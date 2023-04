3ème guerre mondiale en cours : une guerre de 5ème génération – G5G – contre les peuples, petit aperçu de notre réalité (Résistance 71)

— 3ème guerre mondiale = G5G contre les peuples —

“La société modernisée jusqu’au stade du spectaculaire intégré se caractérise par l’effet combiné de cinq traits principaux, qui sont : le renouvellement technologique incessant ; la fusion économico-étatique ; le secret généralisé ; le faux sans réplique ; un présent perpétuel.”

~ Guy Debord “Commentaires sur la société du spectacle”, 1988 ~

“L’Etat, cet instrument de coercition aux mains de minorités privilégiées dans la société, dont la fonction est de mettre les larges masses sous le joug de l’exploitation économique et de la tutelle intellectuelle, est l’ennemi juré de tous les rapports directs des hommes entre eux ; il cherchera toujours à ce que ceux-ci ne s’établissent que par l’intermédiaire de ses médiateurs.

Aussi l’histoire de l’Etat est celle de la servitude de l’homme…”

~ Rudolph Rocker, 1919 ~

La 3ème guerre mondiale est une guerre de 5ème génération (G5G) contre les peuples de la planète

Résistance 71

24 avril 2023

Sur les 1,8 millions d’années de l’existence humaine sur cette planète, ce que l’on appelle la guerre, cette “violence collective organisée et planifiée” n’existe, d’après les preuves archéologiques retrouvées, que depuis environ 10 000 ans, c’est à dire avant même la création des cités-proto-états, ceci dit, les traces de cette violence sont rares jusqu’à il y a environ quelques 5000 ans. Si l’État n’a pas inventé la guerre, il l’a sans aucun doute historiquement utilisé à des fins de toujours plus de domination et d’expansion, pour finir par l’institutionnaliser comme moyen existentiel de sa reproduction.

La technique guerrière a évolué avec deux éléments : la technologique et l’idéologie.

Avant de savoir ce qu’est la guerre de 5ème génération, il est nécessaire de savoir quelles furent les 4 autres précédentes pour la situer historiquement ?

La guerre de 1ère génération : de ses débuts à la fin du XIXème siècle. Elle est la guerre que se livrent des pays au moyen de leurs armées de soldat, caractérisée par l’affrontement quasiment exclusivement militaire sur les champs de bataille, l’invasion et la défense.

de ses débuts à la fin du XIXème siècle. Elle est la guerre que se livrent des pays au moyen de leurs armées de soldat, caractérisée par l’affrontement quasiment exclusivement militaire sur les champs de bataille, l’invasion et la défense. La guerre de 2ème génération : comme celles de 1870 et la 1ère guerre mondiale. Les armées s’affrontent toujours sur les champs de bataille avec une technologie accrue, les populations civiles sont toujours peu impliquées.

comme celles de 1870 et la 1ère guerre mondiale. Les armées s’affrontent toujours sur les champs de bataille avec une technologie accrue, les populations civiles sont toujours peu impliquées. La guerre de 3ème génération : des armées nationales s’affrontent, mais le spectre s’est élargi avec toujours plus de technologie et une implication des populations civiles, qui sont utilisées comme outil de terreur et de guerre psychologique pour vaincre l’adversaire ; elles ne sont plus épargnées et deviennent un enjeu grandissant. La seconde guerre mondiale en est le meilleure exemple, culminant dans les deux horreurs de plus grande échelle dans l’extermination de civils : les camps de la mort nazis et l’atomisation yankee de deux villes japonaises importantes, Hiroshima et Nagasaki, en août 1945.

des armées nationales s’affrontent, mais le spectre s’est élargi avec toujours plus de technologie et une implication des populations civiles, qui sont utilisées comme outil de terreur et de guerre psychologique pour vaincre l’adversaire ; elles ne sont plus épargnées et deviennent un enjeu grandissant. La seconde guerre mondiale en est le meilleure exemple, culminant dans les deux horreurs de plus grande échelle dans l’extermination de civils : les camps de la mort nazis et l’atomisation yankee de deux villes japonaises importantes, Hiroshima et Nagasaki, en août 1945. La guerre de 4ème génération : la frontière entre les armées et les populations civiles est devenue floue et effacée à dessein, mous sommes dans des guerres asymétriques d’invasion, de résistance sous la forme de guérilla et d’implication constante des populations civiles, la guerre touche tout le monde à tout moment (Vietnam, Afghanistan, Irak, Syrie, les guerres entretenues en Afrique, Soudan, Congo etc…). Cette guerre utilise aussi souvent des combattants qui se battent par procuration pour de grandes puissances, des groupes formés et financés par les grandes puissances impérialistes (Al Qaïda, Daesh, créés par l’empire anglo-americano-sioniste, mais aussi un retour aux mercenaires qui furent déjà abondamment utilisés dans les guerres de 1ère génération, mais cette fois-ci sous couvert d’une vaste propagande niant leur existence et couvrant leurs exactions…) Cette guerre utilise aussi plus que jamais la propagande, la guerre psychologique et la manipulation constante de l’information tant dans les zones de combats que dans les pays d’origine de façon à ce que plus personne à part les planificateurs, ne sache de quoi il retourne vraiment et où se trouve la vérité, ceci constitue la zone de passage vers…

la frontière entre les armées et les populations civiles est devenue floue et effacée à dessein, mous sommes dans des guerres asymétriques d’invasion, de résistance sous la forme de guérilla et d’implication constante des populations civiles, la guerre touche tout le monde à tout moment (Vietnam, Afghanistan, Irak, Syrie, les guerres entretenues en Afrique, Soudan, Congo etc…). Cette guerre utilise aussi souvent des combattants qui se battent par procuration pour de grandes puissances, des groupes formés et financés par les grandes puissances impérialistes (Al Qaïda, Daesh, créés par l’empire anglo-americano-sioniste, mais aussi un retour aux mercenaires qui furent déjà abondamment utilisés dans les guerres de 1ère génération, mais cette fois-ci sous couvert d’une vaste propagande niant leur existence et couvrant leurs exactions…) Cette guerre utilise aussi plus que jamais la propagande, la guerre psychologique et la manipulation constante de l’information tant dans les zones de combats que dans les pays d’origine de façon à ce que plus personne à part les planificateurs, ne sache de quoi il retourne vraiment et où se trouve la vérité, ceci constitue la zone de passage vers… La guerre de 5ème génération : Elle est le stade supérieur de la guerre de 4ème génération, souvent connu sous son acronyme de G5G ou 5GW (5th Generation Warfare) en anglais. Cette guerre est essentiellement menée à l’échelle planétaire contre les esprits des peuples et leur enracinement social et culturel. Elle est une guerre menée contre nous, les peuples de cette planète…

La G5G est la guerre de tous les états et de toutes les institutions coercitives, qui nous sont imposés depuis quelques 5000 ans donc, contre les peuples. Le champ de bataille de cette guerre est essentiellement notre esprit, le champ de notre conscience et de notre enracinement socio-culturel. Elle est menée par les représentants élitistes, sbires d’un système étatico-marchand en fin de course et en phase de mutation et elle vise à la domination totale des populations mondiales, leur extermination à terme et la mise en esclavage du peu restant. A cette fin, la G5G est menée à tous les niveaux de nos vies et de notre conscience. Elle est caractérisée par des attaques tout azimut sur les composants essentiels de nos vies biologiques et sociales :

La G5G guerre de l’information : par la propagande, la manipulation, le mensonge, la déception, la tromperie, l’omission, les diversions. Il est aujourd’hui impossible de croire un mot de ce que racontent les politiciens, journalistes, les livres promus par le système, les scientifiques et le nouveau dogme de “la science des modèles” ayant effacé et remplacé la “science des données et des faits empiriques” car on peut lui faire dire tout en n’importe quoi (cf. Les dogmes du “réchauffement climatique anthropique” et du COVID-19 et leur falsification des données empiriques par des modèles informatiques tronqués). Propagande et corruption ont atteint tous les niveaux de l’information et de sa diffusion depuis quelques décennies déjà, avec un niveau supérieur de mensonge et de propagande atteint depuis les attentats faux-drapeau du 11 septembre 2001 à New York.

par la propagande, la manipulation, le mensonge, la déception, la tromperie, l’omission, les diversions. Il est aujourd’hui impossible de croire un mot de ce que racontent les politiciens, journalistes, les livres promus par le système, les scientifiques et le nouveau dogme de “la science des modèles” ayant effacé et remplacé la “science des données et des faits empiriques” car on peut lui faire dire tout en n’importe quoi (cf. Les dogmes du “réchauffement climatique anthropique” et du COVID-19 et leur falsification des données empiriques par des modèles informatiques tronqués). Propagande et corruption ont atteint tous les niveaux de l’information et de sa diffusion depuis quelques décennies déjà, avec un niveau supérieur de mensonge et de propagande atteint depuis les attentats faux-drapeau du 11 septembre 2001 à New York. La G5G guerre neurologique : Attaque physique et physiologique sur notre Système Nerveux Central par technologique interposée notamment avec la nanotechnologie comme les PEG hydrogels, Nano Particules Lipidiques (NPL), introduits dans les produits de consommation courante, les médicaments, les injections, les pseudo-vaccins, fausse prophylaxie mais vraie attaque biologique sur l’humanité…

Attaque physique et physiologique sur notre Système Nerveux Central par technologique interposée notamment avec la nanotechnologie comme les PEG hydrogels, Nano Particules Lipidiques (NPL), introduits dans les produits de consommation courante, les médicaments, les injections, les pseudo-vaccins, fausse prophylaxie mais vraie attaque biologique sur l’humanité… La G5G guerre biologique : par OGM, laboratoires de fabrication d’armes biologiques, les fausses pandémies, vraies attaques biologiques sur l’humanité (VIH, H1N1, H5N1, SRAS-CoV-1, Zika, Ebola, SRAS-CoV-2 / COVID-19, et ce qui va suivre si on les laisse faire…)

par OGM, laboratoires de fabrication d’armes biologiques, les fausses pandémies, vraies attaques biologiques sur l’humanité (VIH, H1N1, H5N1, SRAS-CoV-1, Zika, Ebola, SRAS-CoV-2 / COVID-19, et ce qui va suivre si on les laisse faire…) La G5G guerre économique : création d’armes de destruction financière, attaques en règle du cartel financier transnational sur les monnaies, attaques sur le pouvoir d’achat, crises provoquées de scarcité alimentaire, énergétique, inflation, hausse des prix etc…

création d’armes de destruction financière, attaques en règle du cartel financier transnational sur les monnaies, attaques sur le pouvoir d’achat, crises provoquées de scarcité alimentaire, énergétique, inflation, hausse des prix etc… La G5G guerre culturelle : destruction des cultures, des valeurs et morales des sociétés, des perceptions de notre nature même. Imposition sous couvert d’un “progressisme” falsifié, de nouvelles “valeurs” qui ne font que détruire les fondements de la société humaine depuis son origine : le transgenrisme, le LGBTisme, l’accélération des processus de destruction des facteurs physiologiques et sociaux de reproduction de l’espèce humaine, l’antagonisme fictif et exacerbé des religions montées les unes contre les autres, la falsification de l’histoire et des sciences, la destruction de la pédagogie, de l’enseignement et plus précisément de la pensée critique, qui terrorise le système.

Beaucoup de choses à développer sur ces points, ce qui n’est pas notre objectif ici, qui n’est que de faire un état des lieux de la chose pour sensibiliser au mieux sur cette guerre qui nous est livrée depuis déjà un quart de siècle. Tout cela s’accélère au fil du temps et des développements technologiques, qui remarquons-le, ne vont que dans le sens de toujours plus de contrôle et de destruction au profit du plus petit nombre contre les intérêts du plus grand nombre, le tout bien entendu mené sous couvert de “sauver la planète” des fallacies et inventions idoines opportunes pour pousser l’agenda jusqu’au bout en faisant tout pour que la majorité des gens ne se rendent compte de rien, mieux même, qu’ils participent eux-mêmes à leur propre destruction et mise en esclavage. La crise fabriquée, attaque biologique avérée sur l’humanité qu’est la COVID-19, fut à ce titre particulièrement révélatrice des techniques d’enfumage des populations pour obtenir leur consentement sur des affaires aussi graves et délicates que leur santé et leur bien-être. La G5G est parvenu à faire accepter, par le mensonge et par la peur, à une grande partie de l’humanité que tout ce qui était entrepris l’était pour leur bien, qu’on les enfermait à domicile, qu’on détruisait leur vie sociale, leur travail, leur revenu, qu’on les forçait à se faire injecter avec une substance inconnue, dont le contenu n’a jamais été officiellement révélé et qui s’est avérée bien pire, et ce de façon programmée, pour la santé que la supposée “maladie” que ces pseudo-vaccins étaient censés combattre. Des centaines de millions de personnes se sont laissées convaincre et laissées injecter de cette merde chimérique, qui a répétition, est aujourd’hui responsable de la mort programmée de millions de personnes et toujours plus à venir.

Ceci nous mène à une question vitale : Comment en sortir, y a t’il une solution ?

Une chose doit être maintenant très claire au vu de tous les aspects aujourd’hui visibles de la G5G menée contre nous, les peuples, par la Nomenklatura du système étatico-marchand en voie de mutation finale vers sa Grande Réinitialisation / Nouvel Ordre Mondial fasciste transnational ;

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir !

Nous devons toujours garder présent à l’esprit ceci : il y a une logique implacable dans la destruction entreprise de l’humanité, cette logique est celle de la destruction induite de tout empire. Tout empire contient en lui-même la graine de son auto-destruction. Nous sommes historiquement en (fin de) phase de domination étatico-marchande de la société humaine. Ce modèle contient en lui-même sa propre limite auto-destructrice, qui est la limite atteinte de la réification de tout ce qui peut l’être. Une fois cette limite atteinte, et nous y sommes quasiment, la destruction est inévitable et le système, pour se survivre à lui-même doit muter en une version augmentée de lui-même. La technologie aidant, le monstre prêt à sortir de sa chrysalide métamorphique, n’a plus besoin de nous, dans sa logique de réification et de délire métaphysique transhumaniste, les gens de cette planète sont vus comme des inutiles, des “bouches à nourrir inutilement”. Les porte-paroles du nouveau monde dystopique naissant, comme cette pourriture de Yuval Noah Hariri parlant pour le FEM/Davos et conseiller de son patron nazi Klaus Schwab, se demandent cyniquement “Qu’allons-nous faire de tous ces inutiles ?”.. Il est évident qu’il a la réponse, qu’il ne peut pas publiquement afficher… pour le moment…

La solution ne peut venir que DE NOUS et de personne d’autre ! Il n’y aura pas de “deus ex machina”, ni de “sauveur providentiel”, d’élections mettant en place des “politiciens vertueux” qui réformeront efficacement le système pour le bien de tous. Tout cela n’est que belles paroles, totale utopie qui jamais ne se réalisera pour la simple raison que le système ne peut en aucun cas permettre que cela arrive. La logique finale systémique est la destruction par la réification de tout ce qui se trouve sur cette planète menant à l’extermination, éradication de ce qui est et sera perçu par la nouvelle structure, comme “inutile” et “obsolète”.

Une fois ceci compris, nous devons allier à la pensée critique, l’action critique déterminante qui nous émancipera à tout jamais de cette horreur contre-nature, utopie obscurantiste ne pouvant se réaliser que dans le chaos et la destruction. Leur devise du reste n’est-elle pas “ordo ab chao” ? Qu’en attendre si ce n’est le chaos et l’annihilation ? Ces psychopathes ont historiquement l’habitude de mettre en pratique ce qu’ils disent et écrivent, ceci est un fait établi de longue date, pourquoi continuellement l’ignorer ?…

Devenons S.olidaires U.nis P.ersévérants R.éfléchis A.ctifs Résistants !!

Nous devons agir dans le but de sortir du système, de le combattre par la création des associations libres confédérées, par la création des Communes Libres menant à la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée, ce à l’échelle planétaire, mais commençant ici et maintenant de là où nous sommes, ensemble, unis et solidaires. Ceci ne pourra se produire que dans l’établissement d’une société organique, d’une société des sociétés qui mettra l’intérêt commun et les besoins de toutes et tous au premier plan des préoccupations décisionnaires qui verra un processus de gouvernance équitable se créer hors État, hors marchandise, hors argent, hors rapport marchand et hors salariat.

Léon Tolstoï nous rappelait que “le royaume de dieu est en nous” et nulle part ailleurs, ainsi il est évident que de la même façon : “la réalité et l’émancipation sociales universelles sont en nous” et nulle part ailleurs. Personne ne nous aidera, nous sommes non pas seuls, mais ensemble, quelques 7 milliards et demi d’humains face à une destinée mortifère qui nous est imposée, qui a été fabriquée contre nous.

Questions simples : allons-nous les laisser faire ? Quand assez est-il VRAIMENT assez ?

Dans l’esprit de Cheval Fou

Vive la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée !

“Vous ne serez et ne demeurerez que des commodités aussi longtemps que l’empire existera…”

~ Russell Means, activiste Oglala, Lakota ~

Pour illustrer notre propos, ce remarquable film d’animation à voir et diffuser sans modération « Beyond the Reset » (mars 2023) :

= = =

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer

