COVID-19 et injections ARNm, attaque nano-bio-technologique contre l’humanité depuis 2019… Cet éléphant installé dans le salon et que bien peu veulent voir (Karen Kingston & Résistance 71)

Aujourd’hui, avec les informations sorties et disponibles, il n’est plus possible de se méprendre pour qui veut y voir clair. Toute cette affaire SRAS-CoV-2 / COVID-19 s’avère être une attaque nano-bio-technologique sur l’humanité depuis 2019. Le but est la fusion du biologique humain avec la technologie numérique. Tout ceci n’est plus du domaine de la science-fiction, nous sommes en plein dedans depuis quelques décennies déjà, mais récemment, avec les milliards de dollars d’investissement des suspects habituels, la technologie en ce domaine a fait un grand bon en avant, pour le pire.

Ainsi donc, rechercher encore d’où sort le “virus”, qui est le “patient zéro”, quid du labo P4 de Wuhan ? y a t’il eu accouplement entre une chauve-souris contaminée et un pangolin dont la progéniture aurait lâché une fiante dans une soupe du marché de Wuhan ou que savons-nous encore dans cette veine de l’intox psyop officielle, c’est totalement faire fausse route, intentionnellement ou pas est une autre histoire.

L’évidence criante est là devant nous, écrite noir sur blanc dans d’innombrables documents depuis plus de deux décennies : la technologie ARNm est une nanotechnologie et cette technologie est duelle dont un de ses aspects ne peut en aucun cas être ignoré : c’est une arme nano-biologique de destruction massive et un ustensile électromagnétique et est dûment répertoriée comme telle du Pentagone aux officines de régulation et de Big Pharma, ce, depuis des années (voir nos traductions sur le sujet).

Toute cette affaire COVID19 est une ATTAQUE NANO-BIO-TECHNOLOGIQUE SUR L’HUMANITE depuis plus de trois ans maintenant… Le nier aujourd’hui, à quelque niveau que ce soit, c’est en être complice, volontairement ou à l’insu de son plein gré. Les dégâts collatéraux des injections ARNm, arme biologique, ont bien réels, des millions de personnes en sont et en seront affectées. Elle est là la véritable “plandémie” déclenchée par cette attaque nano-bio-technologioque.

Agissons donc en conséquence sachant une fois pour toute qu’il n’y a pas de solution au sein du système et ne saurait y en avoir ! Encore moins de “messie” et d’homme / femme politique “providentiel”, pas de deus ex machina. Il n’y a que nous face à cette réalité. Qu’allons-nous en faire ? Plus rien d’autre n’a vraiment d’importance devant l’ampleur inégalée de cette atrocité toujours en cours.

~ Résistance 71 ~

Il est plus que temps de faire sauter le couvercle de protection du système de “santé” mondial

Karen Kingston

25 juin 2023

Url de l’article original:

https://karenkingston.substack.com/p/its-time-to-blow-the-lid-off-the

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

En 2020, l’ex-industrie secrète aux milliers de milliards de dollars de la nanotechnologie et de la biologie synthétique a éclaté autour du globe avec l’introduction des injections à ARNm anti-COVID19. L’industrie nanotechnologique est une industrie non régulée qui a un double emploi avec ses applications pour le consommateur mais aussi avec les armes de grade militaire, qui ont causé des malfonctions allant du plus léger au plus grave, à la stérilité, aux maladies cardio-vasculaires, cancers et la mort, ce depuis des décennies.

Les injections anti-COVID19 sont des injections à nanoparticules fabriquées modARN qui sont classifiées en tant qu’ustensiles électromagnétiques. Vous ne me croyez pas ? Lisez simplement le contrat passé entre Pfizer et le ministère de la défense américain, DoD (Pfizer DoD contract) et le guide de la FDA qui indiquent clairement et définissent les nanoparticules à ARNm comme des outils électromagnétiques. Ou lisez les articles du Dr. Ana Mihalcea’s SubStack où vous pourrez voir par vous même la nanotechnologie dans le sang des gens injectés tout comme chez les non-injectés.

Le mensonge au sujet de l’utilisation de la nanotechnologie a rendu le mouvement pour la liberté médicale sans voix dans ses efforts de trainer Pfizer et autres criminels impliqués devant les tribunaux…

Il y a des leaders de ce mouvement qui affirment que discuter de la nanotechnologie affaiblirait les efforts de retirer les injections du marché quand en fait, c’est exactement le contraire qui est vrai. L’industrie de la nanotechnologie n’est quasiment pas régulée aux Etats-Unis. Essentiellement, la FDA, l’agence supposée protéger les consommateurs et l’EPA disent : “Nous allons laisser les fabricants se réguler eux-mêmes…” (NdT : cela reviendrait à avoir laissé le Dr Mengele et consorts réguler la médecine, depuis près d’un siècle… au bout du compte, nous y sommes.)

Une industrie virtuellement non-régulée veut dire qu’il n’y a aucune loi ou agences gouvernementales protégeant Pfizer et tout autre fabricant de leur responsabilité civile et/ou pénale pour permettre l’injection d’adultes et d’enfants avec des nanoparticules ARNm fabriquées synthétiquement et qui sont connues et documentées pour être des pathogènes toxiques et des ustensiles électro-magnétiques.

En d’autres termes, la Childhood Vaccine Protection ne protège pas Pfizer d’avoir injecté des enfants avec des nanoparticules électro-magnétiques et prétendre que Pfizer est protégé de sa responsabilité légale par l’armée américaine est une histoire complètement fabriquée de toutes pièces.

Quand les leaders du Mouvement pour la Liberté et des civils dans le monde reconnaîtront que des milliards d’adultes et enfants innocents ont été injectés et empoisonnées avec des nanoparticules fabriquées, ce que sont les “nanotechnologies vaccinales” qui ont un double usage en tant qu’armes biologiques, je pense que quiconque sain de corps et d’esprit fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire retirer ces injections à ARNm anti-COVID19 des communautés autour du monde.



Pentagone et nanotechnologie…

Nous devons demander avec fermeté la mise en accusation immédiate de Pfizer en commençant par la saisie des biens et avoirs de l’entreprise.

Je vous demande de partager cet entretien que j’ai eu avec Stew Peters (share this interview with Stew Peters) et cet article gratuit avec toutes les connexions d’influence que vous pourriez avoir ; de fonctionnaires aux médias en passant par vos paroisses et experts du Mouvement pour la Liberté…

Publié initialement le 21 juin 2023 : Quand un individu (ou groupe d’individus) étant enclin à s’engager dans des actions de manipulation, de tromperie, de mensonge et de malveillance est pris dans le fait de transgresser, leurs réponses typiques incluent des choses comme : nier que la transgression ait jamais eu lieu ou nier qu’ils connaissent leur co-conspirateurs ou même dire que les témoins de leurs crimes ne “sont pas crédibles” et sont “émotionnellement instables” ; mais iraient-ils aussi loin que de nier l’existence même des armes qu’ils ont utilisées ?…

Je veux dire… A quel point serait-il brillant par un groupe d’une élite globale tyrannique de pouvoir attaquer la population humaine mondiale avec des technologies à nanoparticules qui sont définies comme armes de destruction massive par notre propre gouvernement des Etats-Unis (by our own US government; ) pour ensuite nier que ces technologies à nanoparticules existent parce que… les élites globales contrôlent les leaders des citoyens du monde qui essaient d’arrêter leur plan d’extermination massive.

Ne les laissez plus se moquer de nous plus longtemps…

Les leaders du Mouvement pour la Liberté de la Santé ignorent l’existence des nanotechnologies dans les injections à ARNm anti-COVID19 alors même qu’il y a des centaines de documents de l’industrie (hundreds of industry documents ) qui stipulent que les injections à ARNm anti-COVID19 contiennent des nanotechnologies qui sont faites dans le but de fusionner les humains biologiques avec les technologies numériques.

Si nous regardons l’utilisation des nanotechnologies secrètes de manière objective (sans agir comme troll ou en insultant), l’industrie de la nanotechnologie est une industrie valant plusieurs milliers de milliards de dollars qui est en plein boum dans le secteur de la biologie synthétique, spécifiquement avec le largage dans la nature de “virus” nanoparticules à ARNm / COVID-19 complètement fabriqués, des protéines spike et des injections.

La nanotech a eu un autre tremplin avec l’aubaine neurotech / armes neurologiques avec la couverture médiatique récente de Neuralink (Neuralace).

Neuralink and mRNA Technologies are Weapons of Mass Destruction Neuralink et les technologies à ARNm sont des armes de destruction massive



Applications militaires de la nanotechnologie…

James Giordano, conseiller de la communauté militaire et du renseignement américains, a écrit que les technologies neurostim et neurotechnologiques à nanoparticules (comme Neuralink / Neuralace), “ne devrait pas être considérée (thérapeutiquement) à cause de leurs effets destructeurs massifs.”

Vraiment James ? “Des technologies à nanoparticules ne devraient pas être considérées à cause de leurs effets destructeurs massifs”, car dans cette vidéo datant de 2018 (in this 2018 video,) Giordano informe les élèves de l’école militaire de West Point que :

“Le cerveau est et sera le champ de bataille du XXIème siècle en bien des points. Point final. Vous rencontrerez une forme quelconque de science neuro-cognitive qui a été transformée en arme, non seulement dans vos carrières militaires, mais aussi dans vos vies personnelles et professionnelles.”

Si vous visitez son site internet (James Giordano’s website,) il y a plus de deux douzaines de publications et présentations expliquant comment les technologies d’armes neurologiques et les nanoparticules armes de destruction massive (ADM), peuvent être utilisés sur des civils en créant des partenariats avec le secteur privé et en créant des marchés et des demandes pour l’utilisation des technologies à nanoparticules sur les humains ou toutes autres formes de vies biologiques.

La nanotechnologie a pour but “l’évolution dirigée” de l’humain (c’est à dire… le Transhumanisme)

Le Dr Robert Malone, l’inventeur auto-proclamé de la technologie des nanoparticules à ARNm a même publiquement déclaré que les technologies à ARNm sont “une suite de technologies qui sont le point d’entrée vers le trans humanisme .” Celui-ci est l’évolution forcée de l’espèce humaine utilisant des nanoparticules à ARNm fabriquées synthétiquement pour mettre en place des changements génétiques non humains et des changements bio-numériques de l’ADN des êtres humains. La fin de partie du trans humanisme est l’extermination de l’espèce humaine. Il est la définition incarnée de la guerre biologique.

Le Dr Malone a fait allusion au fait que les protéines SRAS-CoV-2 ModARN trouvées dans les injections COVID19 sont des armes neurologiques à ARNm fabriquées, qui traversent la barrière hémato-cérébrale causant une inflammation du cerveau.

Elon Musk fabrique ouvertement des micro-usines å ARNm, des nano-piles et des armes neurologiques nanotech avec des fonds en provenance du FEM/Davos et de la Fondation Bill & Melinda Gates.

Malgré toutes ces preuves devant nos yeux, la discussion sur la nanotechnologie est hors de question sur la plupart des plateformes ainsi qu’avec les leaders du Mouvement pour la Liberté Médicale, à l’exception de quelques très rares plateformes médiatiques comme par exemple le réseau alternatif de Stew Peters.

L’industrie soi-disant émanant de “théories conspirationnistes” pesant mille milliard de dollars et qui va détruire la planète

Les nanotechnologies ne sont pas seulement utilisées en électronique et pour les objets “intelligents”, mais elles sont aussi utilisés dans les produits biologiques, médicaux, la nourriture, les suppléments alimentaires, les produits cosmétiques, la purification de l’eau, l’agriculture et les produits à base de tabac.

Les experts de l’industrie sont bien conscients que l’utilisation de nanoparticules synthétiques est partout, endommageant toute vie biologique et notre planète à un rythme accéléré.

Dès le début des années 2000, des dizaines de milliers d’applications nouvelles pour la nanotechnologie furent développées pour leur utilisation dans l’électronique et les objets connectés, les agents préservateurs dans les boissons et la nourriture, dans les engrais et l’hygiène de l’eau courante ainsi que pour la création de “virus” synthétiques (comme les coronavirus) et de bactéries.

Du début des années 2000 à aujourd’hui, des centaines de milliers d’articles peer-reviewed ont été publiés et des discussions dans des symposiums globaux pour discuter des risques pour l’environnement, la sécurité et la santé des nanoparticules synthétiques. (Quelques exemples ici : https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/engineered-nanoparticles)

En 2007, l’European Chemicals Agency (ECHA) a mis sous forme de loi REACH (Registration, Authorization, and Restriction of Chemicals) et a mis en place la première série de guide de sécurité en 2010 en regard de la quantité, du type de matériau et de la sécurité pour la fabrication de matériels nanotech.

L’Environmental Protection Agency (EPA) aux Etats-Unis, a écrit un brouillon (ne faisant pas office de loi) de guide en 2017 qui vaut moins que le bout de papier sur lequel il est écrit. Mais l’année suivante, le NIOSH a émis un plan de sécurité de 7 ans pour protéger les travailleurs qui fabriquent les nanotechnologies.

Comprenez-vous bien tout ceci… En 2018, l’institut National Institute for Safety and Health (NIOSH) a publié un guide pour les travailleurs qui peuvent être exposés aux nanoparticules fabriquées par inhalation, contact avec la peau et en décembre 2020, Pfizer et l’industrie Biotech ont commencé à injecter des milliards de personnes dans le monde avec des nanoparticules synthétiques, directement dans leurs corps, dans leur système circulatoire…

En 2014, La FDA a publié sa Guidance for the Nanotechnology Industry disant essentiellement que c’était aux leaders de l’industrie de réguler la sécurité en ce qui concerne l’utilisation des nanotechnologies dans les produits médicaux, la nourriture, les suppléments alimentaires, les cosmétiques et le tabac.

Les tyrans de l’industrie nanotechnologique proclame haut et fort “Il n’y a pas d’industrie nanotechnologique !!…”

Sans surprise, d’après une étude des leaders de l’industrie de 2009 (alias les tyrans nanotechnologiques), lorsqu’on leur demanda de participer à une étude sur leur industrie, la première réponse de ces leaders fut de “nier l’existence même d’une telle industrie nanotechnologique”…

Quand questionnés sur l’éducation des consommateurs, les tyrans ont répondu de manière consensuelle que l’éducation des consommateurs au sujet de l’utilisation des nanotechnologies n’était “pas nécessaire” et serait “très mauvaise pour les affaires”.

C’est “mauvais pour les affaires” d’éduquer le consommateur sur les nanotechnologies ? Voyons voir…Pensez-vous que si les consommateurs savaient qu’inhaler, ingérer ou être directement injectés avec des nanoparticules synthétiques avaient des effets toxiques sur leurs poumons, reins, foies, cœurs, cerveaux et organes reproducteurs (incluant les hormones et la libido), ils auraient dit “non merci” ? Ou auraient même organisé un mouvement pour criminaliser l’utilisation des technologies à ARNm et nanoparticules synthétiques sur les humains, animaux, plantes et même pour l’hygiène de l’eau courante ?…

D’après cette étude, lorsque questionnés sur les réglementations de sécurité, les leaders de cette industrie furent d’accord pour dire qu’il était “du meilleur intérêt pour les consommateurs que les fabricants régulent la sécurité des nanotechnologies, parce qu’en fin de compte, c’est l’industrie qui sera responsable de la sécurité et non pas la FDA ou les entités régulatrices.” Un sujet ajouta même que les entreprises ne peuvent pas utiliser les décisions de régulation comme défense devant un tribunal et qu’elles sont donc les seules légalement responsables pour la sécurité.” Pouvons-nous maintenant être tous d’accord qu’on peut traîner Pfizer devant la justice maintenant ?…



bidouillage criminel

La nanotechnologie est toxique au niveau génétique

La nanotechnologie n’est pas nano-fantastique. C’est nanotoxique. Elle détruit l’espèce humaine au niveau mitochondrial, c’est à dire cellulaire, destruction de l’ADN.

La nanotechnologie a infiltré tous les aspects de nos vies. On nous a dit que tout ça est “dans notre imagination” et que même cela n’existe pas, ou que c’est “parfaitement sûr” (NdT : “sûr et efficace” comme les merdes ARNm COVID injectées, dans le monde moderne, un mensonge répétée des milliers de fois devient vérité…)

La nanotechnologie est peut-être invisible à l’œil nu, mais elle est bien réelle. Les technologies à nanoparticules furent développées comme arme de destruction massive et sont maintenant utilisées pour nous rendre malades et nous tuer, nous et nos enfants au travers de la transformation de nos médicaments, de nos suppléments, nourriture, eau et au moyen du plus efficace des systèmes de livraison de l’arme : les “vaccins”…

La seule raison pour laquelle la nanotechnologie est devenue cette industrie globale pesant des milliers de milliards de dollars qui lentement est en train de détruire et de stériliser l’humanité, est parce qu’elle a été maintenue dans le secret des citoyens du monde. Pourquoi tant des leaders de ce mouvement pour la liberté médicale sont en accord avec le déni de l’existence même de ces technologies, spécifiquement de l’utilisation de nanoparticules synthétiques dans les injections ARNm COVID19 ? Leur a t’on dit que s’ils en venaient à parler des nanotechnologies dans les entretiens qu’ils accordent aux différentes plateformes, ils seraient mis au ban des médias et seraient virés du mouvement ? (Comme on me l’a dit personnellement…)

(NdT : aussi, cette “affaire COVID” a généré une nouvelle caste de mandarins de la “dissidence” médicale qui surfent une certaine vague de succès bien juteuse pour certains… la soupe est bonne, dans une certaine dissidence contrôlée, PSYOP… sacré panier de crabes aussi que cette nouvelle branche de la “dissidence”. Malone serait le tsar médical de RFK Jr s’il était élu, on risque pas de parler de nanotech avec RFK Jr… celui-ci refuse de franchir une certaine ligne et fait donc partie de l’opposition contrôlée aussi désolant cela soit-il, c’est un fait maintenant avéré…)

Mettre les projecteurs sur ce monde de l’ombre est la seule façon d’en sortir

La nanotechnologie est le seul sujet qui doit impérativement demeuré secret afin de forcer la dystopie bio-numérique sur l’humanité et pour que nos ennemis, ennemis de l’humanité, gagnent.

Si les scientifiques, les médecins, et les avocats (NdT : allusion non masquée ici à RFK Jr…) continuent de chercher des origines biologiques de laboratoires pour expliquer cet assaut global à la nanotechnologie sur l’espèce humaine, l’humanité sera balayée…

Les “vaccins” injections à ARNm et les “coronavirus” sont des nanoparticules synthétiques avancées. (mRNA ‘vaccines’ and ‘coronaviruses’ are advanced engineered nanoparticles. ) Ce sont des nanotechnologies qui s’auto-assemblent et qui se développent de la taille nanométrique à la taille macro à l’échelle de structures synthétiques visibles dans le corps humains, aussi connues sous le vocable de “caillots fibreux blancs qui ne se dissolvent pas”. Voir le documentaire “Died Suddenly” / “Mort subitement”.

Devons-nous nier l’existence de ces nanoparticules ARNm synthétiques parce que nous avons des experts médicaux, légaux, et en ARNm qui ne peuvent pas être questionnés ou ne peuvent débattre parce lorsqu’ils disent “Il n’y a pas de nanotechnologie”, cela veut en fait dire “Il ne doit pas y avoir de nanotechnologie !” ?…

Malgré ce que d’autres experts ont trouvé dans les fioles des injections COVID-19 et le sang des personnes injectées, malgré la documentation de centaines de brevets / patentes, de milliers et de milliers d’articles peer-reviewed dans des journaux, magazines scientifiques, sur les sites internet des géants de Big Pharma, les archives de la FDA et l’existence d’une industrie nanotechnologique de plus de 3000 milliards de dollars qui existe ici et maintenant et qui est utilisée dans notre nourriture, nos cosmétiques, nos suppléments, les systèmes de distribution d’eau, leur filtrage, les médicaments et les “vaccins”, ceci incluant des milliards de dollars de revenus dans la fabrication de nanoparticules d’oxyde de graphène.

Quelques uns des leaders sélectionnées nous ont montrés des documents crédibles ou des échantillons de fioles de vaccins ou de sang, nous montrant les preuves de l’existence de nanotechnologie dans les injections ARNm COVID19, d’une manière que nous pouvons facilement comprendre et la possibilité de pouvoir “constater par nous-mêmes”.

La biologie synthétique, l’ARNm et l’IA dans l’évolution dirigée de l’humain, nous mènent-elles au point de notre extinction ?

Et si certains leaders du mouvement de la liberté avaient été manipulés, soudoyés, ou même soumis au chantage afin d’éviter toute discussion sur les technologies à nanoparticules synthétiques ? Sommes-nous en train, sans le savoir, de soutenir une opposition contrôlée de notre propre mission de restaurer notre pays et de rechercher la justice contre tous ceux qui ont lancé cette attaque biologique contre l’humanité ? Comment pouvez-vous dire si quelqu’un est un penseur critique indépendant ou si cette personne est contrôlée ? Facile, demandez-leur de parler de la nanotechnologie s’auto-assemblant dans les fioles des injections ARNm COVID19 et dans le sang des injectés… (NdT : idem en ce qui concerne les questions politiques, les 3 sujets juges de paix : le 11 septembre, le réchauffement climatique anthropique et… “Israël”, on sait par exemple où se situent RFK Jr sur les points 2 et 3 donc => opposition contrôlée…)

Unissons-nous !!…

Je suis d’accord pour dire que nous devons nous unir sous la vérité divine. Espérons que les leaders vont arrêter d’adhérer au faux narratif qu’il “n’y a pas de nanotech” par peur d’être virés comme “leaders du mouvement de la liberté” ou simplement parce qu’ils sont trop fiers pour admettre qu’ils se sont trompés ou sous-estimés quelque chose.

Personne n’est infaillible. Se tromper sur la convergence des domaines les plus avancés de la biologie et de la technologie jamais développés dans l’histoire de l’humanité est quelque chose d’attendu… si en fait.. vous êtes toujours humain.

Puisse dieu sauver l’humanité.

NdT : Seule l’humanité peut sauver l’humanité, s’en remettre à une volonté “divine” ou d’un guignol figure “politique” relève de la pure naïveté. C’est la croyance de Karen, dont acte. En ce qui nous concerne nous ne croyons qu’en notre humanité se réalisant pas à pas et qui triomphera de tous les complots pour l’éliminer en tant que telle. Ceci dit, Karen Kingston fait un boulot extraordinaire, elle est une des rares personnes que l’on pourrait qualifier “d’héroïque” depuis le début de cette affaire SRAS-CoV-2/COVID-19, elle garde le cap de la vérité contre vents et marées et amène toujours plus d’infos au grand jour par ses lectures détaillées des documents officiels, parce que le pire est que tout est là, écrit noir sur blanc au fil des ans, sur des documents que personne ne lit, sauf les intéressés et maintenant, grâce à Karen Kingston, une petite portion de la dissidence et résistance à la tyrannie trans humaniste mondiale.

= = =

Lectures complémentaires :

“SRAS-CoV-2 / COVID19, l’attaque nano-bio-technologique sur l’humanité depuis 2019” (compilation de nos traductions des articles de Karen Kingston en format PDF)

Notre page mise à jour depuis 2019 : « Coronavirus, guerre contre l’humanité »



Quand assez est-il assez ?…

