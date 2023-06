De la vie des marionnettes : R.F.Kennedy Jr annonce son soutien à l’entité sioniste criminelle d’apartheid pour valider sa campagne électorale (Kurt Nimmo)

Nous avons dit quelque part en commentaire que la plus grosse connerie que puisse faire RFK Jr serait de se présenter à la présidence et bingo… Le bouffon bouffonne et il s’avère que c’est une pute politicarde comme les autres. Nous pensons que les infos présentées dans son livre “Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates Big Pharma et la guerre contre la démocratie et la santé publique” que nous avons traduit et publié en format PDF, sont valides et bien vues, mais depuis il loupe pas mal de train en marche, notamment celui de dénoncer l’ARNm our ce qu’elle est: arme biologique. Il est contrôlé de l’intérieur et cette candidature ne fera que confirmer plus avant qu’il n’est en rien ce “sauveur” politique que tant de gens attendent, de plus pour “valider” cette candidature il doit ramper et lécher les bottes de toute la pourriture sioniste en place, ce qu’il fait sans hésitation en falsifiant l’histoire au passage… Une pourriture de plus se révèle au grand jour… Mais qui comprend le système ne peut en aucun cas être surpris. La routine mon colonel, la routine, sous le plus grand chapiteau du monde et son spectacle marchand perpétuel de la connerie en barre et des marionnettes 13 à la douzaine…

RFK Jr annonce son soutien (inconditionnel) à l’apartheid d’Israël

Kurt Nimmo

14 juin 2023

Commençons par dire l’évidence : si vous votez pour un de ces politiciens unipartistes carriéristes, vous votez pour toujours plus de la même chose, plus de guerre, plus de vol, plus de corruption, plus de surveillance, plus de destruction de la constitution et de ses amendements et toujours plus de contrôle autoritaire d’état sur votre vie.

Maintenant parlons de Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy parle et en fait beaucoup, sur l’environnement, les vaccins, les droits indigènes, sur les supposées énergies renouvelables, l’opposition à la guerre en Ukraine etc…

Il est absolument évident que Kennedy ne sera pas autorisé de demander l’investiture du parti unipartite démocrate pour la présidence et ce sans aucun rapport avec le nombre d’Américains qui le voudraient dans le bureau oval (rappelez-vous ce qui est arrivé à Bernie Sanders).

Mais même si Kennedy parvenait à gagner les élections, sans compter sur Trump avec ou sans son bel uniforme pyjama orange de prisonnier, son agenda politique finira dans les poubelles, comme tous ceux des candidats du système unipartite (NdT: se référant au fait que le “paradigme gauche-droite” ,aux Etats-Unis “démocrate-républicain”, n’est qu’une vaste fumisterie et que toutes et tous pédalent dans le même sens pour les mêmes ordures qui manipulent le système après l’avoir acheté…) passés et présents.

Le congrès des Etats-Unis, considérant sa composition actuelle, ne consentira jamais à passer une législation pour “mettre fin à la fusion corruptrice de l’État et du pouvoir entrepreneurial, qui menace maintenant d’imposer un nouveau système corporatiste, entrepreneurial féodal dans notre pays”.

Le Congrès est la propriété du “pouvoir entrepreneurial”, du fric. Il sert sa classe de donateurs qui les met au pouvoir (fictif). Ceci ne changera en rien si un miracle se produit et que Kennedy gagne sa nomination.

Kennedy clame haut et fort qu’il est “un absolutiste constitutionnel” et qu’il soutient donc le second amendement (NdT : celui de droit et du devoir pour le peuple de porter les armes). Son soutien à la constitution est diamétralement opposé à l’agenda du parti démocrate dont il brigue l’investiture. Rien que ça a le potentiel de faire couler sa campagne.

Malgré l’agenda politique dramatique de Kennedy, il y a “un intérêt spécial” qui détient un remarquable contrôle sur le Congrès et l’exécutif : l’état d’apartheid (NdT: et nous ajouterons génocidaire) d’Israël.

Le 4 juin courant, le journal “Israel Today” a rapporté que durant un podcast sur l’émission de Craig Pasta Jardula, Kennedy a dit : “Je soutiens Israël. Ma famille a une longue relation avec Israël et de soutien à son droit d’exister et de protéger sa sécurité.”

Kennedy répondait à sa remarque précédente en soutien de l’ex-leader du Group Pink Floyd, Roger Waters, grand critique d’Israël et de son traitement des Palestiniens.

Comme on pouvait s’y attendre, Israel Today a décrit Roger Waters comme un “antisémite”, même s’il n’a jamais fait aucun commentaire racial sur les juifs. Pour la presse israélienne et sa chambre d’écho des médias de masse aux Etats-Unis, critiquer plus de 70 ans de colonialisme et de traitement brutal, de nettoyage ethnique des Palestiniens, est étiqueté antisémitisme.

Ça a marché. Juste mentionné la soutien de Kennedy au musicien (en regard de son opposition à la guerre eu Ukraine) fut apparemment suffisant pour que Kennedy soutienne l’apartheid d’Israel. L’accusation d’antisémitisme est si forte (NdT : contre les petits esprits qui ont quelque chose à perdre dans le système…), que Kennedy a même effacé un tweet qui encensait Waters.

Il a ajouté une réponse insensée et franchement insultante à sa génuflexion et à son baissage de froc en règle devant l’état sioniste raciste d’apartheid : “et une fin humaine ainsi qu’une reconnaissance des aspirations du peuple palestinien sont importantes pour tout le monde.” Il ne fait aucun doute que Kennedy comprend que ce projet n’ira nulle part.

Le 6 juin, Kennedy “a retiré son soutien à Roger Waters et a promis son soutien à Israel… rencontrant le rabbin Shmuley Boteach pour encenser l’état juif et rejoindre une marche pro-Israel en agitant un drapeau israélien,” écrit Chris Menahan.

Il est intéressant de noter que Kennedy n’a pas daigné répondre quand le rabbin Boteach “fut d’accord pour dire que la beauté d’Israel, en opposition à tous ses voisins, est que c’est une démocratie ouverte avec une presse et des médias libres, comme en Amérique, très favorable à la critique.”

Israel tolérant de la critique ?… C’est de ce fait donc, que quiconque écharpe Israel pour son occupation militaire [de la Palestine] et pour les meurtres des enfants de Gaza et de Cisjordanie est automatiquement étiqueté d’antisémite ?

La remarque au sujet d’Israel étant une “démocratie” (NdT : “La seule démocratie de la région” selon les mots mêmes de Kennedy, répétant le mantra propagandiste éculé auquel plus personne ne croit…), tout en occupant et nettoyant ethniquement la terre arabe avec une force militaire brutale (NdT : pléonasme…), est un sérieux délire que seul les déficients mentaux soutiennent toujours (et il y en a un paquet au Congrès des Etats-Unis, à la Maison Blanche et dans les merdias de masse).

RFK Jr est un politicien unipartite. En cela, il est obligatoire pour lui de soutenir Israel, d’être d’accord de toujours lui envoyer des wagons de pognon volé aux contribuables américains (en 2020, le gouvernement américain a donné 3,8 milliards de dollars à Israel) et de ne pas critiquer le meurtre, massacre d’enfants en bas âge et de journalistes, ou alors, sa campagne politique, comme celle d’un bon nombre qui ont critiqué l’état sioniste, sera laissée dans une poubelle de trottoir pour être ramassée par les éboueurs.

Commentaire d’un lecteur sous le texte de l’article original en anglais qui va dans le sens de ce que nous disons succinctement en préambule… Commentaire lucide et bien vu. (Traduction R71) :

“Je me doute que la famille Kennedy a travaillé pour les intérêts juifs lorsqu’elle trafiquait de l’alcool du Canada vers les Etats-Unis durant la prohibition ; il n’y a pas un seul candidat à la présidence des Etats-Unis qui vaut la peine d’être considéré ces derniers temps. RFK Jr pousse aussi l’agenda de l’escroquerie du “changement climatique” et a appelée à l’arrestation de ceux qui nient la “science” sur le sujet. Son interprétation et son pirouettage de l’histoire de l’apartheid d’Israel révèle son double langage et sa nature de menteur.”

Rappelez-vous toujours en ces circonstances de tromperie universelle que voter c’est abdiquer. Voter c’est valider le système et acquiescer. Voter c’est pisser dans un violon. Ainsi gardez présent à l’esprit :

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer

