Injonction à dénoncer et à agir contre la biologie synthétique, sa nanotechnologie et son dérivé ARNm, arme biologique déployée contre l’humanité (Karen Kingston, vidéo)

Karen Kingston

Nous laisserons cette traduction et vidéo de cet entretien de Karen Kingston en tête de gondole du blog pendant quelques jours afin que cette information et injonction fasse son bonhomme de chemin dans notre lectorat et diffuse au plus grand large. Si la crise COVID19 est “bidon” et fut créé de toute pièce, cela ne veut en rien dire que tout cela est du pipeau. Nous les peuples, le MONDE ont été et sont toujours victimes d’une ATTAQUE BIOLOGIQUE MASSIVE à l’ARNm et aux répercussions dramatiques pour l’espèce humaine. Il est important de divulguer cette information, d’en parler autour de soi et d’avertir les gens que si nous ne bougeons pas et LES LAISSONS FAIRE… notre fin est proche, toute proche !

Pour qu’une révolution sociale profonde et organique ait lieu, il faut déjà que nous survivions ce cauchemar eugéniste, scientiste et transhumaniste que nous vivons quotidiennement depuis 2019 sous la houlette de la pourriture oligarchique étatico-marchande…

Boycott Union Rébellion Négation Evolution… une B.U.R.N.E utile et nécessaire !

~ Résistance 71 ~

Traduction d’extraits de l’entretien de Karen Kingston avec Stew Peters sur la Biologie synthétique et la nanotechnologie, arme de destruction massive

13 juin 2023

Traduction et compilation Résistance 71

Voir la vidéo correspondante ici en anglais (durée 20 minutes, Karen commence à parler à partir de 2:27 après une introduction toujours percutante en forme d’uppercut de Stew Peters comme à l’accoutumée) :

https://stewpeters.com/video/2023/06/lab-grown-meat-is-an-abomination-transhumanists-play-god-pervert-his-creation/

Nous ne traduisons ici que ce qui nous a paru essentiel des propos de Karen Kingston, analyste scientifique et conseillère juridique sur les brevets depuis plus de deux décennies, elle fut consultante pour Big Pharma et notamment pour Pfizer. Nous n’avons pas traduit les interventions de l’hôte Stew Peters, mais uniquement les propos importants de Karen au cours ce cet entretien.

“La biologie synthétique.. personne n’en parle. Ils viennent juste d’y investir quelques 100 milliards de dollars en mars dernier. Il s’agit du remplacement des cellules par une biologique synthétique ; c’est prendre une forme biologique et la transformer en une technologie […] Il y a la création en laboratoire et ce qu’ils appellent “l’évolution dirigée”, ce qu’on appelle la technologie à l’ARNm. Ils utilisent la technologie du CRISPR-Cas9 qui est une sorte de “ciseaux génétiques” pour détourner la fonction des cellules, humaines ou autres… […] Le but est la fusion de la biologie avec la technologie. […] Des milliards de dollars ont été investis depuis 2012 pour réécrire et transformer le génome humain. C’est ce qu’une technologie comme Neuralink d’Ellon Musk fait. Il a un accord commercial avec CureVac pour son projet Neuralink et Tesla fabrique dans ses usines de batteries, une imprimante moléculaire 3D pour le développeur de l’ARNm allemand : CureVac (entreprise financée par la Bill & Melinda Gates Foundation et CEPI). Ellon Musk est très actif dans le domaine de l’arme biologique qu’est l’ARNm. Il y a de la nanotechnologie dans les injections ARNm COVID et dans les tests PCR (ceci est déclaré officiellement dans le budget de 2023 pour la nanotechnologie).



La technologie, l’outil en lui-même,

n’est ni bon ni mauvais, c’est l’usage qu’on en fait …

Aujourd’hui, toute véritable résistance à cette tyrannie doit parler et dénoncer cette nanotechnologie, comme vous et moi et vos invités ici le faisons dans votre émission. […] En 2016, James Clapper, ex-patron du renseignement américain a clairement énoncé que cette nanotechnologie est une arme de destruction massive. Les leaders des mouvements pour la liberté, contre cette tyrannie, doivent impérativement dénoncer la nanotechnologie… Personne de correctement informé et sain d’esprit aurait accepté de se faire injecter ainsi que ses enfants, avec une nanotechnologie susceptible d’être programmée et contrôlée de l’extérieur et qui peut changer les fonctions corporelles de leur corps. Il est du reste impossible de “vacciner” contre une technologie. […] J’ai été spécifiquement avertie que les termes de nanotechnologie et d’arme biologique sont interdits de prononcer sur certains réseaux médiatiques et c’est pour cela que je ne suis quasiment plus invitée nulle part. Ce sont les mêmes techniques de censure et de suppression d’information qui sont utilisées par les abuseurs et violeurs d’enfants pour les faire taire. Le pire est que la vaste majorité d’entre nous tombons d’accord pour ne pas ou plus en parler. Quand je parle avec des spécialistes de la biologie synthétique, ils pensent que nous sommes des idiots qui ne comprennent pas l’avantage de tout cela, ils sont persuadés œuvrer pour le mieux. Le résultat ultime de tout cela sera le contrôle total de nos corps par une source extérieure. […] Imaginez si nous entendions de la part d’un candidat à la présidence des Etats-Unis (NdT : Karen fait ici une allusion directe à RFK Jr depuis qu’il a annoncé récemment, être candidat à la présidence de Yankland…) que ‘cette technologie ARNm est une arme biologique qui peut-être saisie par tout Sheriff ou canton du territoire comme on saisit une bombe dans un bâtiment et que l’on met les responsables sous les verrous !’

[…] Gardez aussi présent à l’esprit que le but de tout cela est également la stérilité. Par GMO, transformation génétique, nous avons des fruits stériles, sans pépins, graines ; il en va de même pour l’être humain : le but est aussi de stériliser nos enfants. Les gens, les résistants, doivent impérativement parler de la malfaisance de cette nanotechnologie…”



Le SRAS-CoV-2 n’est pas un virus,,,

c’est une nanotechnologie, l’ARNm un logiciel…

de reprogrammation du corps

-[]- Stew Peters qui a émaillé l’entretien de quelques questions pertinentes, reprend ici la parole jusqu’à la fin de l’entretien pour conclure. Il avoue au passage être bouleversé d’apprendre de la bouche de Karen, qu’il y a de la nanotechnologie dans les tests PCR nasaux, qu’il n’en savait rien jusque là et que le crime commis est pire que ce qu’il pensait. Karen ajoute que “la quantité fait la toxicité” et que la contamination par écouvillonnage nasal lors du test PCR n’est pas garantie et qu’ils se devaient d’injecter les gens DIRECTEMENT avec cette nanotechnologie arme biologique à ARNm. Avec l’injection, personne n’en réchappe sauf ceux qui sont injectés d’un placebo/solution saline…

Lire notre page mise à jour depuis 2019 : “Coronavirus, guerre contre l’humanité”

Et aussi le PDF de la compilation de nos premières traductions de Karen Kingston :

“SRAS-CoV-2 / COVID19, l’attaque nano-bio-technologique contre l’humanité depuis 2019”

Le Pentagone et son agence DARPA à l’origine des injections à ARNm :

https://www.francesoir.fr/societe-sante/vaccins-arnm-departement-defense-americain-darpa-pfizer

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer



Boycott Union Rébellion Négation Evolution => B.U.R.N.E

