Un article de l’agence Reuters confirme que les labos de guerre biologique ukrainiens créent une haute menace de pathogènes à ARNm

Les labos biologiques en Ukraine produisent des virus artificiels à ARNm extrêmement contagieux qui alimentent les pandémies mondiales et tuent des millions de civils de part le monde. Pourquoi les Etats-Unis financent-ils ces programmes de guerre biologique?

Karen Kingston

21 mars 2023

https://karenkingston.substack.com/p/reuters-article-confirms-ukrainian

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Il y a plus d’un an, le 11 mars 2022, l’agence REUTERS rapportait que “L’OMS avait conseillé à l’Ukraine de détruire sa menace hautement pathogène abritée dans les laboratoires de santé publique du pays afin de prévenir “toutes fuites potentielles” qui répandraient des maladies dans les populations.”

Cet article de 2022 par l’agence Reuters confirme les trouvailles de l’enquête russe sur la guerre biologique, enquête menée par le général Kirilov, chef du département russe de protection contre les armes nucléaire, bactériologique et chimique (NBC) et son équipe, sur la création par l’Ukraine des pathogènes hautement contagieux (virus à ARNm) afin de cibler les populations civiles russes et créer des pandémies mondiales.

La grande question est : “Pourquoi les Etats-Unis soutiennent-ils un pays qui a créé des armes biologiques pour être utilisées sur des populations civiles ? Les Etats-Unis ne devraient-ils pas soutenir la Russie, nation qui essaie de saisir et de détruire les armes biologiques utilisées contre les civils ?” (NdT : nous pensons différemment, les Etats-Unis ne soutiennent pas l’effort ukrainien en ce domaine… Les Etats-Unis ont imposé leurs labos sous contrôle du Pentagone à une Ukraine sous contrôle et domination depuis certainement au moins 2014. Le Pentagone délocalise ses recherches biologiques et génétiques létales dans ses pays satellites plus proche de la Russie comme l’Ukraine, mais aussi la Georgie, la Roumanie, la Pologne, les pays baltes etc…)

La réponse est parce que le président Biden agit pour les ennemis de l’Amérique, Biden et son fils Hunter ont aidé au financement des hautes menaces pathogènes causant l’incapacité et la mort de millions de personnes dans le monde.

(NdT : Biden n’est que le dernier maillon de cette chaîne en date, la recherche et création de ces pathogènes remontent à au moins 2006 et les recherches du labo de l’Université de Caroline du Nord, Chapel Hill, sous Obama donc et sans aucun doute sous Bush avant lui, administrations dont fait partie le Dr Fauci à tout moment pour le NIH et NIAID… Biden et son fils, aussi pourris soient-ils ne sont que des maillons de cette chaîne de domination étatico-marchande qu’il faut faire disparaître, virons ce système et les humains suivront…)



Apocalypse nano-bio-technologique à ARNm

Les pathogènes contagieux à ARNm des programmes et labos financés par les Etats-Unis sont la cause des pandémies mondiales

Discutant la cause des pandémies mondiales, comme annoncées par l’OMS, le Lieutenant General Kirilov déclare :

““A la lumière des déclarations de l’OMS au sujet des foyers de contagion de la fièvre de Marbur, de la fièvre de Lassa, de l’anthrax et du choléra dans différentes régions du monde, la situation extrêmement difficile avec ces maladies animalières importantes, la fièvre porcine africaine, la grippe aviaire et le syndrome pieds-mains-bouche, le sommet de la folie apparaît être le travail fait à l’université de Boston pour augmenter les propriété pathogènes de pathogènes tels que virus SRAS-Cov, appelé “évolution dirigée” pour établir des changements qui se feraient sur des dizaines ou des centaines d’années dans la nature, ou tout simplement ne se feraient pas du tout et de créer des VIRUS ARTIFICIELS ayant un plus grand risque d’infecter les humains.

Une analyse de documents, dont certains furent obtenus par saisie durant l’opération militaire spéciale en Ukraine, montrent qu’une telle recherche sur le gain de fonction de dangereux pathogènes entreprise y compris dans des pays d’Asie Centrale et de la Transcaucasie, est systémique et que de grosses entreprises pharmaceutiques américaines sont impliquées dans leur mise en œuvre.”

Le général Kirilov dit que la cause des pandémies mondiales est la création de virus chimériques, artificiels ou de pathogènes à ARNm, créés dans les laboratoires financés par les Etats-Unis et dirigés par la Défense Threat Réduction Agency (DTRA) du Pentagone. Le Pentagone via cette agence, a “conduit une recherche” utilisant ces pathogènes hautement contagieux à ARNm sur les populations de Transcaucasie.

La Trancaucasie est une région de l’Europe de l’Est dont le sud de la Russie fait partie.

Ceci N’EST PAS de la désinformation russe

L’existence de labos biologiques financés par les Etats-Unis en Ukraine créant des virus pathogènes à ARNm hautement contagieux pour cibler les populations russes et créer des pandémies mondiales n’est pas de la “désinformation russe”. L’article de Reuters (REUTERS article ) confirme que l’Ukraine développait ces pathogènes contagieux. Le général Kirilov confirme que cette menace pathogène à ARNm, virus artificiels, sont la causes des pandémies mondiales comme celle entre autre de la COVID-19.

L’enquête militaire russe confirme que la COVID-19 et autres pandémies sont des opérations mondiales bien planifiées par la DTRA du Pentagone, l’USAID, les services de renseignement américains, le NIH (NdT : et le Dr Fauci…), L’EcoHealth Alliance et que des laboratoires pharmaceutiques américains sont impliqués. Le général Kirilov a spécifiquement mentionné Pfizer et mon analyse médico-légale en ce qui concerne leur technologie des injections à ARNm.

J’espère que les leaders de gouvernement et des médias aux Etats-Unis exprimeront leur intérêt dans l’analyse médico-légale qui est littéralement utilisée au GQG de l’armée d’une grande puissance mondiale pour saisir et détruire les injections ARNm, arme biologique, de Pfizer en Europe, en Asie et bientôt en Afrique… ou du moins avant qu’il ne soit trop tard pour sauver l’Amérique et nos enfants.

= = =

Lire notre page mise à jour depuis 2019 : “Coronavirus, guerre contre l’humanité”

Karen Kingston sur Résistance 71

“SRAS-CoV-2 / COVID19, guerre nano-bio-technologique cotre l’humanité” (Karen Kingston, PDF)

“Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique” (RFK Jr, PDF)

= = =

Il n’y a pas de solution au sein du système ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer

