Un spectre hante le monde.Le spectre d’un soulèvement global. Toutes les puissances capitalistes se sont unies en une sainte alliance pour conjurer ce risque. Donald Trump et Xi Jinping, Bolsonaro et Macron, Erdogan comme Jeff Bezos et Zuckerberg, les milices d’Amal et du Hezbollah (NdR71 : nous sommes ici en désaccord avec cette remarque causée par une ignorance totale du sujet…), les gardiens de la révolution en Iran et les polices de Hong Kong, de France, des USA, du Chili, d’Irak… (NdR71 : pourquoi ne pas inclure « Israël » ?…)

Désormais, tout ce que nous écrivons sur les réseaux sociaux, simples messages ou articles de presse, est sous la menace de lois de censure votées à la hâte un peu partout, de la France à l’Allemagne en passant par Hong Kong ou l’Algérie, sous prétexte de combattre “la haine”. La Chine interdit l’usage de centaines de mots, dresse un mur de feu de propagande entre le pouvoir et l’aspiration à le renverser, tous les moyens des technologies du contrôle et de la surveillance sont mis au service d’états bunkérisés.

Mais désormais aussi, au soulèvement ici répond le mouvement là-bas. On lit, voit, écoute, se documente et propage à son tour, dans une toile aux innombrables ramifications.

Ce livre n’est pas un manifeste. Le mouvement pour lequel nous prenons parti n’a pas de voix unique ou de direction qui pourrait prétendre parler pour lui, et c’est heureux.

Ce livre propose de discuter stratégie. Il nous faut entreprendre des bilans des mouvements passés, émettre des hypothèses pour les combats à venir, gagner en intelligence collective. La tâche devant nous est immense : abattre l’ordre social mondial, faire tomber les États, changer la vie enfin.

Autant prévenir, ce livre aborde beaucoup et résout peu. Il s’adresse et propose de nommer ce qui déjà existe, se lève et se bat : le soulèvement mondial des prolétaires contre des existences réduites à la marchandise, comme la police qui nous y contraint, comme l’ordre social qui s’y conduit.

Le livre ci-dessous en PDF est constitué de 3 chapitres et une conclusion :

1- Sur le mouvement des Gilets Jaunes

2- L’État et la contre-révolution

3- Insurrection & révolution

Conclusion

“Soulèvement”, PDF à lire et diffuser sans modération :

Soulevement(Mirasol)

Lectures complémentaires :

Du chemin vers notre humanité enfin réalisée (Collectif Résistance 71)

Petit précis sur la société et l’État (Collectif Résistance 71)

Gouverner par le chaos

Contre les guerre de l’avoir, la guerre de l’être (Collectif Guerre de Classe)

Au delà du parti (Collectif Junius)

La politique du post-anarchisme (Saul Newman)

Pourquoi suis-je anarchiste (Zénon)

Insurrection et Utopie (Dr Bones)

Réflexions sur le peuple en arme, 3 textes

« Les anarchistes ont une telle vision de l’ordre qu’ils n’en supportent aucune caricature »

