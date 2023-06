Big Pharma, plandémies et mise sous contrôle totalitaire de la santé publique (Dr Stephen Frost)

Lire notre complément sous l’article, merci.

Comprendre aussi que le totalitarisme est ancré dans le système étatico-marchand. Nous le disons depuis plus d’une décennie : il n’y a pas de différence fondamentale entre la Vème république française et les régimes nazi, stalinien ou maoïste, ce n’est qu’une question de degré. L’oligarchie en place et au service du système de gouvernance, l’un ne va pas sans l’autre et inversement, contrôle le « thermostat » de la tyrannie selon les besoins et la conjoncture du moment. Plus un système politico-économique succombe sous ses contradictions inhérentes et se rapproche de sa fin programmée et plus il se « tyrannise ». Les derniers 5000 ans d’histoire ne font que le prouver… Le système étatico-marchand arrive en fin de course, il est incapable depuis une moment déjà de reproduire son mode de fonctionnement, il implose pas à pas. Il doit donc se métamorphoser, muer, et pour ce faire en toute sécurité, il doit tout contrôler car sa phase métamorphique est sa phase de faiblesse. La mise en place de l’État totalitaire planétaire, de la dictature technotronique fait partie du système de défense du monstre. Paradoxalement, le système n’a jamais été aussi faible que maintenant, le comprendre est la clef pour le vaincre. Si nous le laissons faire, c’en sera fini de l’humanité. Nous sommes notre solution. Rien d’autre.

(Résistance 71)

Projet frauduleux de Big Pharma à l’échelle planétaire. Les pandémies virales mortelles ne sont pas possibles

Dr Stephen Frost

10 juin 2023

Source de l’article en français:

https://www.mondialisation.ca/projet-frauduleux-de-big-pharma-a-lechelle-planetaire-les-pandemies-virales-mortelles-sont-elles-possibles/5678481

Dr Stephen Frost , éminent médecin, militant des droits de l’homme et lanceur d’alerte anti-guerre. Pays de Galles. Fondateur de Doctors for Covid Ethics. Il est chercheur associé au Centre de recherche sur la mondialisation (CRM).

En bref, en tant que médecin, je suis d’avis que les pandémies virales mortelles ne sont pas possibles et sont probablement une invention frauduleuse [projet] de Big Pharma à l’échelle planétaire.

De plus, l »idée de « gain de fonction » qui est mis en avant est probablement fausse et vise à renforcer l’histoire selon laquelle des pandémies mortelles causées par des virus (étant donné que l’on accepte que des virus existent), à la fois d’origine humaine et naturelle, peuvent se produire, alors que ce n’est pas possible.

Il n’y a pas eu de pandémie en 2020, mais peut-être plus important encore, il ne peut y avoir de pandémie à craindre dans le futur.

De plus, tout comme la fraude Covid-19, la guerre en Ukraine, le changement climatique et le » non-sens trans » n’ont aucun fondement et sont tous le produit de propagandes / torture psychologique incessante et une censure sans précédent qui favorisent l’émergence de cultes dangereux.

Il s’ensuit que nous n’avons besoin d’aucune de leurs «mesures» pour nous contrôler dans leurs interminables fausses situation d’urgence.

De plus, il est possible que l’ensemble du monde de la virologie, de la génomique, de l’épidémiologie et de la tyrannie de la médecine factuelle ait été délibérément développé par nos ennemis afin que le cheval de Troie du Covid-19 puisse être utilisé pour lancer le processus d’imposition du totalitarisme sur nous tous, dans le monde entier.

Leur but est de briser les « liens sociaux », les liens historiques, les liens culturels, en détruisant par exemple la classe moyenne (le trait caractéristique des soi-disant démocraties) et les États-nations et les hiérarchies familiales, afin que les gens ne veuillent plus vivre et meurent ainsi comme les souris dans l’expérience Univers 25 des années 1960.

Certains de nos amis sont en train de faire fausse route. Il est difficile d’être sûr qu’il ne s’agit pas d’une opposition contrôlée.

Les populations, dans tous les pays du monde, ont un besoin urgent d’être éduquées sur le totalitarisme et sur les nombreuses façons dont la société se dirige vers le totalitarisme.

Il est préférable d’enseigner aux gens que toutes les absurdités dangereuses sur de nombreux fronts différents qu’ils sont alimentés maintenant, et qu’ils seront alimentés à l’avenir, sont les manifestations d’une dangereuse descente au totalitarisme, dont il n’y aura pas de retour.

Il est impératif que les gens comprennent pleinement l’extrême gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons.

Il faut lutter contre tout ce qui ressemble à de la tyrannie ou qui pourrait conduire à la tyrannie.

Nous devons tout savoir sur le totalitarisme et informer nos semblables dans un langage que tout le monde comprend, et le plus rapidement possible.

Nous pensions dans nos « démocraties » occidentales « civilisées », confortables et endoctrinées que nous étions, que nous ne serions jamais confrontés à une évolution vers le totalitarisme, mais nous nous sommes trompés.

Le totalitarisme à part entière peut arriver et arrivera à nous si nous ne le combattons pas MAINTENANT dans toutes ses manifestations ou ses préludes.

George Orwell et Aldous Huxley nous ont mis en garde, mais la plupart des gens n’y ont pas prêté attention, car ils pensaient que cela ne s’appliquait pas à leur situation ou leur pays. C’est pourtant le cas. [Nous y sommes déjà confrontés]

Lire notre page mise à jour depuis 2019 : “Coronavirus, guerre contre l’humanité”

“SRAS-CoV-2 / COVID19, injections ARNM, l’attaque nano-bio-technologique contre l’humanité depuis 2019” (Karen Kingston, PDF compilation)

Ci dessous, quelques traductions d’un entretien entre Maria Zee, Karen Kingston et la Dr Ana Mihalcea du 2 juin 2023. Lien vidéo durée 1h46 (en anglais)

“L’ARNm est le code d’IA, ceci fut publié sur le site internet de Moderna et dans des documents / brevets ; c’est un logiciel, ce n’est pas de l’ARN ni de l’ARN modifié, c’est le logiciel IA, voilà ce que c’est. L’ARNm est le logiciel pour une forme de vie bio-synthétique…” (Karen Kingston, entretien avec Maria Zee, 2/6/23)

Au cours de l’entretien, Karen met des captures d’écran d’extraits des textes des brevets pour ces technologies à nanoparticules comme celui-ci :

“En d’autres circonstances, les nanoparticules de bases polymères s’auto-assemblant peuvent être, sans être limitées, à des éponges microscopiques, ou des nanoparticules totalement programmables… Ou dans un autre cas, les polynucléaires o les ARNmm (modifié), peuvent être encapsulés en n’importe quel hydrogel, qui peut alors former un gel lorsqu’il est injecté Les hydrogels sont un réseau de chaînes polymères. Ils sont hydrophiles et de très bons polymères absorbant naturels ou synthétiques. Ils sont tres flexibles, comme les tissus du corps. Ils peuvent être encapsulés dans des nanoparticules lipidiques bio compatibles et poreuses..” (Brevet Moderna US10703789B2 du 7/7/20)

Cela ne peut bien entendu que relancer la toujours existante controverse Béchamp-Pasteur sur le microbiome et l’origine des maladies… Ci-dessous un extrait du célèbre livre de Ethel D. Hume “Béchamp ou Pasteur ? Un chapitre perdu de l’histoire de la biologique”, paru en 1923 originellement soit 15 ans après la mort d’Antoine Béchamp, docteur ès science, docteur en médecine, maîtrise de pharmacie, professeur de chimie médicale et de pharmacie à la faculté de médecine de Montpellier, professeur de physique, de chimie et de toxicologie à la Haute Ecole de Pharmacie de Strasbourg, membre correspondant en France de l’Imperial Academy of Medicine et de la Société de Pharmacie, Paris, professeur de chimie biologique et doyen de la faculté de médecine de l’université de Lille, médailles d’or et d’argent de concours de sociétés industrielles dont celle de Mulhouse pour diverses découvertes ayant mené à des applications industrielles directes.

Nous avons traduit ces extraits du livre :

“Nous pouvons résumer l’enseignement de Béchamp sur les microzymas depuis ses écrits de la sorte :

– Le(s) microzyma(s) est ce qui est primairement doté de vie dans l’être organisé et dans lequel la vie persiste après la mort de la totalité ou de toute partie retirée.

– Le microzyma étant donc l’élément fondamental de la vie corporelle, il peut devenir morbide au travers d’un changement de fonction et ainsi donc devenir le point de départ de la maladie.

– Seulement ce qui est doté de vie et organisé peut être susceptible à la maladie.

– La maladie est née de nous et est en nous.

– Les microzymas peuvent subir une évolution bactérienne dans le corps sans nécessairement devenir malade.

– Dans un corps malade, un changement de fonction dans le microzyma peut mener à une évolution bactérienne mortelle. Les microzymas morphologiquement identiques et fonctionnellement différents des microzymas malades peuvent paraître sans avoir la possibilité qu’on les distingue à l’observation microscopique.

– Des microzymas malades peuvent être trouvés dans l’air ambiant, dans le sol ou les eaux et dans les déchets ou restes d’étres organiques dans lesquels ils étaient inhérents.

– Des germes pathogènes ne peuvent pas existes essentiellement dans l’air que nous respirons, dans la nourriture que nous mangeons ou dans l’eau que nous buvons, car les micro-organismes malades, décrits de manière non-scientifique comme des “germes”, n’étant ni des spores ni des œufs, ne peuvent provenir que de corps organiques malades.

– Chaque microzyma malade a appartenu à l’origine à un organisme, c’est à dire à un corps organique de quelque sorte que ce soit, dont l’état de santé fut réduit à un état de maladie sous l’influence de causes variées qui ont déterminé un changement de fonction dans les microzymas d’un centre d7activité particulier.

– Les micro-organismes connus sous le nom de “germes de maladie” sont donc soit des microzymas ou leurs formes évoluées bactériennes qui sont dans ou proviennent de corps malades.

– Les microzymas existent primairement dans les cellules du corps malade et deviennent malades au sein de la cellule.

– Les microzymas malades devraient être différenciés par le groupe particulier de cellules et de tissus auxquels ils appartiennent, plutôt que par la condition particulière de maladie avec laquelle ils sont associés.

– Les microzymas inhérents à deux espèces animales différentes plus ou moins reliées ne sont ni nécessairement ni généralement similaires.

– Les microzymas d’une pathologie mortelle donnée appartiennent à un certain groupe de cellules plutôt qu’à un autre et les microzymas de deux espèces données d’animaux ne sont pas susceptibles à une infection identique.

Ainsi peut-on résumer les propositions qui forment la base de la compréhension de la pathologie selon Béchamp Inutile de dire qu’il n’a rien avancé en tant que théorie non testée, chacune de ses propositions est fondée sur une observation et une expérimentation très précises. Malgré la main mise du dogme de Pasteur sur la faculté de médecine, des esprits scientifiques ici et là, confirment les fragments des conclusions de Béchamp sans en avoir connaissance, depuis leurs études et recherches indépendantes.

Ainsi le Dr Granville Banrock de la Commission Royale sur la Vivisection (GB), dont la réputation n’est plus à faire à dit :

“Les bactériologistes ont découvert qu’afin de convertir la pourriture ou la matière organique morte de quoi que ce soit en des constituants inoffensifs, la nature emploie les micro-organismes (ou microbes) comme ses agents indispensables. Par exemple, dans une fosse septique moderne, c’est l’action des micro-organismes, qu’ils soient aérobies ou anaérobies, qui dissout les déchets et c’est l’action continue de ces microbes qui convertit toute la matière de purin en des constituants salins qui sont essentiels à la nourriture des plantes… Ainsi, le microbe dans sa relation à la maladie, ne peut être vu que comme concomitant, résultant.

Il a aussi dit concernant la maladie de la diphtérie : ‘Je suis enclin à accepter comme fait l’association du bacille de Loeffler avec la diphtérie, mais dire que sa présence est le résultat de la maladie m’apparaît être un raisonnement plus adéquat.” […] “

