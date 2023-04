Les données concernant les injections à l’arme biologique à ARNm-COVID19 montrent qu’elles sont 45 fois plus mortelles que toutes les injections anti-grippales depuis 1990 (CHD et Résistance 71)

Une des choses les plus importantes est la suivante : arrêter d’appeler ces injections à ARNm des “vaccins”… Ce ne sont pas des “vaccins”, mais des ARMES BIOLOGIQUES, tous les brevets enregistrés suite aux recherches entreprises pour leur création ainsi que celle, chimérique, du soi-disant “virus” SRAS-CoV-2 à l’université de Caroline du Nord, Chapel Hill, le confirment.

Nous avons affaire ici à une massive attaque biologique sur l’humanité depuis 2019, des millions de personnes sont mortes par arme biologique ARNm et il est temps d’appeler un chat un chat, surtout lorsque tous les documents justifiant cet étiquetage de “guerre biologique contre l’humanité” existent et sont disponibles… Robert F. Kennedy Jr et son association Child Health Defense qui a publié l’article ci-dessous, refuse de franchir ce cap sémantique et LEGAL pourtant vital. Karen Kingston demande depuis des semaines à être interviewée sur sa chaîne pour apporter les preuves factuelles et historiographiques de l’évidence que nous avons affaire à une attaque biologique. RFK Jr refuse jusqu’ici de la recevoir, ce qui pose une question simple : pourquoi ? Et aussi pourquoi continuer de parler de “vaccination” ? Ceci explique sans doute cela… Pas clair tout ca, pas clair. De plus RFK Jr est un avocat, il lui suffit de lire les brevets déposés depuis plus de 10 ans pour comprendre de quoi il retourne et changer sa stratégie, mais il continue à focaliser sur des boucs émissaires comme Fauci et Gates, qui ne sont que des maîtres-d’œuvre d’une vaste planification de dépopulation par arme biologique… Nous nous devions de mettre ceci en évidence, car quand on voit l’affaire sous cet angle, tout le reste ne semble être que petite bière et diversion potentielle. Le personnage le plus suspicieux dans l’entourage de RFK Jr est le Dr Robert Malone, qui est “l’inventeur” revendiqué de la technologie ARNm et qui clame que Pfizer serait inattaquable légalement à cause de ses contrats avec le Pentagone. S’il y en a un qui en sait beaucoup sur le sujet, c’est lui et de manière forte opportune, il se retrouve dans l’entourage immédiat de Kennedy, qui dans la foulée annonce sa candidature pour l’investiture “démocrate” dans le prochain grand cirque électoral yankee…

Vous avez dit bizarre ?…

~ Résistance 71 ~



7 milliards de morts sur ordonnance ?…

-[]-

Les données montrent qu’il y a eu 45 fois plus de décès après l’injection de COVID en seulement 2 ans que pour l’ensemble des décès liés au vaccin antigrippal depuis 1990.

Les auteurs d’une méta-analyse évaluée par des pairs et portant sur les effets indésirables du vaccin COVID-19 aux niveaux national et international au cours des deux premières années de son déploiement ont déclaré que leurs résultats soulignaient l’importance de réévaluer les politiques de santé publique qui encouragent l’injection de masse universelle et les rappels multiples pour tous les groupes démographiques.

The Defender

14 avril 2023

Url de l’article en français :

https://childrenshealthdefense.org/defender/les-donnees-montrent-quil-y-a-eu-45-fois-plus-de-deces-apres-linjection-de-covid-en-seulement-2-ans-que-pour-lensemble-des-deces-lies-au-vaccin-antigrippal-depuis-1990/?lang=fr

Le coût de l’injection d’un vaccin COVID-19 de Pfizer ou de Moderna à des personnes en bonne santé, “en particulier à des enfants”, “l’emporte sur les avantages revendiqués, bien que non validés”, selon les chercheurs qui ont analysé les données relatives aux effets indésirables provenant de plus de 10 systèmes de surveillance réglementaire et d’auto-déclaration au cours des deux premières années de la mise en œuvre du vaccin COVID-19.

“Notre méta-analyse des effets indésirables des vaccins au niveau national et international souligne l’importance de réévaluer les politiques de santé publique qui promeuvent l’injection de masse universelle et les rappels multiples pour tous les groupes démographiques”, ont déclaré les auteurs d’une étude évaluée par des pairs publiée ce mois-ci dans l’International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research.

Eliana Romero, Ph.D.,directeur de la recherche clinique à la Fondation Neurodiversité,, Shawn Fry,fondateur et directeur scientifique de la Fondation pour la neurodiversité, et Brian Hooker, Ph.D., P.E., directeur scientifique de Children’s Health Defense et professeur agrégé de biologie à l’université Simpson de Redding, en Californie, sont les auteurs de l’article.

Les chercheurs ont examiné les effets indésirables spécifiquement liés à la santé cardiovasculaire et à la fertilité – tels que la myocardite et les anomalies menstruelles – qui n’ont pas été pris en compte lors des “analyses de sécurité accélérées” effectuées dans le cadre du “processus d’approbation accéléré qui a permis aux fabricants d’accélérer la mise sur le marché de leurs produits”, ont-ils déclaré.

Ils ont analysé les données du Système de notification des effets indésirables des vaccins (VAERS) – le principal système financé par le gouvernement pour le signalement des réactions indésirables aux vaccins aux États-Unis, dont il a été démontré qu’elle ne rapportait que 1% des événements d’effets indésirables réels des vaccins – et la Base de données épidémiologiques médicales de la défense (Defense Medical Epidemiology Database, DMED), la base de données des événements médicaux pour tous les militaires américains d’active et de réserve.

Les auteurs ont également examiné les données provenant d’autres systèmes de surveillance réglementaire et d’auto-déclaration, notamment le V-safe After Vaccination Health Checker, le système de signalement Yellow Card du Royaume-Uni, Public Health Scotland, le ministère israélien de la santé et Natural Cycles App.

Selon M. Hooker, ces données mettent en évidence “l’augmentation spectaculaire des effets indésirables associés au vaccin COVID-19 “.

Après avoir effectué des analyses statistiques minutieuses, les auteurs ont conclu qu’il y avait beaucoup plus de rapports d’effets indésirables après la vaccination par COVID-19 qu’après la vaccination contre la grippe ou la coqueluche.

Les chercheurs ont également constaté “une augmentation statistiquement significative du nombre de consultations hospitalières chez le personnel militaire” après l’introduction du vaccin COVID-19 par rapport à la période précédant cette introduction, et “une augmentation de l’incidence des affections thromboemboliques, telles que les anomalies menstruelles, la myocardite et les accidents vasculaires cérébraux après la mise en œuvre de l’obligation d’injection du COVID, par rapport aux cinq années précédentes”.

Les chercheurs ont vérifié leurs conclusions en les comparant à des rapports similaires provenant d’autres systèmes de surveillance réglementaire et d’autodéclaration, notamment EudraVigilance, Eurostat, les assureurs maladie allemands et l’Office for National Statistics du Royaume-Uni.

Outre les augmentations statistiquement significatives des effets indésirables des vaccins, les données ont montré des augmentations “très statistiquement significatives” de la “morbidité spécifique” et de la “mortalité toutes causes confondues”, a déclaré M. Hooker au Defender.

“Ces résultats ne doivent pas être ignorés”, a-t-il ajouté.

Plus de 45 fois plus de décès après l’injection de COVID que tous les décès liés au vaccin antigrippal combinés depuis 1990

Les chercheurs ont constaté que le nombre de décès signalés liés au vaccin COVID-19 à ARNm était plus de 45 fois supérieur au nombre de décès par dose de vaccin signalés pour l’ensemble des vaccins antigrippaux depuis 1990.

Ils ont également constaté une incidence plus élevée de problèmes menstruels, de myocardite et d’événements cérébrovasculaires après la vaccination COVID-19 qu’après la vaccination contre la grippe, comme le montre la figure 1A :

Les chercheurs ont également comparé les effets indésirables signalés dans le VAERS après les vaccins COVID-19 aux effets indésirables signalés après les vaccins contre la grippe et la coqueluche.

Ils ont montré le pourcentage de rapports totaux attribués à des décès, pour les vaccins COVID-19, grippe et coqueluche, comme le montre la figure 1B : (NdR : voir les graphes dans l’article original en Français)

Si les tendances des taux de myocardite se poursuivent, “nous verrons des pics dans les taux de mortalité attribués à l’augmentation de la myocardite documentée ci-dessus, ainsi que dans le nombre de jeunes adultes par ailleurs en bonne santé qui ont besoin de greffes pour survivre, avec toutes les complications associées à une telle greffe”, ont déclaré les auteurs.

Les tendances des données DMED reflètent les tendances des données VAERS et d’autres données de surveillance, qui ont montré une augmentation spectaculaire de nombreuses affections en 2021 après le lancement du vaccin COVID-19 par rapport aux cinq années précédentes.

Les chercheurs ont également souligné que le 1er février 2022, le sénateur Ron Johnson (R-Wis.) a écrit une lettre au secrétaire américain à la défense Lloyd J. Austin III pour lui demander si le ministère américain de la défense (DOD) avait connaissance des données du DMED.

“Si tel est le cas, a indiqué M. Johnson dans sa lettre, veuillez expliquer les mesures prises par le ministère de la Défense pour rechercher les causes profondes de l’augmentation de ces diagnostics.

Les vaccins COVID ne sont pas aussi “inoffensifs” que le prétendent les médias

Romero, l’auteur principal de l’article, a déclaré que la recherche n’avait pas été menée “pour une cause” ou “avec l’espoir prédéterminé d’obtenir des résultats spécifiques”.

Mme Romero a déclaré qu’au départ, elle n’avait “aucun scrupule” à se faire vacciner contre le COVID-19, mais il lui est rapidement apparu “impossible de ne pas entendre toutes les oppositions à ce sujet et, étant toujours une chercheuse dans l’âme, j’ai décidé d’y donner suite”.

Romero est titulaire d’un doctorat en génétique moléculaire et humaine et a travaillé avec certains des plus grands neurogénéticiens du monde.

“Je suis une scientifique jusqu’au bout des ongles”, a déclaré Romero au Defender. “J’ai aussi le syndrome d’Asperger, donc je ne suis pas vraiment faite pour dire autre chose que la vérité.

Mme Romero a commencé à trouver “de plus en plus de preuves que les vaccins n’étaient pas aussi inoffensifs que les médias essayaient désespérément de nous en convaincre”, dit-elle, et elle s’est sentie obligée de partager ce qu’elle découvrait avec d’autres.

Mme Romero, qui a 20 ans d’expérience dans l’étude des aspects génétiques et biologiques de diverses maladies au Baylor College of Medicine, au Children’s Hospital of Pennsylvania, à l’université Johns Hopkins et dans plusieurs laboratoires privés, a déclaré avoir utilisé “tous les moyens disponibles” et “s’être efforcée de normaliser mes données, de comparer des pommes avec des pommes et d’effectuer tous les calculs dont j’avais connaissance pour tester la validité des données présentées”.

“Le document n’a pas pour but de fausser l’opinion de qui que ce soit dans un sens ou dans l’autre”, a souligné Mme Romero. “Son seul objectif est de s’assurer que les gens disposent de toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre les meilleures décisions possibles pour leur santé”, a-t-elle déclaré.

“Les gouvernements, les institutions, les scientifiques et les médecins doivent fournir à la population TOUTES les informations nécessaires pour que les individus puissent prendre eux-mêmes des décisions en toute connaissance de cause.

= = =

Lectures complémentaires :

Notre page mise à jour depuis 2019 : “Coronavirus, guerre contre l’humanité”

« Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique », RFK Jr, PDF de notre traduction de son livre

“SRAS-CoV-2 / COVID-19, injectons ARNm, l’attaque biologique contre l’humanité depuis 2019” (Karen Kingston, compilation, PDF)

Injections ARNm = Attaque biologique sur l’humanité depuis 2019 !!

