Injections arme biologique COVID-19 à ARNm : les chiffres hécatombe aux Etats-Unis et en Australie sortent (JoAnn Nova)

Dégâts des injections COVID à ARNm : 300 000 morts aux Etats-Unis, 148 milliards de dollars perdus et 10% de la population disant qu’ils ont perdu quelqu’un de leur foyer suite aux injections COVID

JoAnn Nova

4 avril 2023

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Le crime du siècle

“La chose peut-être la plus extraordinaire en l’état actuel des choses est que la plupart des Américains ne savent même pas que cela se passe.”

“… ce décompte des morts sur un an est 5,2 fois supérieur au nombre de soldats américains tués au combat durant la guerre du Vietnam sur 10 ans.”

— John Leake

Le rapport sur les ravages du “vaccin” d’Ed Dowd est enfin là ( Vaccine Damage Report is finally here.) Le rapport regarde l’excès de mortalité dans la population active saine des Etats-Unis, ces 148 millions d’Américains entre 18 et 64 ans qui sont toujours employés. De manière des plus choquantes, il est estimé que 300 000 d’entre eux sont morts des effets des injections COVID19 à ARNm et quelques 1,4 millions d’autres personnes sont maintenant classées comme handicapées. Dans le monde, cela reviendrait à quelques 5 millions de morts et 46 millions de personnes handicapées par les injections et quelques 900 millions de personnes ayant subi une sorte de blessure / effet secondaire.

Un sondage de l’institut Rasmussen vient juste de sortir, qui corrobore que “quelques chose de terrible s’est produit aux Etats-Unis”. Il montre que 10% des Américains disent que quelqu’un de leur foyer est décédé et suspecte grandement que la cause de la mort soit les injections ARNm. Ce chiffre est réparti équitablement entre les gens votant démocrate et républicain, montrant que ce n’est pas une réponse politiquement motivée mais simplement un triste portrait de la situation et de la colère. Environ le même nombre de personnes (11%) disent que des membres de leur famille sont morts du COVID. Le plus remarquable est que sans les titres des médias, bon nombre de ce 1 foyer sur 10 peuvent penser que leur souffrance est “rare” et qu’ils n’ont pas eu de chance. La colère va sans aucun doute monter lorsque ces gens vont comprendre le 1+1=2 de l’affaire.

Mise à jour: Le sondage Rasmussen reflète sûrement un vote de protestation, pas les morts réelles. Tous les gens (de tous les côtés du spectre politique) qui ont souffert ou ont été les témoins de souffrance, ou qui connaissent quelqu’un qui a souffert, ont présumément coché la case parce qu’ils se sont sentis sans voix face à la pire des corruptions du système. Pensez-y comme une fusée de détresse sur une scène de crime.

Ceci ne va pas s’arrêter, le chiffre est simplement trop important. Si un foyer sur 10 a vécu avec une personne qui est morte, bien plus que cela les connaîtrait. Une étude similaire en janvier a montré qu’un quart de ceux questionnés ont dit avoir personnellement connu quelqu’un qui est mort, pensent-ils, des injections / “vaccins”.

Un taux incroyablement haut de gens touchés dans la force de l’âge :

Ce que disent ces données du rapport est que quelques 82% des gens injectés n’ont subi aucun effet secondaire , mais 18% ont souffert d’effets secondaires allant du bénin au beaucoup plus grave (NdT : ça fait quand même près de une personne sur 5 !!… c’est statistiquement énorme !). Ce chiffre alarmant est corroboré par des données sur le taux d’absentéisme au travail en 2022, taux qui fut 29% plus élevé qu’en 2019, avant la crise COVID. Comme nous le rappelle Ed Dowd, ceci traverse tous les plafonds, une déviation standard 11 de la norme. Ceci est un signal rouge clignotant. Rien de pareil ne s’est jamais produit dans les données auparavant. Jamais quelque chose de la sorte ne s’est produit dans le monde du travail aux Etats-Unis de toute son histoire.

Près de 1% des injectés ont été incapacités et pire entre 0,05 et 0,1% sont morts, peut-être environ 1 personne sur 1000 injectées est décédée et ceci dans le groupe sain des 18-64 ans. Cela représente un excès de mortalité de 23% dans ce groupe autrement sain dans la période 2021-2022. Dans un entretien d’il y a quelques semaines, Ed Dowd a expliqué que l’excès de mortalité était plus important dans la tranche de la population saine et active plutôt que chez les non employés, probablement du aux obligation “vaccinales” imposées aux travailleurs et pas aux retraités ou chômeurs.

2021 fut une terrible année pour les gens de moins de 75 ans

Edward Dowd en appelle au soutien pour que cette analyse se répande dans les autres pays comme l’Australie, le Canada, Israël, le Japon et autres. Les gouvernements devraient faire ces évaluations, mais il ne le font pas (NdT : parce qu’ils sont complices du crime commis par arme biologique à ARNm…) En Australie (NdT : JoAnn Nova est australienne), le plus grand essai clinique sur la sécurité des “vaccins” a été abandonné à un an de son commencement. Quelques 14 000 Australiens sont mort de quelque chose de mystérieux l’an dernier et personne ne veut enquêter là-dessus. (NdT : lien vers un article source dans l’article original en anglais)

Si ces vaccins étaient sûrs et efficaces, ils feraient des centaines d’études. En lieu et place, les citoyens doivent faire des enquêtes personnelles et procéder aux enquêtes que les gouvernements ne veulent pas faire.

Les chiffres australiens pour 2022 montrent de manière similaire le même taux de mortalité qu’aux Etats-Unis. La population américaine est 15 fois plus nombreuse que l’australienne, mais seulement 70% se sont fait injecter et les chiffres mentionnés ci-dessus sont de 2021 et 2022, alors que les chiffres australiens ont tout juste un an et couvrent toute la population australienne, pas seulement la tranche d’âge des personnes en situation active.

ARNm holocauste…

