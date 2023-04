Halte à l’enfumage Pfizer et gouvernements : Il n’y a AUCUNE LOI dans le monde qui protège de l’utilisation d’une arme biologique contre les peuples et les injections ARNm anti-COVID-19 sont des ARMES BIOLOGIQUES (Karen Kingston)

A la rescousse des criminels entrepreneuriaux

Comment de fausses affirmations et histoires inventées nuisent aux Américains et bénéficient au syndicat du crime pharmaceutique en empêchant les victimes d’attaquer Pfizer en justice

Karen Kingston

13 avril 2023

Url de l’article original :

https://karenkingston.substack.com/p/in-defense-of-corporate-criminals

~ Traduit d l’anglais par Résistance 71 ~

Pourquoi aucune poursuite judiciaire criminelle n’a t’elle été entreprise contre Pfizer, Moderna ou Johnson & Johnson (NdT : labos américains ) pour le développement, la fabrication, promotion, distribution et administration d’armes biologiques à technologie ARNm faussement référés en tant que “vaccins anti-COVID19” ? Il se pourrait bien que ce soit parce que 99,9% des Américains sont victimes d’une fraude extrinsèque ou en terme non juridique, d’un enfumage total.

L’enfumage est l’utilisation intentionnelle de techniques établies et répétitives de manipulation et aussi souvent de déclarations ouvertement fausses afin que les individus, groupes de personnes et même des populations remettent en cause leur réalité.

Est-ce que cela bénéficie à Pfizer si les victimes et les avocats croient qu’il n’y a pas eu d’approbation de la FDA ou que les essais cliniques furent un théâtre ?

Oui très certainement. Ces fausses affirmations bénéficient LARGEMENT à Pfizer ! Pfizer serait en extase totale si les patriotes qui se sont éveillés aux faits que les injections ARNm peuvent causer et causent des maladies, des handicaps voire la mort, croyaient aussi que “l’approbation officielle de la FDA ne s’est jamais produite”, parce qu’alors ceux qui voudraient attaquer Pfizer en justice n’auraient aucune base juridique pour le faire parce que les essais ne “furent que pure imagination théâtrale”.

Lorsque des experts et des réseaux médiatiques patriotes affirment que l’approbation de la FDA ne s’est jamais produite (https://karenkingston.substack.com/p/will-we-fall-for-the-latest-expert) ou que les essais cliniques ne furent que du “théâtre”, ceci fournit une couverture à Pfizer tendant à montrer que leur expérience criminelle sur des populations civiles ne s’est jamais produite.

Si des juges fédéraux sont d’accord pour dire que Pfizer a reçu l’approbation de la FDA et a fabriqué le COMIRNATY aux Etats-Unis, alors pourquoi les “experts” ne peuvent-ils pas le comprendre ?

Non seulement Pfizer ne nie pas avoir reçu l’approbation de la FDA et a fabriqué et fourni un produit approuvé par la FDA pour les adultes et enfants américains, mais ils l’ont fermement proclamé devant un tribunal fédéral et devant le peuple américain.

Dans la motion de Pfizer de révocation du cas du lanceur d’alerte Brook Jackson le 22 avril 2022, Pfizer déclare clairement et sans ambigüité que “La FDA a totalement approuvé le vaccin Pfizer en accordant une Biologies License Application (BLA) le 23 août 2021. Le vaccin est maintenant promu et vendu sous le nom de COMIRNATY…”

Le juge fédéral a éventuellement émis un non-lieu, confirmant que l’approbation de la FDA s’était produite et que la FDA était au courant des affirmations faites par Brook Jackson, mais ne les avait pas jugées signifiantes pour pouvoir changer la décision de la FDA d’approuver le COMIRNATY.

Vous pouvez visiter le site internet de l’injection COMIRNATY (COMIRNATY site) et constater par vous-même que Pfizer fait actuellement le marketing et la promotion d’injections ARNm approuvées par la FDA pour la vente à des adultes et enfants américains.

Dire que Pfizer n’a jamais reçu l’approbation de la FDA et qu’ils ont fabriqués et vendus frauduleusement des technologies d’armes biologiques ARNm aux Américains comme “des vaccins sûrs et efficaces”, c’est dire que ces crimes n’ont jamais existé, ne se sont jamais produits.

Les histoires défendant Pfizer changent tout le temps de la part des experts qui sont dans notre camp

En août 2021, on nous a dit que l’approbation de la FDA “ne s’est jamais vraiment passée”. Puis, fin 2022, lorsque les patriotes ont reconnu que les essais cliniques et l’approbation par la FDA s’étaient vraiment passés et que le pseudo-vaccin COMIRNATY fut fabriqué, le plan tordu suivant pour défendre Pfizer de poursuites judiciaires civiles et criminelles fut de dire que les essais cliniques et l’approbation de la FDA ne furent qu’une “pièce de théâtre imaginaire” et que donc, ce sont l’armée et le gouvernement américains qui sont responsables et non pas Pfizer.

Les essais cliniques et l’approbation par la FDA ne furent pas une simulation théâtrale. Ce qui l’est en revanche sont toutes ces histoires à dormir debout utilisant un scénario du “faisons comme si” afin de protéger Pfizer de toute responsabilité pénale civile et criminelle. Tant que nous continuons de prétendre que Pfizer possède une immunité légale pour la conduite d’expérience biologique criminelle sur des adultes et des enfants au moyen de technologies arme biologique à ARNm, parce que des experts et avocats ont mal représenté les matériaux de preuve et la loi nous convainquant que “Pfizer est au-dessus de la loi”, alors oui, Pfizer continuera d’avoir une immunité, aussi fictive soit-elle.

Fragmenter un mouvement avec de fausses affirmations provenant d’experts en qui on a confiance

Comme il n’y a pas de loi ni de contrat qui puissent protéger Pfizer de mise en accusation criminelle pour avoir développé, fabriqué, promu et vendu des armes biologiques à technologie ARNm, présentées comme des “vaccins sûrs et efficaces”, l’affirmation que “toutes les interactions de la FDA et de Pfizer, les essais cliniques, les documents, l’approbation de la FDA, son autorisation de mise sur le marché, la fabrication et la distribution du vaccin BNT162b2 autorisé par la FDA et approuvé par cette même FDA sous le nom de COMIRNATY n’était qu’un théâtre”, pourrait-elle être un narratif qui protège Pfizer et qui détruit l’Amérique ?

Pourquoi introduire un faux narratif qui a créé un nouvel élément de chaos et de confusion ?… Un narratif qui a convaincu victimes et entreprises de ne même pas se donner la peine de tenter une poursuite en justice de Pfizer. Pourquoi soutenons-nous un faux narratif qui défend Pfizer et qui nous fait passer notre temps, nos ressources, nos experts et notre stratégie légale à ne faire qu’attaquer le gouvernement des Etats-Unis et l’armée ?…

Sommes-nous trop dépendant de leaders au lieu de pencher vers les preuves et nous soutenir les uns les autres ?

L’enfumage est souvent utilisé par des personnes influentes comme moyen de gagner du pouvoir, en rendant les gens dépendant d’eux pour information et guidage. Une fois que l’autorité et la confiance sont installées, des individus influents peuvent facilement tromper et mal diriger les autres sur les preuves matérielles et leurs droits légaux en matière de litige civil et/ou criminel.

Méfiez-vous de ces avocats ou leaders qui vous disent que des organisations qui ont infligé maladies, handicaps voire la mort à des millions d’Américains tant chez les adultes que chez les enfants innocents au moyen d’une arme biologique à ARNm approuvée de manière criminelle par la FDA et que les lois ne s’appliquent pas à elles.

Quand un expert ou avocat cache, masque une preuve matérielle ou représente mal, déforme les faits et les lois en regard d’une affaire de droit, comme par exemple, une attaque potentielle en justice, cela s’appelle légalement, une fraude extrinsèque.

Qu’est-ce qu’une fraude extrinsèque ?

Une fraude extrinsèque est une fraude qui induit une personne à NE PAS PRESENTER une affaire devant la justice, à ne pas se porter partie civile, à ne pas présenter l’affaire ou à être privé de l’opportunité d’une juste compensation.

Ceci inclut des actes frauduleux qui empêchent une personne de comprendre l’information au sujet de ses droits ou d’obtenir des preuves. Ceci peut inclure la mauvaise information divulguée à une personne ignorante lui disant qu’elle n’a pas le droit de poursuivre en justice ou de porter plainte, se constituer partie civile ou la persuader de retarder la mise en action de la procédure (tactique de calage, d’étouffement de procédure) Une tactique de calage classique utilisée par les avocats et les politiciens est de dire aux victimes et aux constituants frustrés “d’attendre”, que “leur équipe travaille sur l’affaire” et qu’ils vont “mener une enquête pour rendre les criminels responsables”. Ce ne sont que des tactiques de calage, d’étouffement de procédure

La fraude extrinsèque se distingue de la fraude intrinsèque, qui est la fraude qui est sujette à la trainée devant les tribunaux (pour Pfizer et la FDA, ils ont commis la fraude intrinsèque concernant les données des essais cliniques.)

Il n’est pas rare pour un juge, un avocat ou un politicien de commettre le crime de fraude extrinsèque à cause de facteurs de corruption, de coercition, de menace ou d’allégeance à une organisation tenue secrète ou à une personne non dévoilée. Les experts qui ont une connaissance spéciale de faits matériels s’engagent aussi dans la fraude extrinsèque pour les mêmes raisons citées ci-dessus.

Sommes-nous victimes d’une fraude extrinsèque ?

Typiquement, une fraude extrinsèque se produit une fois engagée la procédure légale, comme l’engagement d’un avocat, mais on peut dire avec assurance que beaucoup d’Américains ont été enfumés à croire qu’il n’y a rien qu’ils puissent faire pour attaquer Big Pharma ou les agences de santé du gouvernement (FDA, CDC, HHS, NIAID etc… en France : le ministère de la santé, le ministre, l’ordre des médecins etc en plus de Pfizer, Moderna et autres pourritures du système…) en justice.

Ci-dessous figurent quelques fausses affirmations qui nous ont été répétées de manière consistante et sans relâche :

Pfizer est protégé par l’immunité de l’Autorisation d’Utilisation d’Urgence (AUU)

La FDA/VRBPAC peut changer la définition d’un vaccin comme ils le désirent.

Pfizer est protégé sous la loi (américaine) du Childhood Vaccine Injury Act parce que le CDC l’a ajouté au programme de vaccination. FAUX.

parce que le CDC l’a ajouté au programme de vaccination. FAUX. Les “vaccins” à ARNm sont en fait des “thérapies géniques”, FAUX

Pour être bien clair, les “vaccins” à ARNm ne sont pas des “thérapies géniques”. D’après les écrits mêmes du Dr Robert Malone, la technologie ARNm fait partie d’une suite de technologies éditrices de gènes ayant pour but de faire des changements mécaniques et biologiques permanents à la race humaine. Les technologies à ARNm, qui accélèrent l’extinction de l’espèce biologique Homo sapiens (c’est à dire nous, nous sommes l’espèce Homo sapiens), ne sont pas des thérapies, ce sons des armes de destruction massive.

Appeler la technologies ARNm “vaccins” ou “thérapie génique” protège Pfizer et nuit à d’innocentes personnes, enfants inclus…

Des déclarations fausses et trompeuses au sujet des injections à technologie ARNm ont dissuadé les Américains de déposer plaintes au civil comme au pénal contre Big Pharma (Pfizer and Co…) et/ou la FDA et autres agences de santé publique avec lesquelles elles ont conspiré dans la fabrication, promotion, vente et distribution ainsi que l’administration d’armes biologiques à technologie ARNm sur des adultes, nos enfants et personnes du 3ème âge aux Etats-Unis.

D’après l’article 18 USC 175, du code américain, une arme biologique est tout agent biologique, toxine ou système de délivrance (outil/LNP/vaccin) qui n’est pas raisonnablement justifié dans un but prophylactique ou de protection, de recherche bona fide ou autres buts pacifiques.

Il est critique que nous soyons capables d’articuler clairement et de documenter que les “vaccins” anti-COVID-19 à ARNm sont des armes de destruction massive. Ce sont des armes biologiques. Il est impératif d’arrêter de répéter comme des perroquets le mensonge asséné qui dit que que les injections anti-COVID19 à ARNm sont des vaccins. Ce ne sont pas des vaccins car ils sont incapable de prévenir l’infection ou de protéger contre la maladie. Ces injections ARNm ne sont pas non plus des contre-mesures médicales. D’après le contrat de “l’opération Ward Speed” de Pfizer, les contre-mesures médicales et les produits d’utilisation d’urgence doivent remplir le critère de sécurité spécifique de la FDA voulant que les bénéfices connus contre-balancent les risques connus. Les injections à ARNm anti-COVID19 sont, par définition, une arme biologique.

Dans cet article ( this article,) je détaille comme Pfizer est criminellement responsable.

The Kingston Report. LA VERITE GAGNE.

= = =

Lire notre page mise à jour depuis 2019 : “coronavirus, guerre contre l’humanité”

Aussi, notre traduction / compilation des recherches de Karen Kingston sur les brevets des armes biologiques que sont le SRAS-CoV-2 et les injections ARNm :

“SRAS-CoV-1 / COVID19, l’attaque biologique contre l’humanité depuis 2019”



Attaque biologique à l’ARNm sur la planète entière !…

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires