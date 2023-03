L’esprit communard qui tétanise l’oligarchie et son système souffle de nouveau après les Gilets Jaunes (2018-2020), le puissant mouvement de 2023… Prélude à la révolution sociale qui vient ! (Résistance 71)

Résistance 71

26 mars 2023

Il y a deux ans, en mars 2021, nous avions publié ce tract dont les points clefs sont toujours on ne peut plus d’actualité aujourd’hui.

1871-2021 :Esprit communard, de la Commune aux Gilets Jaunes

L’esprit communard est universel contre l’oppression et la domination systémique des peuples. Il s’est réveillé dans la grande grève sauvage de 1967-8, trahie par les syndicats et partis politiques alliés historiques et nécessaires du système étatisé et de nouveau avec le souffle puissant des Gilets Jaunes de 2018 à 2020.

Toute négociation avec quelque gouvernement que ce soit est vaine et futile, une perte de temps qui ne joue que pour le système et son oligarchie en place. L’heure est venue d’enfin comprendre qu’il n’y a pas et ne saurait y avoir de solution au sein du système ! la seule voie est celle du BOYCOTT de tout ce qui provient de ce système étatico-marchand dégénéré et criminel.

Le seul slogan viable à appliquer est celui-ci :

A bas l’État ! A bas la marchandise ! A bas l’argent ! A bas le salariat !

Ce qui résoudra d’emblée ce faux problème des « retraites » de cette fausse société où tout est faux, truqué, biaisé et manipulé !

Mettons en place la société des sociétés de notre humanité enfin réalisée, passons à l’âge politique adulte et agissons de manière responsable dans les associations libres de communes émancipées se confédérant entre elles. Ceci constitue l’antidote à la pourriture qui gangrène nos vies de trop longue date .

Solidarité Union Persévérance Réflexion Action (directe), devons S.U.P.R.A résistants à la machine étatico-marchande qui mute sous nos yeux en dictature technotronique, dernière étape du cycle de domination d’un capitalisme qui se meurt.

Vive la Commune Universelle !

