Une communauté en armes, les racines indigènes de l’EZLN, Chiapas, Mexique (Tikva Honig-Parnass)

SCI Marcos & Moisès

La première déclaration zapatiste de la forêt de Lacandon (1994)

Au peuple du Mexique et du monde,

Nous sommes le produit d’une lutte de 500 ans, d’abord contre la mise en esclavage, puis durant la guerre d’indépendance contre l’Espagne menée par des insurgés, puis pour éviter d’être absorbés par l’impérialisme nord-américain, puis pour promulguer notre constitution et expulser l’empire français de notre sol ; et plus tard, la dictature de Porfirio Diaz nous refusa la juste application des lois de réforme et le peuple se rebella, des leaders comme Villa et Zapata émergèrent, des hommes pauvres, tout comme nous. On nous a refusé la plus élémentaire des préparations afin qu’ils puissent nous utiliser comme chair à canon et pour piller la richesse de notre pays. Ils se moquent que nous n’ayons rien, absolument rien, pas même un toit au dessus de nos têtes, pas de terre, pas de travail, pas d’attention sanitaire, pas de nourriture, pas d’éducation. Nous ne pouvons pas non plus élire librement et démocratiquement nos représentants politiques, il n’y a pas non plus d’indépendance des étrangers, ni n’y a t’il de paix ou de justice pour nous et nos enfants.

Mais aujourd’hui, nous disons ASSEZ EST ASSEZ ! (¡Ya Basta!)

Nous sommes les héritiers des véritables bâtisseurs de notre nation. Nous, les dépossédés, sommes des millions et nous en appelons à nos frères et sœurs de nous rejoindre dans la lutte car c’est la seule voie pour que nous ne mourions pas de faim à cause de l’ambition insatiable d’une dictature de 70 ans emmenée par une clique de traîtres qui représente les groupes les plus conservateurs et les plus vendus […]

(Traduction Résistance 71)

“La fondation réelle du Mexique est : Mazahuan, Amuzgan, Tiapanecan, Nahuatlan, Coran, Huichol, Yaqui, Mayan, Tarahumaran, Mixtec, Zapotecan, Chontal, Seri, Triques, Kumiain, Cucapan, Paipain, Cochimian, Kiliwan, Tequistlatecan, Pame, Chichimecan, Otomi, Mazatecan, Matlatzincan, Ocuiltecan, Popolocan, Ixcatecan, Chocho-Popolocan, Cuicatec, Chatino, Chinantec, Huave, Papagan, Pima, Repehuan, Guardian, Hasten, Chum, Jalaltec, Mixe, Zoquean, Totonacan, Kilipuan, Purepechan, Oodham, Tzotzil, Tzeltal, Tojolabal, Chol, Mam, la base profonde du Mexique est indigène… mais pour le reste du pays, cela ne compte pas, ne produit pas, n’achète ni ne vend, c’est à dire donc, n’existe pas…”

~ Subcomandante Marcos, 1994 ~

Ci-dessous, la meilleure analyse exogène au mouvement zapatiste du Chiapas et extensions latino-américaines qu’il nous ait été donnée de lire, ce fut aussi un véritable plaisir que de la traduire. Tout y est, jusqu’à l’historique du mouvement de l’EZLN dans la décennie qui a précédé le soulèvement du 1er janvier 1994, ce qui est du jamais vu. Complet, instructif et inspirant pour tout mouvement (r)évolutionnaire contemporain. A lire et diffuser sans aucune modération, version PDF à suivre…

Nous sommes tous, de fait, des Zapatistes en esprit, qui devons nous adapter à nos réalités d’oppression culturellement et socialement induites et différentes dans la pratique !.. Mais pour tous les peuples de la terre, le temps est venu de clamer ce que font les Zapatistes depuis 30 ans avec grand succès : ¡Ya Basta! Assez est assez ! En joignant enfin l’action à la parole.

~ Résistance 71 ~

Une communauté en armes, les racines indigènes de l’EZLN

Tikva Honig-Parnass*

2019

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Avril 2023

1ère partie

2ème partie

(*) Née et élevée dans une famille ultra-sioniste dans la pré-Palestine de 1948, elle fut secrétaire du parti de gauche Mapam (parti unifié des travailleurs) et membre du parlement de la Knesset entre 1951 et 1954. Elle rompt définitivement avec le sionisme en 1960 et devient activiste politique et écrivain pro-palestinienne. Elle travaille avec le mouvement Matzpen et publie plusieurs livres dont “Between the Lines” (2007), titre homonyme de la revue qu’elle a créée avec le Palestinien Toufik Haddad.

-[]-

Le 1er janvier 1994, plusieurs milliers de personnes du peuple indigène Maya, organisés sous l’Armée Zapatiste de Libération Nationale (AZLN ou EZLN pour Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional), se soulevèrent au Chiapas dans le sud du Mexique, l’état le plus pauvre de la fédération et prirent le monde par surprise. Ils étaient membres des quelques 21 groupes ethniques qui occupaient la région de la forêt de Lacandon près de la frontière du Guatemala. Leurs armes se limitaient à des fusils, et quelques rebelles n’en portaient que des répliques en bois. Ils saisirent les bureaux du gouvernement et occupèrent des milliers d’hectares de terres privées tout en prenant un bref contrôle de la capitale du Chiapas San Cristobal de Las Casas et six autres villes de l’état.

Après 12 jours de confrontation armée avec l’armée mexicaine, la rébellion fut contenue. Le président Salinas avait compris qu’il ne pouvait pas simplement écraser les Zapatistes. L’énorme mobilisation mexicaine et globale forcèrent le gouvernement à déclarer un cessez-le-feu unilatéral et de choisir un autre mode d’action, celui d’un faux dialogue politique tout en continuant la guerre sous d’autres formes : attaques fréquentes, massacres et dépossessions.

De son côté, l’EZLN fut d’accord. Une fois parvenue au but du soulèvement, faisant entendre la voix indigène, ils déposèrent les armes et entrèrent dans de soi-disants “pourparlers de paix” suggérés par le gouvernement mexicain, tout en continuant à construire le système socio-politique horizontal et non-hiérarchique du Chiapas.

Le subcomandante Marcos élabora sur le but du soulèvement disant qu’il était “le bris du silence délibéré sur le sud global, qui n’a jamais été entendu et a été ignoré.” De fait,”Plus jamais un Mexique sans nous !” Est un des slogans marquant l’essence idéologique de l’EZLN. Le peuple indigène du Chiapas était inconnu, sans importance et oublié de tous, abandonné à la famine et la maladie afin d’en finir avec lui. Voilà pourquoi le soulèvement zapatiste de 1994 est souvent référé comme étant “la guerre contre l’oubli”.

“Cet oubli n’a jamais été et n’est toujours pas un accident.”, dit Marcos ; “c’est un produit délibéré du racisme et du colonialisme, à la fois interne et externe, qui dévalue la vie et la souffrance des peuples du sud global, à un tel point que ces peuples finissent par ne plus exister pour le reste du monde.” Le but n’était en aucun cas de saisir le pouvoir d’état : “On ne peut pas imposer un système politique par la force. Le système politique ne peut pas être le produit de la guerre. La guerre doit toujours être une ouverture dans l’espace politique afin que les gens aient véritablement un choix.”

Afin de mettre le court-terme du soulèvement dans le contexte de la lutte continue pour l’autonomie et la démocratie d’en bas, cet essai va se focaliser sur l’histoire de la résistance militante des communautés indigènes avant leur rencontre avec l’EZLN. Puis sur le processus de sa création comme bras armé militaire des communautés du Chiapas, qui ont toujours maintenu un rôle dominant en partageant avec l’EZLN le projet de construction d’un Chiapas autonome. Comme dit auparavant, le soulèvement de 1994 s’est déroulé au sein même du développement de ce projet, qui a continué toujours plus avant jusqu’à aujourd’hui. (NdT : ce texte est écrit en 2019, c’est à dire 25 ans plus tard…)

La fondation de l’AZLN/EZLN

L’EZLN fut officiellement fondée le 17 novembre 1983, le jour où un petit groupe d’hommes et de femmes, trois indigènes et trois métis (mestizos), arrivèrent dans les montagnes de la jungle de Lacandon au Chiapas. Ils représentaient un groupe, certains d’entre eux avaient été auparavant membres des Fuerzas de Liberation Nacional (FLN ou Forces de Libération Nationale), une organisation de guérilla fondée en 1969. Ses statuts de 1980 la décrivent comme une “organisation politico-militaire marxiste-léniniste dont le but est la prise du pouvoir politique par les travailleurs afin de mettre en place une république populaire et un système socialiste.” L’EZLN est née des FLN et était originellement planifiée pour être l’aile armée de cette organisation clandestine qui, a la fin des années 70, était une des dernières factions de guérilla marxiste demeurant.

Marcos s’assura de bien faire la distinction entre l’EZLN et les autres mouvements de guérilla marxiste qui voulaient se saisir du pouvoir politique d’état. “Lorsqu’on lui demandait “avez-vous retenu quelques leçons de la révolution cubaine ?”, Marcos répondait : “Je ne sais pas si vous pouvez appeler cela des leçons, parce que nous n’avons pas pris la révolution cubaine comme cadre de référence. Mais nous avons appris que vous ne pouvez pas imposer des formes politiques aux gens parce que tôt ou tard, vous finirez par faire ce que vos critiquez et combattez. Vous critiquez un régime totalitaire et vous en proposez un autre. Vous ne pouvez pas imposer un système politique par la force.”

Faisant remarquer la différence essentielle entre “les mouvements de guérilla des années 1950, 60 et 70 et ceux d’aujourd’hui,” insiste t’il : “Avant ils disaient : débarrassons-nous de ce système de gouvernement et mettons en place cet autre système.” Nous disons : “Non, le système politique ne peut pas être produit par la guerre. La guerre ne devrait qu’ouvrir des espaces de l’arène politique de façon à ce que les gens puissent faire un véritable choix.”

Devenir une “communauté en armes”

Marcos argumente correctement que quelles qu’aient été les théories et inclinaisons politiques des FLN, la véritable question est : Quel fut le processus qui mena à la fusion de la nouvelle EZLN avec la communauté indigène ? La véritable question alors devient leur transformation d’un groupe de guérilla en “une communauté en armes”.

L’EZLN a très vite compris qu’aucune des théories et stratégies existantes affirmées par les différents modèles d’organisations de guérilla marxistes ne s’appliqueraient aux conditions rencontrées au Chiapas. De fait, le contact de l’EZLN avec les communautés indigènes mena à une sorte de conversion du groupe original, un processus que Marcos décrit comme suit :

“Nous avons véritablement souffert dans un processus de rééducation, de re-stylisation. Comme s’ils nous avaient désarmé, comme s’ils avaient démantelé ce dont nous étions faits, marxisme, léninisme, socialisme, culture urbaine, poésie, littérature, tout ce qui formait une partie de nous et même des trucs que nous ne savions pas que nous avions… Ils nous ont désarmé et nous ont réarmé, mais d’une manière différente. Et ceci fut la seule manière de survivre… le travail que le noyau guérilla des FLN a développé au Chiapas ne pouvait mûrir et devenir l’EZLN qu’au travers d’une cosmovision et d’une tradition de résistance des différents groupes indigènes.”

-[]-

NdR71 : C’est à notre sens la grande différence entre Marcos et ses compañeros, compañeras du Chiapas et le Che en Bolivie. Le Che a échoué parce qu’il n’a pas compris que son approche était totalement inefficace dans la zone rurale bolivienne également composée de peuples indigènes imperméables au marxisme et autre forme de “-isme”. La grande intelligence politique de Marcos et de ses compadres est de l’avoir compris très vite, de l’avoir accepté (ce qui est le plus important) et de là, avoir été capables de s’adapter. Nous avons toujours eu ce ressenti, mais pour la première fois, nous mettons enfin le doigt dessus…

-[]-

Se retrouvant sans doctrine politique pouvant désigner des buts exacts pour ce qu’ils aspiraient être une “révolution”, un plan de mobilisation des communautés indigènes pour les soutenir faisant défaut, tout cela augmenta l’humilité de l’EZLN devant la très riche tradition de résistance indigène qui leur était transmise. (NdT : fascinant !…)

Marcos est cité pour avoir dit : “Je pense que notre seule véritable vertu en tant que théoriciens, fut d’avoir l’humilité de reconnaître que notre cadre, notre schéma théorique ne fonctionnait pas, qu’il était extrêmement limité, étriqué et que nous devions nous adapter à la réalité qui s’imposait à nous.” (NdT : Superbe ! On reconnaît là aussi l’influence certaine de Paulo Freire et de sa pédagogie critique…) Avec le temps, quoi qu’il en soit, leur “humilité” se développa en des notions centrales de l’organisation sociale zapatiste : “Diriger en obéissant (mandat obedeciendo) et “Nous marchons en posant des questions” (preguntando caminamos). Par définition, ces stratégies excluent la possibilité de pré-définir un chemin ou le point d’arrivée.

Dans une lettre écrite en 1995, Marcos explique les nombreux changements auxquels l’EZLN s’est livrée : “Nous n’avons rien proposé. La seule chose que nous avons proposée de faire fut de changer de monde tout le reste fut de l’improvisation.”. Mais, comme le dit John Holloway citant Marcos : “Nous avons du nous adapter à la nouvelle réalité qui s’imposait à nous… Mais le résultat ne fut pas que la réalité s’imposa sur la théorie, comme l’argumente certains, mais que la confrontation avec la réalité souleva toute une nouvelle théorisation immense et riche de la pratique révolutionnaire.” (NdT : et le sublime continue…)

Après le premier campement, la nouvellement créée EZLN prit graduellement contact avec les communautés locales, initialement au travers des familles. Puis, à partir d’environ 1985, de plus en plus de communautés recherchèrent l’aide des Zapatistes pour se défendre de la police ou des “gardes blancs” armés des paysans. Un toujours plus grand nombre de personnes rejoignit l’aile militaire de l’EZLN, à plein temps, ou formèrent une milice à temps partiel.

Dans le même temps, le reste de la communauté fournissait du matériel de soutien aux insurgés. Les membres de l’EZLN recevaient quotidiennement de la nourriture, de l’aide et de l’information de leurs familles et amis, qui continuaient jour après jour à cultiver la terre, à chasser, à cueillir et récolter, continuèrent le travail artisanal et occasionnellement salarié par lesquels les communautés survivaient et devinrent pas à pas des communautés zapatistes.

Inspirés par les traditions et le militantisme indigènes

La révolution mexicaine (1910-1917), emmenée par Emiliano Zapata, a servi de puissante inspiration à l’EZLN et aux communautés indigènes du Mexique, ainsi que pour d’autres mouvements similaires en Amérique latine : “Nous sommes le produit de 500 ans de lutte… mais aujourd’hui, nous disons haut et fort ¡Ya Basta! Assez est assez !”, a annoncé le tout premier communiqué de l’EZLN. Ainsi, l’EZLN insistait sur la continuité des luttes inter-reliées pour la redistribution des terres, de la propriété communale et pour une démocratisation radicale du système politique.

L’EZLN tira particulièrement des traditions d’auto-organisation des communautés du Chiapas, de leur lutte continuelle contre la dépossession et l’oppression durant les vingt années qui précédèrent l’arrivée des membres de l’EZLN en 1983.

Dans les années 60 et 70, les syndicats paysans et autres organisations populaires ont reçu le soutien d’activités de liaison du diocèse catholique sous la direction de l’évêque Samuel Ruiz et autres cathéchistes catholiques informés des concepts de a théologie de la libération.. Ces efforts extensifs depuis la base culminèrent en 1974 avec le Premier Conseil Indigène.

En adéquation avec son approche basée sur la communauté, l’église a vu le congrès comme un moyen de donner une voix aux communautés indigènes, les encourageant à sélectionner leurs délégués et à conceptualiser les problèmes auxquels elles étaient confrontées. Ces préoccupations incluaient l’invasion des grandes propriétés du bétail sur la terre communale, la corruption des fonctionnaires du gouvernement et leur implication directe avec les grands propriétaires terriens ainsi que l’absence de droits du travail pour les ouvriers de plantations ainsi que la rareté de la nourriture, de l’éducation et des services de santé.

Le congrès de 1974 et les organisations de résistance apparues au Chiapas peu de temps après, ont reflété le haut niveau de conscience politique et de militantisme des communautés indigènes avant l’arrivée des Zapatistes. Comme l’a bien montré Judith Adler Hellman, ces organisations “ont clairement démontré la capacité des peuples indigènes de se rassembler au-delà des lignes ethniques et linguistiques et de non seulement comprendre, mais aussi d’exprimer leurs insatisfactions.”

Ce fut la dislocation de masse de communautés entières qui ouvrit la voie des communautés du Chiapas à leur soutien pour l’EZLN. Devant faire face à de constantes pressions sur la réforme des terres, mais ne voulant pas couper le pouvoir des élites rurales locales, le gouvernement a ouvert les forêts non cultivées à la colonisation. Ainsi, des immigrants d’endroits variés du Chiapas et d’ailleurs au Mexique ont défriché des parcelles entières pour les saisir et les coloniser, créant de nouvelles communautés au détriment de la forêt et des peuples locaux.

Mais ces terres n’étaient pas bonnes pour être cultivées. Ainsi, H.M Cleaver note “ce fut souvent dans ces nouvelles zones et nouvelles communautés de paysans sans terre, que l’auto-organisation paysanne et la sympathie pour le mouvement zapatiste se sont développées à la fin des années 80 et début des années 90.”

La décennie pré-94 d’organisation indigène

Durant les dix ans d’avant le soulèvement, une relation unique entre l’EZLN et les communautés indigènes s’est graduellement établie. Le slogan “Diriger en obéissant” mis en pratique montrait la véritable nature de la relation, une dans laquelle les communautés indigènes jouaient réellement un rôle majeur et directeur.

Les Zapatistes affirmaient à juste titre que l’EZN différait en cela des mouvements de guérilla classiques (marxistes), qui voyaient les groupes indigènes être militarisés et organisés par des groupes exogènes et dont le but étaient de les mobiliser en une insurrection militaire afin de saisir le pouvoir d’état. Cleaver, qui connaissait déjà très bien le Chiapas en 1994, insista sur le fait que faire le portrait des groupes indigènes comme des victimes qui ont été monopolisés est faux : “Cette distinction très importante a été répétée encore et encore par les Zapatistes de l’EZLN.”, ajouta t’il.

L’EZLN, dans ses méthodes sociales et politiques, a été complètement différente de celles de Che Guevara, qu’ils ont néanmoins adoré comme symbole d’héroïsme et de bravoure, adoration partagée avec une vaste majorité de peuples latino-américains : “Che est parti en Bolivie et est resté isolé jusqu’à son assassinat. Marcos, d’un autre côté, est venu au Chiapas, fut absorbé par les communautés indigènes locales et fut recréé comme porte-parole et intermédiaire avec le monde.”

Le commandement suprême de l’EZLN était composé de membres élus qui reflétaient le spectre total de toutes les couleurs des communautés et des ethnies ; il s’est transformé en bras militaire des communautés indigènes : “Diriger en obéissant” (mandar obedeciendo)

Marco rejette l’idée que l’EZLN commença à s’organiser pour la lutte armée dès le moment de leur premier campement au Chiapas. Il insiste sur le fait que la communauté a défini leur rôle comme étant celui d’autodéfense, c’est à dire de la protection des peuples Mayas contre les ranchers, proprios de bétail et leurs forces de “sécurité” armées : “Quand nous sommes arrivés ici, nous avons discuté du problème de la lutte armée et les peuples indigènes ont dit : ‘oui, nous devons prendre les armes pour nous défendre’. Ainsi nous avons commencé à nous entrainer dans les montagnes pour l’autodéfense et non pas pour l’attaque. C’est ainsi qu’est née l’Armée Zapatiste de Libération Nationale (AZLN en français). Notre objectif d’entrainement dans les montagnes fut donc la protection des villageois.” Mais en même temps, “nous réunissions nos forces en silence et nous préparions bien militairement et politiquement pour quand viendra le bon moment de l’attaque.”

Ceci se passa alors que l’oppression et la résistance augmentaient à travers le Mexique, mais spécifiquement au Chiapas. Entre 1989 et 1990, le PRI (Parti Révolutionnaire Institutionnel), gouverneur du Chiapas s’embarquait dans une campagne de répression tout en s’appropriant simultanément les terres communales et les petites fermes pour les absorber dans de grandes propriétés agricoles.

Ce fut la catastrophique annulation de l’article 27 [de la constitution] qui amena la décision de prendre les armes. Le 7 novembre 1991, le président mexicain Carlos Salinas de Gortari proposa de manière formelle à la législature fédérale du Mexique que l’Article 27 de la constitution mexicaine soit effacé. La confirmation finale devait se faire le 1er janvier 1994. Cela voulait dire la fin du programme promis de distribution de terres et de droit de propriété communal. Cela garantissait aussi le retrait de toute barrière douanière et restrictions sur les investissements étrangers. (NdT : en adéquation avec l’entrée en vigueur des accords NAFTA, l’accord de libre-échange d’Amérique du Nord entre les USA, le Canada et le Mexique…)

Les entreprises multinationales pouvaient dès lors toujours plus s’incruster sur les terres auparavant données pour une agriculture de subsistance et de production alimentaire, les utilisant pour l’exportation de cultures à haute technologie (OGM). Dans le même temps, l’importation de nourriture bien meilleure marché des Etats-Unis, comme par exemple le maïs (NdT : aussi OGM, contrairement aux dizaines de variétés de maïs mexicains…), minimisa ce secteur d’activité. Maintenant, la production de pétrole était aussi ouverte aux entreprises étrangères. Cela aida à faire la voie d’un énorme transfert de masse de terres des communautés indigènes vers les entreprises multinationales.

Tout ceci faisait partie d’une restructuration radicale de l’économie mexicaine afin d’attirer des investissements étrangers et de sécuriser les accords commerciaux du NAFTA / ALEAN.



Freire, inspiration Zapatista…

Les communautés zapatistes donnèrent l’ordre à leur armée d’agir dans un effort de survie afin de faire échouer ce qui semblait bien être une annihilation imminente. Comme confirmé par Marcos, ce furent les communautés indigènes qui poussèrent à l’insurrection armée, ce ne fut pas une décision de l’EZLN :

“Les communautés indigènes m’ont demandé de commencer la guerre parce que j’étais alors en charge de la planification militaire. Je leur ai dit que nous ne pouvions pas le faire, que nous n’étions pas prêts. Je leur ai dit que nous avions besoin de temps, parce que notre entrainement n’était fondé que sur la défense, alors que maintenant elles voulaient que nous attaquions des villes. Alors je leur ai demandé plus de temps pour nous organiser différemment. En janvier 1993, elles m’ont dit qu’elles me donnaient un an pour arranger cela. ‘Si vous ne le faites pas dans un an, nous le ferons sans vous’, ont-elles fit. Elles m’ont dit que la date butoir ´´tait le 31 décembre 1993, cela devait être réalisable entre janvier et décembre. Donc, en 1993, nous avons du réajuster notre système militaire pour organiser l’offensive.”

La décision du soulèvement armé resta pratiquement secret jusqu’au 1er janvier 1994. Mais les trois ans menant à 1991 avaient déjà été utilisés par la communauté pour une augmentation de la résistance organisée. En 1991, les communautés indigènes du Mexique rejoignirent le mouvement latino-américain qui avait lancé de vastes manifestations pour commémorer les 500 ans de résistance depuis l’arrivée de Christophe Colomb sur le continent des Amériques.

Le 12 mars de cette année là, après une longue marche de deux semaines depuis leur cache de la jungle, le rallye / manifestation zapatiste rassembla quelques 100 000 supporteurs qui remplirent la place publique d’où le subcomandante Marcos proclama : “Nous sommes ici pour demander la démocratie, la liberté et la justice.” Les manifestations militantes et leurs sanglantes répressions continuèrent tout au long de l’année 1992.

En mars de cette année là, la répression violente d’une réunion d’organisations indigènes provoqua une marche longue de six semaines pour 400 personnes du Chiapas à Mexico City. En juillet, un groupe de femmes d’Ecatepec, sur la frontière occidentale du Chiapas, fit un sit-in de protestation dans le centre de Mexico City. Le 12 octobre, environ 10 000 indigènes marchèrent sur San Cristobal de Las Casas. D’autres manifestations au Chiapas furent brisées par des gangs armés. Les droits communaux furent ignorés et les leaders du mouvement interpelés et emprisonnés.

La proposition de commencer le soulèvement en janvier 1994 “fut passée par toutes les communautés”, dit Marcos. “On a demandé à tout le monde ce qu’ils en pensaient. Puis, il y eut un vote direct. Ce fut la même chose lorsque le gouvernement proposa un cessez-le-feu et commença les pourparlers de paix. Vous devez passer par chacune des communautés parce que ceux qui ont décidé d cela guerre doivent aussi décider de l’arrêter. Tous les ordures militaires émanent de cela.” précisa t’il.

Le soulèvement zapatiste du Chiapas eut lieu au sein d’une résistance militante dans tout le reste du Mexique. Le samedi qui suivit le soulèvement vit une foule de plus de 50 000 manifestants sur la place principale de Mexico City. Le jour anniversaire de l’assassinat du héros révolutionnaire Emiliano Zapata des foules encore plus importantes marchèrent dans la ville, attirant également des paysans et des organisations indigènes venant de tout le pays.

A suivre…

En lutte contre le terrorisme depuis 1492…

