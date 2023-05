De pôle emploi à France Travail… Esclavage, le retour

Les pièges cachés de la loi de juin 2023 qui consiste à transformer Pole emploi en France travail pour 2024

Anonyme

23 mai 2023

2020-2023: privation de RSA et expulsion des logements sociaux des sans emplois handicapés jusqu’à 63 ans

2024-: en plus des privations précédentes, Pole emploi s’appellera France Travail et forcera les vieux handicapés à bosser

A partir de 2024, » Toutes les personnes privées d’emploi – chômeurs, jeunes, handicapés ou bénéficiaires du RSA – devront s’y inscrire alors qu’actuellement seuls 40% des RSA sont inscrits »

https://www.ladepeche.fr/2023/05/14/inscription-contrat-dengagement-sanctions-que-sait-on-sur-france-travail-qui-va-remplacer-pole-emploi-11195590.php

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/code-du-travail-numerique-loutil-pour-mieux-comprendre-mes-droits

en 2024, voilà à quoi l’une des victimes de France travail ressemblera

aujourd’hui, 61 ans, handicapée, expulsée de son logement social

si elle survit jusqu’en 2024, France travail la fera bosser de force le ventre vide et sans lui donner de logement social

https://crowdbunker.com/v/V3C8f4mbjZ

le nouvel ordre mondial a besoin de notre identité numérique biométrique pour son blockchain.

Afin que des caméras biométriques et capteurs biométriques qui détectent notre identité à notre passage, bloque notre compte ou débite automatiquement notre compte d’amendes dès qu’on sort de notre zone de 15 minutes, ou même chez soi carrément en cas de quarantaine forcé à l’écouvillonnage bidon comme en Chine.

https://twitter.com/songpinganq/status/1653998611460669440

Mais comme beaucoup de gens résistent à l’identité numérique, ils ont opté pour cette tactique. Créer le maximum de chômage, rendre le chômage illégal et rafler les chômeurs jusqu’à 63 ans, handicapés, dans le camps forcé de France Travail, pour voler nos données biométriques, et les mettre dans des capteurs biométriques qui nous puniront sans arrêt, soit chez soi soit en ville dès qu’on va dans un endroit interdit. et utiliser les données biométriques pour créer un pass biométrique à notre insu. Car ils peuvent faire un pass biométrique ( de carbone, OGM, etc…) à notre insu. Notre visage sera notre pass biométrique. Toutes les données collectées sur nous sera automatiquement connecté au visage ou à notre voix, doigts, iris, rétine, battement de coeur, main, ou autre données biométriques collectées à notre insu via le fichage forcé de France travail sur tous les sans emplois.

Voilà pourquoi refuser l’identité numérique ( donner nos données biométriques visage, etc…) est obligatoire pour empêcher le pass.

et ils veulent rendre l’identité numérique obligatoire pour tous les sans emplois, handicapés, vieux jusqu’à 63 ans, en utilisant Pole emploi transformé en France travail à partir de 2024.

Voilà pourquoi il faut s’opposer à la loi de juin 2023 qui veut transformer Pole emploi en France travail

c’est un moyen déguisé pour forcer l’identité numérique biométrique à toute la population, et donc préparer le pass biométrique de carbone et de la piqouze forcé

puisque identité numérique= pass carbone= pass piqouze= marque de la bête biométrique

Donc à partir de 2024, Pole Emploi sera remplacé par France travail. ils sont en train de faire une loi là dessus pour juin 2023.

en Juin 2023, ils décideront à l’assemblée nationale et sénat du remplacement de « pole emploi », par France travail (géré par les anciens de pole emploi) pour supprimer le RSA à tous ceux qui refusent la piqouze pour bosser ou aux victimes des injections qui ne peuvent plus bosser

les handicapés à cause des injections, ou les victimes d’accident de travail ne pourront plus bénéficier du RSA, et être obligé de bosser comme esclaves avec piqouze obligatoire pour avoir l’emploi et donc le RSA.

» Toutes les personnes privées d’emploi – chômeurs, jeunes, handicapés ou bénéficiaires du RSA – devront s’y inscrire alors qu’actuellement seuls 40% des RSA sont inscrits »

https://www.ladepeche.fr/2023/05/14/inscription-contrat-dengagement-sanctions-que-sait-on-sur-france-travail-qui-va-remplacer-pole-emploi-11195590.php

commentaire intéressant sous l’article ladepeche:

« France corvée, oui!

Qui dit fusion, dit réduction des couts. Voilà la seule raison de cette nouvelle réforme.

On veut transformer les conseillers en agents de surveillance et les chômeurs en corvéables en cassant la solidarité de classe, en opposant le soit disant « mauvais » Français et le « bon ». Ne vous faites pas berner!

Le gvt organise un vrai casse social en tapant directement sur les plus faibles et plus démunis. Bref, RDV dans la rue pour combattre cette nouvelle dérive extrémiste »

France travail ou plutôt France Goulag (le nouveau Pole emploi) qui sera décidé ce juin 2023 pour juin 2024, c’est la légalisation des travaux forcés dans les camps au style FEMA et de goulag ou camps laogai, et la fin de la liberté et transformera la France en une gigantesque prison de travailleurs piqouzés, où vivre sans emploi et sans injection sera un crime, même si on peut vivre sans argent avec des trocs et services dans certains endroits de France, ils traqueront et rafleront tous ceux qui vivent sans argent et qui n’ont pas besoin d’argent, pour les forcer à bosser et à se faire piqouzer

https://resistance71.wordpress.com/2023/05/15/la-france-est-une-prison/

Personne n’aura le droit de refuser les travaux forcés imposés par France travail à tous les sans emplois traqués comme des criminels par la justice.

et ces travaux forcés n’ont rien à voir avec l’artisanat qu’ils ont détruit avec joie durant le confinement et cette année, ils pourront transformer les gens en cyborg, en sous hommes de robots et de l’IA, les faire bosser 40 h par semaine, leur mettre une puce, bref, ce sera tout au nom du travail alors que ce sera de l’esclavage à la cryptomonnaie corporelle

https://www.tomsguide.fr/microsoft-veut-se-servir-de-votre-cerveau-pour-miner-des-cryptomonnaies-selon-un-brevet/

ils n’ont rien à voir avec les industries qu’ils délocalisent, à moins qu’ils envoient les français faire le STO en allemagne comme en seconde guerre mondiale, en allemagne, c’est le salaire à 1 euro

https://www.cielvoile.fr/2023/05/la-reindustrialisation-selon-macron-c-est-envoyer-les-usines-en-allemagne.html

voyez comment les flics de Macron chassent des associations qui enseignaient gratuitement le métier d’artisanat pour créer des emplois ici, montrant que Macron détruit les emplois artisanales lui même

https://fr.twiza.org/demontage-de-la-halle-autoportee-de-la-bricole,zs4716,11.html

Le simple fait d’être sans emploi sera considéré comme un crime par l’Etat qui détruit ironiquement les entreprises avec l’URSSAF, taxe carbone, confinement, etc…. et crée lui même des sans emplois

donc le vrai but n’est pas de leur donner un vrai travail, France travail ou plutot France Piqouze sous prétexte de travail sera le bras droit de l’OMS (coup d’état de l’OMs pour mai 2024 avec le traité « pandémie »), et raflera et piqouzera de force à sa place.

France travail va traquer tous les sans emplois même ceux qui n’ont pas demandé le RSA avec sa flicaille, et ont décidé de vivre une vie sans argent, faits de trocs ou en échange de services ou de savoir faire dans un réseau d’entraide solidaire.

https://www.toitchezmoi.com/

https://www.mercipourlinfo.fr/immobilier-logement/location/un-logement-gratuit-contre-des-services-mode-demploi-830638

https://www.logetoi.fr/logement-contre-services-a-savoir/

https://www.locagites.com/2018/03/03/wwoof-hebergement-gratuit-contre-travail-a-la-ferme/

Tous les sans emplois seront raflés par les flics de France travail qui veut obliger tout le monde sans exception à venir chez lui pour se faire numériser, piqouzer et bosser jusqu’à mort s’ensuivre par les effets secondaires de la fatigue et piqouze.

Supprimer le RSA ne leur suffit pas. Il leur faut traquer les sans emplois et les enfermer, les faire ficher par France travail, qui pourra en faire des esclaves piqouzés corvéables et pour les victimes d’accident d’injections ou de travail qui sont sans emplois, les achever ainsi.

Comme le salaire sera le RSA, le logement sera le camps de concentration, des appartements partagés avec des inconnus où tout le monde s’espionne et se dénonce (mon colocataire ne porte pas son masque, mon colocataire n’a pas fait son écouvillon, pas fait son injection, va sur des sites complotistes, etc…).

vu que le RSA n’est pas assez pour payer un loyer individuel la France travail ce sera en fait des cellules de logement (Nestlé voulait justement que chacun vive dans un espace de vie tout petit sous prétexte de carbone) avec travaux forcés.

Voilà pourquoi France Esclave va rafler tous les sans emplois de France dans les appartements colocataires numérisés biométriques 5G ADN bourrés de capteurs de tout type au nom du carbone (et sera aussi utilisé pour la dictature nazitaire, avec les lampes intelligentes détecteurs de mouvements pour évaluer la distance sociale entre les 2 colocataires) pour tracer chaque pas de chaque prisonnier dont le seul crime a été d’être sans emploi, pour raison de santé, refus de la piqouze ou autre.

la création de France travail, en plus de fait de créer des esclaves corvéables à merci, est un moyen d’imposer l’identité numérique à tous les français c’est à dire faire une fiche de tout ( fiche biométrique, ADN, injecté ou pas, écouvillonné ou pas, etc…) pour chacun d’eux sous le prétexte de faire la chasse aux sans emplois peu importe leur condition physique et santé de 20 à 64 ans (d’où la nouvelle loi retraite).

France Travail transmettra nos données numériques biométriques à l’OMS et Rothschild carbone et nous piqouzera de force dans ses camps de travaux forcés.

donc France travail et son nouveau bureau numérique big data va obliger tous les français sans emplois de 20 à 64 ans d’avoir l’identité numérique, leurs données biométriques pour qu’ils soient traçables par l’OMS à chaque instant.

Et imposer la dictature nazitaire (écouvillonnage dangereux perçant le cerveau , masque toxique, injections poisons) à gogo sur eux en les traçant avec leurs données numériques privés.

comme cela, l’Etat via France travail organisera des rafles à domicile sous prétexte de faire la chasse aux gens sans emplois, et les mettra dans les camps de concentration de la piqouze forcé et travaux forcés, bref, les goulags ou FEMA, camps de travaux forcés américains. Aux USA, ils kidnappent des gens dans la rue, pour les faire bosser gratos dans des camps FEMA.

https://www.taichi-kungfu.fr/tai-chi-kungfu-lyon/laogai-goulag-chinois-histoire-audio/

https://wearechange.org/homeless-camps-la/

https://www.ufodigest.com/article/homeless-being-sent-to-fema-concentration-camps-in-first-wave-of-citizen-imprisonment/

https://beforeitsnews.com/police-state/2020/04/from-fresno-california-to-columbia-south-carolina-americas-homeless-are-being-forcefully-sent-to-detention-centers-under-the-guise-of-government-housing-video-5609.html

https://peoplestribune.org/2019/10/no-fema-camps-for-the-homeless/

en Juin 2024 , en plus des milliards jetés à l’ukraine, les jeux olympiques, les capteurs big brother dans les logements et ville, l’Etat donnera 2.7 milliards d’euros pour que France travail envoie des militaires rafler tous les français sans emplois de 20 à 64 ans et les forcer à avoir une identité numérique biométrique combinant tous les pass obligatoires fusionnés dans son identité numérique biométrique à avoir c’est à dire le pass travail, pass carbone, pass injection/écouvillon (qui est obligatoire pour avoir un emploi à partir de mai 2024 où l’OMS prendra pouvoir et dire à France travail de faire une fiche injection pour tous les sans emplois)

https://www.vie-publique.fr/en-bref/289125-pole-emploi-devient-france-travail-en-2024

une partie des milliards servira pour les Data centers énergivores en eau et électricité pour collecter les données de tous les français et les tracer 24h/24, 7j/7 par l’intelligence artificielle (blockchain), les capteurs big brother (logement et ville) et les données biométriques (voix, yeux, visage, etc…)

https://resistance71.wordpress.com/2019/04/15/dictature-technologique-la-5g-et-lesclavagisme-blockchain-cryptomonnaie-en-preparation-dean-henderson/

https://resistance71.wordpress.com/2022/04/15/dictature-technotronique-la-blockchain-comme-outil-de-la-tyrannie-a-venir/

les camps de travaux forcés existent déjà sous forme de camps de rééducation

https://pierrecassen.com/2023/05/08/moi-aussi-je-veux-mon-stage-de-citoyennete/

Le mec n’aura pas le choix que d’accepter l’emploi offert, même s’il se trouve en ukraine sous les bombes ou un pays européen éloigné de sa famille (les entreprises délocalisent en masse, donc beaucoup d’emplois seront à l’étranger), et d’accepter la piqouze qui va avec l’emploi et le déménagement dans un autre pays, sous peine de voir son RSA refusé.

ils pourront aussi affecter d’office une personne à l’armée pour le former et menacer de lui faire perdre son RSA. C’est un moyen déguisé de faire le service militaire obligatoire pour les hommes.

Ce qui veut dire aussi que le RSA ne sera donné qu’à ceux qui bossent pour les entreprises dépopulationnistes. Donc les entreprises du nouvel ordre mondial ne paieront plus leurs salariés, qui seront payés par le maigre RSA de l’Etat.

https://www.ladepeche.fr/2023/05/14/inscription-contrat-dengagement-sanctions-que-sait-on-sur-france-travail-qui-va-remplacer-pole-emploi-11195590.php

… Le projet de loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 prévoit 413 milliards d’euros de dépenses sur sept ans afin de « transformer » les armées.

La cible en effectifs du ministère des armées est fixée à 275 000 à l’horizon 2030. Quant aux volontaires, l’objectif est d’atteindre 105 000 réservistes au plus tard en 2035, soit un militaire de réserve pour deux militaires d’active.

La programmation militaire n’inclut pas les moyens dédiés au soutien militaire à l’Ukraine qui seront financés par ailleurs.https://www.vie-publique.fr/loi/288878-loi-programmation-militaire-2024-2030-lpm

le SNU pourrait devenir obligatoire dans six départements dès janvier 2024, avant une généralisation à tout le territoire en 2026.plusieurs responsables gouvernementaux évoquent sa prochaine « généralisation » aux 800.000 adolescents de 15 à 17 ans.

https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/le-service-national-universel-snu-deviendra-t-il-obligatoire

la France travail loi de juin 2023 pour 2024 c’est le même système que le STO de la France nazie:

Le Service du travail obligatoire (STO) fut, durant l’occupation de la France par l’Allemagne nazie, la réquisition et le transfert vers l’Allemagne de centaines de milliers de travailleurs français contre leur gré, afin de participer à l’effort de guerre allemand que les revers militaires contraignaient à être sans cesse grandissant (usines, agriculture, chemins de fer, etc.). Les personnes réquisitionnées dans le cadre du STO étaient hébergées, accueillies dans des camps de travailleurs localisés sur le sol allemand. Il fut instauré par la loi du 16 février 1943, faisant suite au relatif échec des politiques de volontariat et du système dit de Relève, qui aboutit à la présence en 1942, de 70 000 travailleurs venus de France en Allemagne, très en deçà des exigences de l’occupant1.

L’Allemagne nazie imposa au gouvernement de Vichy la mise en place du STO, pour essayer de compenser le manque de main-d’œuvre dû à l’envoi d’un grand nombre de soldats allemands sur le front de l’Est, où la situation ne cessait de se dégrader. De fait, les travailleurs français sont les seuls d’Europe à avoir été requis par les lois de leur propre État et non par une ordonnance allemande. C’est une conséquence indirecte de la plus grande autonomie négociée par le gouvernement de Vichy comparativement aux autres pays occupés, qui ne disposaient plus de gouvernement propre.https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_du_travail_obligatoire_(France)

il existe 264 data centers en France en 2022

https://cdn.statcdn.com/Infographic/images/normal/24147.jpeg

chacun d’eux consomme d’eau autant qu’une piscine de stade olympique par jour

https://www.20minutes.fr/paris/2068527-20170516-data-center-chauffe-eau-piscine-paris-27

et chacun d’eux consomme autant d’électricité que 50 000 habitants soit 264 * 50 000= 13 200 000 habitants au total

https://www.construction21.org/france/infrastructure/h/green-data-center-universite-de-bourgogne-dijon.html

avec le nombre de big data qu’ils voudront encore percevoir de nous (avec le flicage du Qrcode à toutes les sauces envoyeurs de big data, capteurs de température et hygrométrie à l’intérieur des logements, compteurs, lecteurs de plaques d’immatriculatin, caméras biométriques, détecteurs de mouvement, bracelets intelligents, technologie du blockchain, etc…), cela fera la construction de nouveaux Data centers pour collecter et traiter ces données

https://www.usine-digitale.fr/article/microsoft-ambitionne-de-construire-de-50-a-100-nouveaux-data-centers-chaque-annee.N1084084

d’ici 2025, ils espèrent un marché de 90 milliards de dollars sur notre Big Data, privant les gueux de leur logement, de leur électricité, de leur eau, pendant que les Data centers toujours plus nombreux pour capter nos données privés seront gavés d’eau et d’électricité

https://www.lemondeinformatique.fr/les-dossiers/lire-data-ia-9-chiffres-a-connaitre-pour-anticiper-les-evolutions-marche-1296.html

On aura également la dictature du permis biométrique violateur de vie privée GPS collecteur de données biométriques pour 2024

en 2024, la France refusera le permis à ceux qui n’ont pas de smartphone GPS pour imposer le permis biométrique émetteurs d’ondes connecté aux antennes GPS pour la dictature des ghettos 15 minutes.

Le but de la laisse biométrique est de tracer les gens à tout moment, pour le contact tracing, les ghettos 15 minutes, les caméras biométriques (avec les données biométriques collectés pour le permis biométrique cela servira pour remplir la base de données des caméras biométriques et imposer un pass OGM à l’insu de tous, car le visage deviendra votre pass à la fois carbone et OGM, et si vous n’avez pas assez de crédit de carbone ou pas l’injection, la caméra biométrique vous bloquera votre compte) et foutre des amendes pour la résistance à la dictature, ils vont imposer des smartphones pour le permis biométrique sinon, impossible d’avoir le diplôme permis pour ceux qui ont réussi l’examen.

Et pour ceux qui ont déjà passé l’examen, elle passera également leur permis biométrique automatiquement après avoir collecté les données biométriques des gens via France travail qui oblige à l’identité biométrique et smartphone pour avoir un emploi.

https://www.bfmtv.com/tech/le-permis-de-conduire-numerique-arrive-sur-nos-smartphones-voici-comment-il-va-fonctionner_AV-202305170310.html

BFMTV rajoute qu’il y aura des barrages policiers pour arrêter les voitures et contrôler le permis biométrique numérique via notre smartphone, et qu’ils auront accès à nos données privées pour voir si on ne serait pas un « échappé de la justice » avec la fiche S (nos gilets jaunes, manifestants ayant les traceurs chimiques des CRS sont déjà sur la fiche S, et en mai 2024 application du traité de pandémie de l’OMS, tous les résistants aux masques, écouvillons, injections, quarantaines, couvre feux, confinement, ghetto 15 minutes au nom du carbone seront sur la fiche S ainsi que plein d’autres vu que notre ministre de la DGSE est membre de Bilderberg 2023).

L’autre but de forcer le permis biométrique à tous, c’est de forcer la carte d’identité numérique sur smartphone à tous.

En effet, pour avoir le permis biométrique, il faut avoir la carte d’identité numérique, voilà pourquoi dès que Macron a été ré élu en avril 2022, il a lancé la carte d’identité numérique avant même les élections législatives de juin, qui consiste à numériser sa carte d’identité et la mettre dans l’application France numérique du gouvernement. Remarque ils peuvent numériser notre carte d’identité eux mêmes, vu que pour s’inscrire au permis, ou autre, ils ont la photocopie de nos cartes d’identité en papier, et peuvent alors la numériser eux mêmes et la même dans l’application france numérique à notre place.

Cela expliquerait pourquoi ils disent que tout le monde aura automatiquement le permis numérique en même temps que le permis physique.

Seulement comme ils enverront les sanctions et amendes et pertes de points au permis numérique, si vous n’avez pas de smartphone, vous ne pourrez plus contester leurs erreurs habituels comme ici:

« J’ai reçu ce jour un PV pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h alors que ça ne peut pas être mon véhicule : à la date indiquée, j’étais en vacances à plus de 200 km du soi-disant lieu de l’infraction. »

https://www.largus.fr/forum-auto/droit-penal-routier-code-de-la-route/pv-recu-par-erreur/118513.html

Voilà pourquoi refuser le permis numérique, où ils pourront inventer des amendes et pertes de points faussement par « erreur » à gogo pour vous faire perdre votre permis et votre droit de circuler est important.

Car leur but c’est la fin de la voiture privée. Et ils comptent y arriver avec le permis numérique sur smartphone cancérigène.

Et l’autre but du smartphone qui fusionnera obligatoirement votre carte d’identité numérique avec votre permis biométrique est d’avoir le gouvernement nous tracer sans cesse, nous donner des ordres selon la localisation où on se trouve avec l’application France Alerte pour nous forcer à nous confiner, écouvillonner, injecter, pas consommer de l’eau avec l’appli éco eau, pas consommer de l’électricité pendant une telle période avec une autre application, nous donner des ordres, bref une laisse quoi, qui collecte des données sur vous 24h/24, 7j/7 tout en vous donnant des ordres.

https://resistance71.wordpress.com/2023/05/20/bilderberg-2023-lisbonne-portugal-lagenda-et-les-participants-francais-resistance-71/

https://resistance71.wordpress.com/2022/04/13/voila-quelque-chose-dont-le-monde-avait-bien-besoin-les-dr-gogole-et-amazone-vont-soccuper-de-nos-santes/

Les services de renseignement extérieurs français espionnent illégalement les citoyens en écoutant leurs communications téléphoniques et communications internet ainsi que leurs recherches sur la toile, dit un rapport récent.

Jeudi, le quotidien “Le Monde” a rapporté que les services de renseignement du pays ont stocké des données des communications sur un super ordinateur localisé au QG de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure).

NdR71 : dont le Directeur Général B. ÉMIÉ a assisté à la réunion Bilderberg des 19-21 mai courant

Le rapport dit que la DGSE “collecte systématiquement les signaux électromagnétiques émis par les ordinateurs en France, aussi bien que les données qui passent entre la France et l’étranger: la totalité de nos communications sont espionnées.”

https://resistance71.wordpress.com/2013/07/05/nouvel-ordre-mondial-la-dgse-ecoute-toutes-les-communications-en-france-letau-totalitaire-se-devoile/

Sarkozy voulait criminaliser les lecteurs de « sites complotistes »

Macron veut criminaliser les complotistes des réseaux sociaux

Toute votre vie privée professionnelle, santé, pass OGM (quand ils rendront après le permis numérique et carte d’identité numérique pour 2024, la carte vitale numérique pour 2025, toutes vos données santés seront rajoutés à l’application permis numérique en plus de l’identité numérique et autres, et on saura si vous êtes piqouzé ou pas) , crédit social carbone , communications privés sur téléphone et ordinateur, cela sera ajouté dans votre appli smartphone de fiche de renseignement qui est fusionné avec votre identité numérique et permis numérique sur smartphone.

Le smartphone sera donc l’outil toile d’araignée qui permettra d’arrêter tous les résistants à chaque barrage policier. Suffit d’un coup d’œil sur votre smartphone, et hop, le flic sait que vous êtes un résistant, donc à embarquer dans le fourgon de flic.

= = =

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer

