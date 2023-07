Refuser les dogmes de Big Pharma : les 9 facteurs de la santé intégrale pour sortir de la spirale médicamenteuse mortifère

Les 9 facteurs de la santé intégrale

Malo Naturo

Mai 2020

La santé ou la maladie dépendent de 9 facteurs principaux :

=> Toxémie ou santé

TOUTES les pathologies (99%) => maladie UNIQUE : la « TOXÉMIE« .

En 5 points :

Toxémie naturelle des déchets cellulaires (toxémie endogène).

Toxémie intestinale, produits de décomposition dans les voies digestives.

Toxémie organique : par exemple, le pus.

Toxémie chimique (exogène) par les médicaments et les produits de synthèse, les solvants, les colorants, les pesticides, le tabac, l’alcool, les perturbateurs endocriniens…

Toxémie des substances naturelles toxiques (végétaux, venins, sérums, etc.)

Comment se manifeste la toxémie (symptômes) ?

Les maladies (symptômes) à « colles » déchets colloïdaux (mucus, glaires).

Les maladies (symptômes) à « cristaux » déchets cristalloïdes (acidose).

Les maladies (symptômes) de « carences ».

Les maladies (symptômes) de « surcharge » (excès alimentaires, saturation émonctorielle).

Les maladies (symptômes) de « toxiques ».

Rare : les maladies génétiques, organiques.

N.B. Notre environnement constitué par les 9 facteurs de la santé intégrale, influence l’expression des gènes de notre ADN, c’est l’épigénétique…

Ces mêmes facteurs sont également les 9 piliers de la longévité.

L’intoxication du milieu de vie de la cellule (humeurs) constitue la TOXEMIE.

Le respect des lois naturelles, préserve de la toxémie et des différents symptômes qui en découlent.

Les microbes dits pathogènes ne peuvent se développer que sur un organisme dont le système immunitaire est affaibli par l’excès de toxines dû à des conditions de vie défavorables. Il en est de même pour les épidémies, signe d’une modification des paramètres bioélectroniques du terrain dû à une mauvaise hygiène de vie ou à des facteurs environnementaux, qui affectent l’ensemble de la population d’une région ou d’un pays tout entier.

Fondamentalement, la maladie n’a qu’une cause : la dégradation du terrain.

La maladie aiguë se déclenche par l’action de l’énergie vitale et de la réaction somatique, lorsque le seuil de tolérance toxémique est dépassé. La crise aiguë appelée ‘maladie’, est une crise d’élimination salvatrice qui empêchera l’empoisonnement de l’organisme. Les symptômes aigus sont donc un processus vital de désintoxication.

Les 3 conditions essentielles pour le rétablissement de la santé :

L’élimination de la toxémie du terrain.

Le rétablissement du fonctionnement normal par le repos (accroissement de l’énergie vitale).

La correction de l’hygiène de vie pour éviter l’énervation et la toxémie de nouveau.

La santé c’est la toxémie la + basse possible et l’énergie vitale la + haute possible.

La maladie non-accidentelle est toujours autogène, ce qui veut dire qu’elle est induite par nos erreurs existentielles.

Ce que nous sommes est la résultante de nos choix.

Citations :

« La peur et les théories erronées détournent les hommes de la nature et de la physiologie, et leur font faire beaucoup de choses absurdes et nocives. Les indications de la nature sont le guide véritable dans la recherche de la santé. Des théories éphémères, nommées à tort science, causent souvent beaucoup de tort. » – Herbert M. Shelton

“La santé ne peut être que le résultat d’une vie saine. Aucun substitut de vie saine n’a pu encore être conçu. En dehors des voies tracées par la nature, il n’y a que palliation, artifice, fraude et charlatanisme.” – Dr. André Passebecq

“Les infractions au Code de la Vie se traduisent en nous par des maladies, par des souffrances, par des dégénérescences, par des difformités plus ou moins handicapantes, voire invalidante.” – Pr. Grégoire Jauvais

« La santé n’est pas un dû… Elle s’entretient tous les jours et est du domaine de la responsabilité de chacun par les choix qu’il opère dans sa vie de tous les jours. » – Laurence Gallais, psychologue, naturopathe & bioélectronicienne.

« La maladie, la déformation et la dégénérescence sont les amandes que l’homme paye pour s’être éloigné des normes de la nature dans tout son mode de vie. » – Albert Mosséri

« La cause des maladies, de toutes les maladies, n’est pas à l’intérieur de l’âme humaine ou dans le Ciel des dieux, mais tout autour de nous, dans l’air que nous respirons, dans l’eau que nous buvons, dans la nourriture que nous absorbons ! » – Dr. Éric Ancelet

« La santé c’est une responsabilité individuelle. » – Dr. Christian Tal Schaller

« La santé pour le naturopathe résulte d’un équilibre entre d’une part la production et d’autre part l’élimination des résidus de métabolisme, poisons et toxiques exogènes. » – Robert Masson

« La maladie survient quand l’organisme est surchargé de déchets et de carences. » – Christopher Vasey

« De la carence en oligoéléments appartiennent les maladies les plus diverses, dont certaines ont été considérées jusqu’à ce jour comme génétiques et incurables. » – Dr. Catherine Kousmine

« Dieu pardonne toujours, les Hommes parfois, la Nature jamais. » – Pr. Jérôme Lejeune

« Le respect et l’observance par l’homme des facteurs naturels lui apporte la santé. L’irrespect et l’inobservance des facteurs naturels se soldent par la maladie. » – Robert Masson

« La santé & la maladie sont deux fonctions qui tendent au même but : la conservation de la vie. » – Hippocrate

