Manipulation et exploitation des manifestations contre la réforme des retraites : une réflexion intéressante d’un correspondant

Comment les “élites” cherchent à utiliser les manifestants anti 49-3 pour avancer leur agenda des villes confinement 15 minutes

En appelant les manifestants à les aider à bloquer les villes via leurs agents doubles (souvent des membres de l’armée ou flics habitués à faire de l’infiltration civil parmi les gueux)

Anonyme

25 mars 2023

Apparemment, ils n’ont pas assez d’effectifs pour bloquer les villes prisons pour les gueux.

Alors quoi de mieux que de créer des lois totalitaires, et ensuite faire appel aux gueux eux mêmes, leur disant que c’est en bloquant les villes avec eux, qu’ils auront ceux qu’ils veulent avec le gouvernement et leur faire annuler leurs lois 49-3?

https://www.technocracy.news/coming-soon-climate-lockdowns-and-the-15-minute-city/

Voilà un double agent du NWO, policier pour ne pas changer, qui fait semblant de donner des conseils pour appeler le gouvernement à se soumettre, on voit que chacun de ces conseils suivent les objectifs du NWO de l’agenda 21 (blocage des villes, impossibilité pour les gueux de sortir ou entrer dans les villes sous prétexte de manif et donc d’aller acheter des produits bio à la campagne pour être soumis aux tickets de rationnement de Monsanto)

Rappelez vous, un vrai résistant appellera toujours à enlever les antennes 5G et caméras Big Brother comme insoumission au gouvernement, ce qui n’est évidemment pas le cas du policier de la vidéo https://t.me/RSAfrance/16207

un faux résistant lui suivra les objectifs du NWO comme le blocage des villes pour empêcher les gens de se sauver dans les campagnes (le but de l’agenda 21 c’est enfermer les gens dans les villes pour les empêcher d’aller dans la campagne, et c’est ce but que le policier de la vidéo suit, en faisant semblant de faire partie de la résistance) pour créer des villages d’énergie libre.

1) Klaus Schwab veut que les grandes villes de 15 minutes aient leurs axes bloqués pour que les gens ne puissent plus sortir et entrer normalement pour la circulation des biens et des personnes (dépendant donc de l’approvisionnement Monsanto des villes), et justement le flic masqué de la vidéo appelle les manifestants à bloquer le périphérique des grandes villes

https://t.me/RSAfrance/16207

2) Klaus Schwab veut accélérer l’exode des agriculteurs vers les villes pour s’approprier de toutes les terres du globe. On a vu que Bill Gates a utilisé la crise causée par le faux covid pour s’approprier les terres aux USA; et comme par hasard, si les agriculteurs vont dans les villes, on pourra les emprisonner dans les villes, et leur voler leurs terres ensuite tranquillos, et justement le flic masqué de la vidéo appelle les manifestants à laisser passer les agriculteurs pour les laisser entrer dans les villes bloqués et évidemment pour les prendre au piège à leur tour.

https://t.me/RSAfrance/16207

3) la maire de Paris Hidalgo soutient les manifs des éboueurs et même empêche l’utilisation des camions bennes par d’autres personnels privés pour forcer la ville à vivre dans les ordures https://www.20minutes.fr/paris/4028512-20230318-greve-eboueurs-mairie-paris-indique-stabilisation-tonnage-dechets-non-ramasses, preuve que leur but c’est de bloquer les villes et de laisser le chaos s’installer pour leur grand Reset.

https://www.technocracy.news/coming-soon-climate-lockdowns-and-the-15-minute-city/

Le flic n’appelle pas à renverser le gouvernement, mais à bloquer les villes, ce qui coupe l’approvisionnement pour les gueux incapables d’entrer et de sortir, et feront davantage soumettre les gueux à l’armée pour les tickets de rationnement des boites de conserve de Monsanto. Mais l’ironie, c’est qu’il prétend que bloquer les villes fera faire soumettre le gouvernement, alors que c’est justement ce que Klaus Schwab veut nous faire, le lock down city. J’imagine qu’on est trop nombreux pour qu’ils fassent tout de suite leur dictature de lockdown city, voilà pourquoi créer la famine avec le blocage des approvisionnements par les manifestants pour dépeupler la ville par la famine, et ensuite avec les survivants, créer le lockdown city au nom du CO2 pour 2024

Or le blocage des villes, c’est justement ce que Souhaite Klaus Schwab des villes bloqués, voir même des zones bloqués de 15 minutes.

https://www.technocracy.news/coming-soon-climate-lockdowns-and-the-15-minute-city/

La vraie solution, c’est un système alternatif où chacun choisit ce qu’il veut faire, choisit ses horaires de travail et ses horaires de repos , pas d’entreprise pyramidale, chacun gagne et contribue équitablement et quand il s’arrête pour la retraite par lui-même, ou chacun est 100% maitre de son destin.

En bref, créer des villages d’énergie libre.

si les gens peuvent se regrouper pour des fausses révolutions aidant le grand reset de blocage des villes qui empêchent l’exode des gens vers les campagnes pour être libre, ils devraient se regrouper pour réfléchir à l’énergie libre à la place

il y a plein de brevets sur le net à étudier

= = =

NdR71 : pour sortir de ce marasme social absolu voulu et planifié par la pourriture étatico-marchande, il ne peut y avoir qu’un seul slogan viable pour diriger les peuples vers l’émancipation finale :

A bas l’État ! A bas la marchandise ! A bas l’argent ! A bas le salariat !

Vive la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée !

Tout le reste n’est que pathétique réformisme vain et complice et n’est, à terme, que pisser dans un violon !

Il n’y a pas de solution au sein du système ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer

