d’une telle appropriation.”

“PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS !”

Le Capital, Karl Marx, 1868

“L’État jette dans la circulation des billets de papier sur lesquels sont inscrits des dénominations de numéraire tels que 1 l. st., 5 l. st., etc. En tant que ces billets circulent réellement à la place du poids d’or de la même dénomination, leur mouvement ne fait que refléter les lois du cours de la monnaie réelle. Une loi spéciale de la circulation du papier ne peut résulter que de son rôle de représentant de l’or ou de l’argent, et cette loi est très simple ; elle consiste en ce que l’émission du papier monnaie doit être proportionnée à la quantité d’or (ou d’argent dont il est le symbole et qui devrait réellement circuler. La quantité d’or que la circulation peut absorber oscille bien constamment au dessus ou au dessous d’un certain niveau moyen ; cependant elle ne tombe jamais au dessous d’un minimum que l’expérience fait connaître en chaque pays.”

“À la surface de la société bourgeoise la rétribution du travailleur se représente comme le salaire du travail : tant d’argent payé pour tant de travail. Le travail lui-même est donc traité comme une marchandise dont les prix courants oscillent au-dessus ou au‑dessous de sa valeur.”

“Lorsqu’on étudie le capital historiquement, dans ses origines, on le voit partout se poser en face de la propriété foncière sous forme d’argent, soit comme fortune monétaire, soit comme capital commercial et comme capital usuraire. Mais nous n’avons pas besoin de regarder dans le passé, il nous suffira d’observer ce qui se passe aujourd’hui même sous nos yeux. Aujourd’hui comme jadis, chaque capital nouveau entre en scène, c’est-à-dire sur le marché — marché des produits, marché du travail, marché de la monnaie — sous forme d’argent, d’argent qui par des procédés spéciaux doit se transformer en capital. L’argent en tant qu’argent et l’argent en tant que capital ne se distinguent de prime abord que par leurs différentes formes de circulation.”

“Mais ce qui nous occupe ici, ce n’est pas la situation actuelle des colonies, c’est le secret que l’économie politique de l’ancien monde a découvert dans le nouveau, et naïvement trahi par ses élucubrations sur les colonies. Le voici : le mode de production et d’accumulation capitaliste et partant la propriété privée capitaliste, présuppose l’anéantissement de la propriété privée fondée sur le travail personnel ; sa base, c’est l’expropriation du travailleur.”

Critique des programmes de Gotha et d’Erfurt, Karl Marx, Friedrich Engels, 1875

“Il a été clairement établi que l’ouvrier salarié n’est autorisé à travailler pour assurer sa propre existence, autrement dit à exister, qu’autant qu’il travaille gratuitement un certain temps pour les capitalistes (et pour ceux qui, comme eux, vivent de la plus-value) ; que tout le système de la production capitaliste vise à prolonger ce travail gratuit par l’extension de la journée de travail ou par le développement de la productivité, c’est à dire pour une plus grande tension, de la force de travail etc… ; que le système du travail salarié est, par conséquent, un système d’esclavage et, à vrai dire, un esclavage d’autant plus dur que se développent les forces productives sociales du travail, quel que sit le salaire, bon ou mauvais, que reçoit l’ouvrier.”

NdR71 : Sur la question de l’État, Marx et Engels n’ont jamais été bien francs du collier et ceci constitue un des points principaux de divergence avec les anarchistes :

“Entre la société capitaliste et la société communiste, se place la période de transformation révolutionnaire de celle-là en celle-ci. A quoi correspond une période de transition politique où l’État ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat. Le programme n’a pas à s’occuper, pour l’instant, ni de cette dernière, ni de l’État futur dans la société communiste.”

“Il est parfaitement absurde de parler d’un État populaire libre : tant que le prolétariat a encore besoin de l’État, ce n’est point pour la liberté, mais pour réprimer ses adversaires.”

“En 1848, leurs différences en théorie, en personnalité et philosophie menèrent Bakounine et Marx dans des directions différentes. Alors que l’Europe rugissait, Bakounine se jeta sur les barricades de Paris et de Dresde tandis que Marx commencerait sa longue randonnée dans les couloirs et bureaux du British Museum.”

~ Mark Leier, “Bakounine, une passion créatrice”, 2006 ~

“Marx et ses suiveurs voulaient la transformation de la propriété privée en une propriété collective accomplie par le pouvoir de l’État. Nous affirmons au contraire, que cela ne peut se faire qu’en abolissant l’État.”

~ Michel Bakounine ~ (cité par Mark Leier, Ibid.)

“L’anarchisme demeure la plus optimiste et la plus ouverte des alternatives. Cela vaut la peine de le comprendre car il continue à ce jour d’être une grande force politique capable d’inspirer.”

~ Mark Leier, professeur à l’université Simon Fraser, Canada, directeur du centre de recherche sur le travail, Vancouver ~

