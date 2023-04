Histoire profonde : quand le sionisme collaborait avec le nazisme dans l’holocauste, revue du livre de Tony Greenstein (The Electronic Intifada)

Comment le sionisme a aidé les nazis à perpétrer l’holocauste

Asa Winstanley

14 mars 2023

Url de l’article original :

https://electronicintifada.net/content/how-zionism-helped-nazis-perpetrate-holocaust/37326

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

“Zionism During the Holocaust: The Weaponisation of Memory in the Service of State and Nation” de Tony Greenstein, self-published (2022), revue de livre

Le nouveau livre de Tony Greenstein s’ouvre sur une note personnelle : “Dès mon plus jeune âge, j’ai eu des doutes sur le sionisme”.

Fils d’un rabbin juif orthodoxe, Greenstein a été pendant des décennies un activiste infatigable pour la solidarité palestinienne et un anti-sioniste sans compromis.

Greenstein explique de manière logique et convaincante comment il a été amené à rejeter l’idéologie sur laquelle est fondée l’état d’Israël.

“Je trouvais difficile de réconcilier le marxisme, une idéologie politique universaliste qui croit en l’unité de la classe travailleuse opprimée, avec le sionisme, une idéologie exclusiviste.”

Dans un débat scolaire, il joua le rôle de “l’avocat du diable” et dans le processus, il devint convaincu que s’opposer au sionisme était la bonne chose à faire. Il n’a jamais regardé en arrière depuis…

Ses premiers doutes prirent naissance après avoir appris que les leaders sionistes américains s’étaient opposés à l’entrée de réfugiés juifs en provenance d’Europe durant la seconde guerre mondiale. Ainsi commença le projet d’une vie : rechercher sur la collaboration du mouvement sioniste avec le fascisme.

Greenstein a écrit sur ce sujet depuis des années sur son très prolifique et bien documenté blog. Il est aussi un contributeur occasionnel à notre publication de l’Electronic Intifada ; nous l’avons reçu sur notre podcast il n’y a pas longtemps.

Cela en dit bien long sur la triste affaire de l’état pitoyable de l’industrie de la publication au Royaume-Uni pour que Greenstein ait été contraint de s’auto-publier. (NdT : nous pensons et avons dit de longue date que les maisons d’édition européennes ne sont que des filtres de censure et confirment toujours plus avant qu’on ne peut pas publier ce qui dérange fondamentalement le système et son oligarchie. Notamment, faire trop de recherche sur la seconde guerre mondiale et on entre vite dans la “zone décrétée interdite”….)

Dans les années 1980, Le livre important de Lenni Brenner sur le même sujet “Le sionisme dans l’âge des dictateurs”, fut publié par un éditeur écossais à l’esprit indépendant, Christopher Helm.

Ainsi, “Le sionisme durant l’holocaustte” brise un très long silence dans les médias écrits. Le livre de Brenner y est à la fois cité et critiqué par Greenstein.

Tout en faisant une mise à jour de l’histoire, le livre de Greenstein est plus compréhensif que celui de Brenner. Il donne chapitre à l’affinité idéologique de l’histoire du sionisme pour le fascisme européen.

Il explique comment “le leadership nazi avait cité des sources sionistes pour valider leurs affirmations que les juifs ne pouvaient pas être assimilés.” Citant l’historien pro-Israël Edwin Black, Greenstein écrit : “Il était difficile pour les juifs allemands de réfuter les affirmations nazies ‘quand un groupe vocal et visible publie continuellement de son propre chef des accusations identiques… le sionisme était devenu un outil pour les antisémites.’”

Le sionisme est en son cœur, une idéologie radicalement exclusive qui fait la promotion d’une suprématie blanche, mais il veut également une suprématie juive spécifiquement en Palestine.

En même temps que des évènements relativement bien connus comme l’accord de Haavara, un accord entre les sionistes et l’Allemagne nazie pour transférer les juifs en Palestine, Greenstein détaille aussi la trahison de Rezso Kasztner, un leader socialiste sioniste hongrois.

Kasztner donna la communauté juive hongroise d’un demi million de personnes aux camps de la mort nazis en échange d’un laisser-passer pour lui-même et quelques autres “notables” juifs qui furent alors autorisés à devenir des colons occupants en Palestine (lire détails ici – en anglais – : written about before in detail).



Médaille frappée pour Eichmann : « Voyage nazi vers la Palestine »

Le livre de Greenstein brille vraiment dans ce chapitre sur Rudolf Vrba et les Protocoles d’Auschwitz.

Entrés plus tard comme preuve dans le procès de Nüremberg, les Protocoles d’Auschwitz furent les premiers témoignages oculaires de l’intérieur du pire des camps d’extermination nazis. Les témoignages furent ceux de Rudolf Vrba et Alfred Wetzler, deux détenus juifs qui parvinrent à s’échapper en avril 1944.

La paire avait l’intention de prévenir les juifs de Hongrie que “des préparations étaient en cours pour exterminer la dernière communauté juive importante demeurant en Europe occupée par les nazis.” Il y avait là des preuves solides que les camps n’étaient pas seulement des camps de travail forcé employant des esclaves, mais qu’il exterminaient systématiquement des millions de personnes.

Malheureusement pour les juifs hongrois, leur communauté était à cette époque menée par Rszo Kasztner, qui était secrètement en accord avec les nazis.

Des années plus tard, en tant que haut fonctionnaire du gouvernement et candidat aux élections législatives pour le parti dominant israélien Mapai, Kasztner finit par devoir faire face ce qui fut effectivement un procès d’opinion dans un cas de poursuite en diffamation.. Ses poules collabos étaient revenues pondre dans son jardin. Pourtant, La défense de Kasztner fut toujours celle de dire qu’il avait agi en accord avec le mouvement sioniste et en accord avec ses instructions, une chose qui s’avérait être vraie. Alors que la rage et la vindicte populaire augmentait surtout en provenance des survivants de l’holocauste, Kasztner fut viré des listes électorales de parti Mapai pour les élections à venir ; il y eut même des appels à le pendre comme traître.

Mais, de manière fort opportune pour la parti Mapai, il fut assassiné par un informateur du Shin Bet (police secrète) avant de pouvoir faire face à la justice (NdT : les morts ne parlent pas c’est bien connu !…)

Le système ne pouvait et ne voulait en aucun cas s’incriminer lui-même.

Trompés vers Auschwitz

Le livre de Lenni Brenner couvrait cet épisode sordide de l’histoire assez bien. Mais la critique principale de Greenstein sur l’auteur américain est qu’il n’avait pas pris en compte les Protocoles d’Auschwitz et le comment Kasztner les avaient activement couverts.

Ceci voulait dire que les juifs hongrois furent laissés dans l’ignorance de la véritable nature exterminatrice des “camps de travail” nazis dans lesquels ils étaient menés par tromperie par Kasztner et ses sbires.

Comme l’explique Greenstein, Kasztner “arriva en Slovaquie à la fin avril 1944 et reçût immédiatement une copie des témoignages oculaires des évadés d’Auschwitz. Pourtant la réponse de Kasztner fut de les supprimer.”

Son traitement des Protocoles d’Auschwitz transforme le mensonge en affirmations par les défenseurs de Kasztner (qui, de manière incroyable, existent toujours aujourd’hui et incluent le journaliste du Guardian Owen Jones), qu’il n’aurait pas pu connaître.

Il savait exactement ce que les nazis faisaient dans les camps d’extermination et pourtant il a activement couvert le génocide afin de protéger ses propres négociations avec le leader nazi Adolf Eichmann.

Ces mêmes négociations qui permirent à Kasztner, sa famille et un petit groupe de “notables” juifs, de quitter le pays sains et saufs.

Comme partie de cet accord, la plupart des juifs de Hongrie furent envoyés dans les camps de la mort.

Ils montèrent dans les trains sur le conseil de Kasztner. Ils furent trompés par leurs propres leaders et furent assassinés.

“Les Protocoles d’Auschwitz furent effacés de l’historiographie sioniste”, explique Greenstein. Les mémoires de Vrba publiées en 1963 furent publiées dans virtuellement toutes les langues sauf une : l’hébreu.”

Une seconde partie du livre de Greenstein que je trouve particulièrement éclairante est le chapitre sur ce qu’il appelle “L’obstruction de sauvetage sioniste”.

Avec l’holocauste de plus en plus imminent, le leadership sioniste (à la fois en Palestine et dans le monde), fut au mieux indifférent aux efforts de sauvetage des juifs d’Europe de l’apocalypse nazie en marche, des efforts que ce leadership sioniste balaya d’un revers dédaigneux de la main comme étant du “réfugisme”.

Au pire, les sionistes s’opposèrent activement à ces efforts. Greenstein narre quelques terribles citations l’époque des leaders sionistes.

Blocage des réfugiés juifs

“Allons-nous encore… confondre le sionisme et le réfugisme, qui a de grandes chances de mettre à bas le sionisme ?… Le sionisme n’est pas un mouvement de réfugiés,” dit une des déclarations. Un autre sioniste s’inquiète que “il est fort possible pour la diaspora d’affaiblir l’état juif, parce que l’urgence de l’affaire de sauvetage pourrait mener le monde à accepter une solution temporaire. Nous devrions placer une emphase accrue sur l’idéologie fondamentale sioniste.”

David Ben-Gourion lui-même (qui devint plus tard le tout premier premier ministre d’Israël) s’inquiétait similairement en 1938, que la moralité juive mènerait à ce que les juifs européens soient sauvés et abrités dans des pays autres que cette colonie émergente de Palestine : “Si les juifs doivent choisir entre … sauver des juifs des camps de concentration d’un côté et aider pour un musée national en Palestine de l’autre, le sens de la pitié juif va prévaloir… [et] le sionisme va disparaître de l’agenda.”

Clairement, quelque chose devait être fait pour empêcher un tel désastre.

Et quelque chose fut fait. D’influents diplomates et lobbyistes sionistes gonflèrent leurs muscles. Chaim Weizmann, leader de l’Organisation Sioniste (plus tard, premier président d’Israël), fit pression sur le secrétaire colonial britannique Malcolm MacDonald pour refuser de fait le droit d’entrée aux enfants allemands juifs qui fuyaient la persécution nazie dans le sillage des pogroms de la nuit de cristal (Kristallnacht).

“L’attitude de Weizmann me choqua profondément”, écrivit plus tard MacDonald. “Il insista pour que les enfants soient envoyés en Palestine. Aussi loin qu’il était concerné, c’était la Palestine où nulle part.”

Par chance, le Comité des députés des juifs britanniques n’avaient pas encore été conquis par les sionistes. “Si cela eut été le cas, alors les enfants du Kinderttransport aurait pu devenir d’autres sordides statistiques,” conclut Greenstein.

Dans le même temps, les activistes sionistes aux Etats-Unis faisaient le pied de grue et bloquaient les bureaux d’un groupe juif non-sioniste qui organisait l’envoi de paquets de nourriture pour aider les juifs affamés des ghettos polonais.

Il y a tellement de toutes ces choses totalement dépravées, que c’est très difficile de comprendre. Ce livre n’est en rien une lecture facile.

Les faiblesses de ce livre résident dans le fait que Greenstein ne fut pas capable de trouver une maison d’édition (NdT : ben voyons… on se demande bien pourquoi ?…). Le livre est aussi trop long à quelques 500 pages.

Il y a quelques chapitres qui ne m’ont pas paru nécessaires.

Greenstein assume aussi que ses lecteurs en savent déjà beaucoup sur le sujet. Il y a beaucoup de noms de personnes, d’endroits et d’acronymes qui surgissent au long du livre sans trop d’explications.

Le livre pourrait avoir été mieux corrigé et édité de manière générale.

Mais quoi qu’il en soit, ce livre demeure comme un résultat monumental de recherche. Il mérite l’audience la plus large possible.

Il n’est pas trop tard pour qu’une maison d’édition le publie, peut-être dans une version ré-éditée, plus fine et moins dense.

Asa Winstanley est journaliste d’enquête et assistant rédacteur en chef de l’Electronic Intifada.

