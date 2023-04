La CPI fantoche et corrompue veut arrêter Poutine ? Qu’elle le fasse alors pour les bonnes raisons… ce qui mènerait à l’arrestation de tous les politiciens… chiche ? (James Corbett)

Une petite mise au point pour les groupies de Poutine et contre cette illusion allant bon train dans les médias « alternatifs » que Poutine serait « le vrai résistant au Nouvel Ordre Mondial ». Redescendez de votre nuage et regardez la réalité en face : notre seul sauveur, c’est nous, les peuples… Personne ne viendra nous défendre, nous devons faire le boulot par et pour nous-mêmes, point barre.

Union, Réflexion, Action !

Vive la Commune !

~ Résistance 71 ~

La CPI veut commencer à arrêter des politiciens… Je pense que c’est une excellente idée !

James Corbett

Extrait de son édito du 24 avril 2023 :

https://corbettreport.substack.com/p/the-icc-wants-to-start-arresting

[Dans un premier temps, Corbett fait un portrait au vitriol de cette institution corrompue qu’est la CPI de La Haye] et comment elle ne sert qu’à mettre en accusation les ennemis de l’empire, puis il s’intéresse au cas des politiciens avec en tête de pont le cas Poutine…]

Vladimir Poutine

Traduit de l’anglais par Résistance 71

Oui, procureurs de la CPI, je suis d’accord ! Mettons Poutine en état d’arrestation !

… Mais pas pour les accusations bidons enregistrées par la CPI dans son mandat d’arrêt si politiquement transparent et évidemment frauduleux du “quelqu’un va t’il penser aux enfants ?”

La réalité veut que le mandat d’arrêt de la CPI contre Poutine soit fondé sur un rapport financé par le ministère des affaires étrangères américain qui se contredit lui-même et qui fut émit par un procureur qui a affirmé sa neutralité politique tout en faisant un discours dans des évènements sponsorisés par le gouvernement ukrainien, tout en doublant la mise avec des membres officiels de l’OTAN dans une conférence de levée de fonds [pour la CPI] à Londres. (NdT : Multiples liens sur le sujet dans l’article original…)

En fait, il est si évident que la CPI vend la “justice” au plus offrant que même un canard comme The Guardian a admis que le mandat d’arrêt contre Poutine fut calculé pour maximiser les dons envers la CPI. (à noter que cette affaire des plus cyniques a fonctionné : la CPI a fini par lever près de 5 millions de dollars des pays de l’OTAN pour continuer son travail de “rendre la Russie responsable” de ses crimes de guerre en Ukraine…)

Alors, non, n’arrêtons pas Poutine pour ces accusations ridicules. En lieu et place, amenons nos propres chefs d’accusation envers lui.

Pour commencer, nous pourrions l’amener à répondre à quelques questions au sujet des bombes dans les appartements en septembre 1999. Alors qu’il était le premier ministre de la Fédération de Russie, Poutine blâma la vague d’attentats à la bombe, qui tua plus de 300 personnes en 10 jours dans 5 attentats différents, sur des “terroristes tchétchènes”, utilisant alors ce prétexte par lancer une campagne aérienne meurtrière sur Grozny, la capitale tchétchène, ce qui déclencha la seconde guerre de Tchétchénie.

Ce ne sera pas une surprise pour les étudiants de l’histoire de la terreur sous faux-drapeau, mais ce ne fut pas long à attendre pour que des agents du FSB (services de sécurité russe), fussent pris la main dans le sac en train de mettre des bombes dans un complexe d’appartements de la vile de Ryazan. Bien entendu, le Kremlin affirma que les agents du FSB “dont la tentative fut déjouée, faisaient en fait partie d’un “exercice de sécurité” et toute l’affaire fut très très rapidement étouffée. Poutine dans la foulée, mit cette opportunité à profit pour traire de ce traumatisme au faux-drapeau infligé au peuple russe tout ce pour quoi il en valait la peine. Poutine était à 2% dans les sondages avant les attentats et il passa à 55% par la suite ; il devint président de Russie à la fin de cette année là.

Ou alors, pourquoi ne pas faire arrêter Poutine pour sa pleine et totale participation à la mise en place de la grille de bio-sécurité russe ?

Après tout, il a activement fait la promotion de l’injection à ARNm spéciale “caillots sanguins” Spoutnik V et l’agenda idoine, affirmant encore et encore que “nous devons tout faire pour venir à bout de cette pandémie et le meilleur outil que nous ayons pour la combattre est le vaccin.” Il s’est plaint continuellement de “l’insuffisance” et réluctance des Russes à accepter de se faire injecter avec cette substance mortifère et son secrétaire de presse a déclaré que “toutes mesures prises pour augmenter les injections des gens sont bonnes” et aussi que “seule la vaccination sauve de la mort.” Poutine s’est même outrepassé pour rappeler aux gouverneurs des états de la Fédération de Russie qu’ils avaient toute autorité pour forcer les citoyens à se faire injecter. (NdT : nombreux liens prouvant tout ce qui est avancé dans l’article original..)

Il a fait de la biosécurité un cheval de bataille de l’alliance sino-russe, qui, comme nous l’assure constamment certains segments des médias “alternatifs”, forme la colonne vertébrale du nouveau bloc de puissance dont l’intention est de “s’opposer” à la tyrannie du bloc OTAN. Poutine a juré qu’une “emphase particulière sera placée sur la lutte contre le nouveau coronavirus et son infection pandémique”, parce que “cette pandémie continue pose un défi sérieux au succès de l’agenda de l’ONU pour l’horizon 2030 pour un développement durable..” Il a même signé des accords avec le président chinois Xi Jinping pour assurer “l’approfondissement de l’échange de l’information sur le sujet de la pandémie COVID-19 et le renforcement de la coordination lorsqu’interaction sur de telles plateformes que l’OMS.”

Et il n’a pas seulement fait qu’approuver la mise en place d’un système d’identité numérique en Russie, mais il a de fait sommer le gouvernement russe d’accélérer le développement d’un tel système (“au plus vite, au mieux ce sera”), avertissant que “de tels services sont en haute demande et vous devez accélérer leur mise en place…”

Dois-je continuer ?…

Oh, OK.

Poutine a signé en loi un projet de loi sur la biométrie qui fut illégalement poussé à la Douma (parlement russe). Sous le couvert de “bannir” la collection forcée des données biométriques, la loi en fait étend largement le « Unified Biometric System » (endorsé par la Banque Mondiale) et introduit par Rostelcom en 2018 pour la collecte des empreintes digitales, l’imagerie faciale, la voix, l’iris et les veines de la paume de la main sur les citoyens russes et la loi place le contrôle de ces données biométriquies dans les mains d’une entité privée. Comme l’avertit même un média alternatif russe pro-Poutine, la loi “est profondément anticonstitutionnelle et crée une base pour la concentration d’un camp de concentration numérique’ en Russie.”

De plus, Poutine a collaboré avec son vieux pote (et ex-membre du board of trustees du FEM/Davos) Herman “Sberbank” Gref dans la mise en place de la grille de contrôle biométrique du pays. En 2021, Poutine fit le discours d’ouverture à la conférence sur l’Intelligence Artificielle de Sber. “Un des plus grands évènements pour discuter de l’IA” nous assure Poutine, où il loua les efforts de Sber d’utiliser les technologies à IA pour transformer “la santé et l’éducation publiques, la protection de l’environnement et l’agriculture, l’industrie et les transports” et encouragea son amigo mondialiste “d’accélérer la transformation numérique du monde dans tous les domaines et le plus tôt possible passer d’expériences isolées à des initiative pilotes et de solides projets avec applications de l’IA.” Et au cas où nous n’aurions toujours pas compris la manip’, Poutine donna encore le discours d’ouverture de la même conférence en 2022, nous informant que son “prochain but à l’horizon de la décennie en cours et d’assurer une plus forte introduction de l’IA.”

Alors, pour faire bref, oui, arrêtez Poutine !

Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Puisqu’on est déjà en train d’emmerder les groupies du jeu d’échec à 5 dimensions du fan club MAGA (NdT : Make America Great Again / Trump), les accrocs à l’hopium dans la foule (NdT : “hopium” jeu de mot de Corbett en anglais combinant “Hope” = espoir et opium, pour la totale illusion qu’est la supercherie du “Trump combattant de l’état profond” qui a enfumé et continue d’enfumer un paquet de gens depuis le lancement de la Psyop Trump…), pourquoi n’irions-nous pas au bout du bout du banc et ne mettrions-nous pas en état d’arrestation… Donald Trump

[NdT : Corbett fait ensuite le même type de portrait sur Donald Trump, Joe Biden, George W. Bush (fils), Tony Blair et pour les femmes Jacinda Ardern (ex-première ministre de la Nouvelle-Zélande et authentique cas d’école de psychopathie… ) à lire dans l’article original, nous avons voulu mettre ici l’accent sur Poutine pour rétablir un certain équilibre des choses face à ceux qui croient encore que Poutine est “le sauveur”, le “pourfendeur” du Nouvel Ordre Mondial eugéniste. Il fait partie du Nouvel Ordre Mondial, mais simplement il veut une autre donne pour lui et la Russie que celui d’un rôle de vassal. Corbett termine en disant que comme la liste est trop longues de ces politiciens véreux, corrompus et criminels, arrêtons-les tous ! Ce qui nous convient parfaitement à Résistance 71, tout se met en place pour un gigantesque tribunal populaire, qui sera autre chose que la mascarade que fut le “procès de Nüremberg…]

= = =

Il n’y a pas de solution au sein du système ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires