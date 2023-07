Deux lectures vitales par les temps qui courent (PDF)

Résistance 71

2 juillet 2023

On nous a fait parvenir ces deux PDF, lectures sans doute vitales par les temps qui courent. L’un traite de manière détaillée dans la psychologie ce qu’est un interrogatoire de police et le second de la protection et de l’auto-défense dans la guerre numérique qui fait rage.

A lire et diffuser sans aucune modération, merci !

Deux PDF indispensables :

Projet_Evasion(la psychologie de l’interrogatoire de police)

guide-auto-defense-numerique

Share this: Twitter

Facebook

J’aime ça : J’aime chargement… Articles similaires