Résistance 71

22 mai 2023

Excellent entretien de Francis Cousin sur Radio Lorraine Enragée. A écouter et diffuser. Il est toujours intéressant de noter pour nous quand nous écoutons Cousin, que nous somme parfaitement en phase avec ses conclusions et le chemin à suivre, bien que nous y soyons parvenus par un chemin différent. Cousin est un marxien (pas marxiste) dans la ligne des pré-socratiques, Hegel, Marx après un petit crochet anarchiste. Nous venons d’une ligne de pensée purement anarchiste, qui peut parfois croiser celle de Marx-Engels sur certains points. Nous sommes des non-marxistes, non marxiens ayant lu certains textes de Marx et Engels pour pouvoir en faire la critique le cas échéant : « Les manuscrits de 1844 », « Le manifeste du parti communiste » (que nous voyons et comprenons comme le texte de la trahison de Marx et Engels en regard de la révolution sociale, texte qui ouvrit toute grande les portes à tous les lénino-trotskismes et autres capitalistes autoritaires d’état de la planète), « La question juive », « Critiques du programme de Gotha et d’Erfurt », « L’origine de l’état et de la famille ». Nous pensons que l’analyse de Marx des rouages du capitalisme est très pointue et inégalée, mais que l’analyse devenue dogmatique du déterminisme historique des modes de production gérant le devenir de l’humanité de manière linéaire et soi-disant inéluctable est un réductionnisme qui mène à des impasses dont Marx lui-même n’a jamais pu vraiment se dépêtrer (cf les questions de l’État et de la « dictature du prolétariat », qui sont essentiellement des questions POLITIQUES, que le marxisme a réduit à des questions économiques suivant la sacro-sainte loi « immuable » de la « baisse du taux de profit », qui est juste dans un contexte particulier, auquel peut et doit échapper le politique…).

Nous pensons qu’il n’y a pas antagonisme, mais complémentarité entre la pensée et l’analyse de Marx et Engels et celles d’anarchistes comme Bakounine, Kropotknie, Proudhon, Landauer, Malatesta, Goldman, Reclus, Guillaume et même Stirner et Thoreau. La vérité n’est pas dans un camp au détriment de l’autre, elle est distillée au gré des réflexions des deux mouvements, elle réside dans la complémentarité et demande souplesse et flexibilité et non pas dogmatisme et guéguerre de clochers, pour faire avancer la révolution sociale. Francis Cousin dans cet entretien revient deux ou trois fois sur un aspect important de la compréhension : « L’être intelligent discute avec tout le monde », quelque soit la « couleur politique ». Prenons un exemple particulier : depuis fin 2019 et la crise fabriquée du COVID-19 et de la distribution forcée des armes biologiques à ARNm masquées sous forme de « vaccins sûrs et efficaces » en 2020, les seules voix de raison qui se sont élevées contre cette tyrannie sanitaire eugéniste, aujourd’hui prouvée, sont les voix de cette droite dite « patriote », dans tous les pays occidentaux, droite souvent assimilée au « fascisme », ce souvent à tort. Durant toute cette période qui dure toujours aujourd’hui, nous nous sommes toujours sentis plus proches des portes-parole médiatiques de ces mouvements (Stew Peters, Alex Jones, Joe Rogan etc pour les anglophones…) que de toute la fange de cette gauchiasse bobo, woke, totalement assujettie à la pensée unique du Nouvel Ordre Mondial de la dictature marchande, qui au mieux n’a pipé mots, au pire a poussé à la peur, l’hystérie collective et les injections à ARNm mortifères, se rendant complice de facto de ce crime génocidaire contre l’humanité toujours en cours aujourd’hui.

Nous ne sommes pas forcément d’accord avec tout ce que dit Cousin ci-dessous, mais nous soutenons sa démarche et celle du collectif Guerre de Classe qu’il anime. En fait nos désaccords n’ont que bien peu d’importance devant le potentiel qu’ouvre nos conclusions communes et les désaccords doivent être balayées sous le tapis de la futilité de la superficialité sur lequel nous nous essuyons les pieds. La preuve de la complémentarité universelle à l’œuvre est que nos deux collectifs soient parvenus aux mêmes conclusions en y arrivant par deux chemins différents… en apparence, mais peut-être pas si différents que ça après tout. Si synthèse dialectique il doit y avoir, elle vient de cette complémentarité, de la fusion des segments d’analyse correcte de part et d’autre pour une réunification du Tout dans la complémentarité de notre diversité. La révolution sociale sera plus grande que la somme de ses parties. Nous faisons le chemin en avançant, pas à pas, avec la certitude de réaliser au final notre humanité profonde vraie, organique, au delà de toutes les chapelles idéologiques et religieuses, hors État, hors marchandise, hors argent et hors salariat !

Vive la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée !

Dans l’esprit de Cheval Fou

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer

Publicité

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires