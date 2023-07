Meurtre de Nahel : Ouverture d’une grande opportunité de convergence finale des luttes… (Résistance 71 et Paris-Luttes Info)

Nous relayons cette article de Paris-Luttes Info pour sa vision unificatrice très bien vue, particulièrement la reproduction d’un petit dialogue lors d’un rassemblement de rue entre un quidam local et un anarchiste.

Si nous voulons sortir de ce marasme de la tyrannie étatico-marchande culminant avec l’attaque nano-bio-technologique COVID19 sur l’humanité et le renforcement des violences et de la répression systémiques, nous ne pourrons le faire qu’unis au delà des clivages induits par un système ne survivant que par l’entretien de la division et de la peur a tous les étages. Depuis 2018 et les Gilets Jaunes, le crime à l’arme biologique nanotechnologique (2019-présent), la destruction planifiée du système social (retraite entr’autre), l’attaque systémique sexuelle publique (étatique) sur nos enfants (dogme destructeur du LGBTisme planifié) et les abus et bavures policiers en tout genre, l’heure n’est plus à la division mais à l’UNION des différentes factions en lutte qui en fait luttent toutes pour la même chose, parfois sans le savoir : une société organique de la participation complémentaire collective, organisée de manière non coercitive, donc sans État ni institutions, pour le bien-être commun de toutes et tous. Prenez-le par le bout que vous voulez, c’est ce que tout le monde aspire, y compris la jeunesse de banlieues ghettoisée…

Soyons certains que l’État et ses sbires vont saisir cette opportunité pour toujours plus de privation de libertés, toujours plus de contrôle, toujours plus de répression par le monopole de la “violence légale” dont ils disposent, par le biais de lois scélérates et des forces de répression. Reconnaissons de la même manière qu’une opportunité nous est également ici offerte pour nous unir et mettre à bas cette pourriture étatique de la marchandise qui n’a que trop duré…

Réunissons-nous sous la même bannière sachant en toute conscience qu’il n’y a pas et ne peut y avoir de solution au sein du système ; la bannière du :

A bas l’État ! A bas la marchandise ! A bas l’argent ! A bas le salariat !

B.oycott U.nion R.ébellion N.égation E.volution

Pour que vive la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée !

Dans l’esprit de Cheval Fou

~ Résistance 71 ~

« On ne peut pas être neutre dans un train en marche. » (Howard Zinn)

ACAB, marche blanche et émeutes pour Nahel

Paris-Luttes Info

30 juin 2023

Url de l’article original:

https://paris-luttes.info/acab-marche-blanche-et-emeutes-17237?lang=fr

Quelques mots sur le 29 juin 2023 à Nanterre.

Deux jours après la mort de Nahel, tué par un policier lors d’un contrôle routier à Nanterre, une marche blanche dédiée à sa mémoire a eu lieu dans les rues de la ville, l’après-midi du vendredi 29 juin.

Des milliers de personnes étaient présentes (6 000 selon la police — relayée par les médias — mais probablement beaucoup plus, la foule était extrêmement compacte, beaucoup plus que sur les habituelles manifestations). Beaucoup de gens de Nanterre, bien sûr, mais aussi de toute la région parisienne : des jeunes, des personnes âgées, des gens de toutes les couleurs de peau, d’origines diverses, tout le monde était réuni en mémoire de Nahel, avec pour appel principal « Justice pour Nahel », mais aussi contre l’institution policière, responsable de beaucoup trop de morts depuis bien trop longtemps, de façon régulière, répétée, et c’est triste à dire, mais aussi de façon banalisée, normalisée.

Pendant cette marche, et bien avant que ça tourne à l’émeute et aux affrontements avec la police, l’énergie collective était déjà électrique, la colère était palpable, dans le rythme assez rapide de la marche, ainsi que dans les slogans criés par la foule et les inscriptions qui sont apparues sur les murs au fil de la manifestation.

Au-delà de « Justice pour Nahel », les slogans criés par la foule allaient de « Pas de justice, pas de paix » à « Un flic, une balle, justice sociale », en passant par « Tout le monde déteste la police », « Police assassin », « À bas l’État, les flics et les fachos », « Flics violeurs assassins » et certainement quelques autres que j’oublie. La police étant clairement la cible principale de la rage qui s’exprimait. En tout cas on sentait bien dans les slogans la rencontre de cultures politiques différentes mais compatibles, entre la jeunesse des quartiers populaires, les militant.es antiracistes plus aguerri.es, ainsi que les anarchistes et autonomes présent.es en nombre ces derniers mois dans le mouvement contre la réforme des retraites, et sûrement tout un tas d’autres gens. Ces rencontres ne datent pas d’hier, elles avaient eu lieu déjà lors de beaux moments de lutte par exemple en 2006 lors du mouvement contre le CPE ou en 2017 lors de la révolte de solidarité avec Théo (qui avait été horriblement agressé par la police à Aulnay-sous-Bois).

Ça c’est pour le contexte, mais je voudrais vous parler d’une brève discussion que j’ai entendue pendant la marche.

Alors qu’un mec venait d’écrire « ACAB » sur un panneau de signalisation, un autre lui demande :

Ça veut dire quoi « ACAB » ?

All Cops Are Bastards , tous les flics sont des bâtards.

, tous les flics sont des bâtards. Ah ok… Moi je pense que c’est pas tous des bâtards, il y en a qui sont bien.

Hmm, il y en a sûrement qui sont de bonnes personnes humainement, mais le problème c’est que leur fonction sociale est mauvaise, en étant policiers ils ne peuvent que servir le système.

Écoute, moi je suis né dans cette ville, je vis dans la cité là depuis plus de 35 ans, et je te le dis, les flics c’est pas tous des merdes.

Ok, mais ils sont au service de qui, et de quoi ? Pas de nous en tout cas. Donc même s’il y en a qui sont sympas, ça change rien à leur fonction sociale de maintien d’un système injuste.

Oui, mais s’il n’y avait pas de police, ce serait le chaos, l’anarchie…

Mais c’est pas ça l’anarchie ! L’anarchie, c’est pas le bordel, c’est justement une organisation sociale sans hiérarchie qui rend l’existence de la police inutile, une société où il n’y aurait plus d’inégalités sociales comme dans le système capitaliste, où il y a des très riches qui vivent sur le dos des autres.

Ah mais t’es anarchiste ? 🙂

Oui. Je suis pas le seul d’ailleurs. Et contrairement à ce que dit Darmanin, on n’est pas des bourgeois.es 🙂

Ah c’est super que vous soyez là, kiffez bien.

Merci !

Cette petite conversation pendant la marche n’est qu’un exemple de la bonne entente qu’il y avait entre les gens, que ce soit pendant la marche ou pendant les émeutes qui ont suivi, lors desquelles il y avait une solidarité entre tout le monde qui faisait plaisir à voir (dans les moments d’affrontements, de fuite, dans les échanges d’informations, l’aide médicale et le partage des sérums physiologiques contre les effets des gaz lacrymogènes, etc.).

La révolte actuelle est clairement lancée par les jeunes des quartiers populaires de tout le pays, et bravo pour la détermination et l’imagination dans l’émeute ! J’en profite pour dire que cette révolte est rejoignable, et que si elle s’étend à d’autres catégories de population, le pouvoir aura encore plus de soucis à se faire ! On aura besoin de ça pour faire tomber l’État et le capitalisme, on aura besoin de s’y mettre toutes et tous, au-delà de nos (supposées) différences.

Pour que la solidarité se poursuive, ça peut être utile d’aller assister aux comparutions immédiates pour soutenir les personnes qui passent en procès. À suivre dans les différents tribunaux de la région parisienne, notamment à Nanterre et Bobigny, mais pas seulement.

Courage aux proches de Nahel, et à tou.tes celles et ceux qui luttent.

Norma Thameng

= = =

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer

