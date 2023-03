Nanotechnologie, ARNm, armes biologiques et réalité transhumaniste (Résistance 71 )

Résistance 71

23 mars 2023

Au vu de cet aspect, de cette tournure qu’a pris de manière induite et forcée, la trajectoire de l’humanité, plus grand chose d’autre n’a d’importance aujourd’hui, pas même cette guerre en Ukraine, toute aussi créée et remplissant son rôle accessoire de grande diversion à l’attaque biologique que subit l’humanité depuis novembre 2019 et que l’oligarchie veut rendre « mondiale » mais non thermo-nucléaire, ce qui nuirait à leur projet transhumaniste final.

Nous sommes menés pas à pas vers une nouvelle réalité sociale totalement fabriquée par une caste privilégiée qui a compris que le système étatico-marchand classique est arrivé à sa date de péremption. Cette nouvelle réalité fabriquée et imposée tout aussi coercitivement que l’autre, est celle du monde 100% numérisé où l’humain ne s’adapte plus, mais en est une partie intégrante, fusionné dans la machinerie numérique. C’est le monde du « transhumanisme », qui comme l’ancien monde aura deux vitesses, deux castes bien distinctes comme déjà bien illustrées par Fritz Lang en 1927 dans son remarquable « Metropolis ».

La nouvelle réalité numérique totale, véritable dictature technotronique, se met en place via de nouvelles technologies telle que celle employée dans l’arme biologique utilisée contre l’humanité : la technologie à ARN messager ou ARNm, qui provoque intentionnellement maladies, handicaps et morts avec pour but ultime de créer des corps hybrides humain/machine par la nanotechnologie programmable et sensible aux ondes électro-magnétiques, fusionnant avec une nouvelle réalité numérique du tout connecté et sa grille de contrôle planétaire.

Cette nouvelle réalité sociale transhumaniste aura, comme l’ancienne réalité, deux castes et deux vitesses, pourquoi changer une recette élitiste fonctionnant si bien pour la caste des privilégiés… Celle-ci aura pour but le Saint Graal élitiste : la fontaine de jouvence, pour résumer au mieux. Pour la plèbe survivante de l’holocauste eugéniste en cours et à venir (si on les laisse faire les psychos aux manettes élimineront 90% de la population mondiale, c’est à dire environ 7 milliards de personnes…), ce sera la mise en esclavage technotronique perpétuel dans un savant mélange de « 1984 », « Meilleur des mondes », « Minority Report », « Brazil », « Gatacca » et « Blade Runner » pour se l’illustrer du mieux possible, le tout agrémenté de « crédit social » à la chinoise.

Une des technologies utilisées par parvenir à ce but ultime est la nanotechnologie ARNm qui a été injectée à des centaines de millions de personnes à travers le monde depuis 2020, technologie dont les brevets sont explicites concernant leur fonction et capacité (cf nos traductions des recherches de Karen Kingston à ce sujet sur ce blog). La technologie transformant le génome humain est déjà en place dans un grand nombre de personnes sur cette planète, attendant une activation pour les survivants, dans un environnement 5G / villes « intelligentes » et au-delà.

A cet effet, le 12 septembre 2022, le président yankee Joe Biden a signé l’exécutive order / décret concernant « L’avancée de l’innovation biotechnologique et bio-industrielle pour une bio-économie américaine sûre et durable ». Dans ce décret il est stipulé ceci:

« Pour que la biotechnologie et l’industrie biologique nous aident à réussir nos objectifs sociétaux*… nous devons développer des technologies et des techniques d’ingénierie génétique afin d’être capables d’écrire des circuits pour les cellules et être capables de programmer la biologie de manière prévisible de la même façon que nous écrivons un programme et un logiciel informatiques.«

(*) les objectifs sociétaux étant… le transhumanisme.

Ces technologies existent déjà, elles ont été utilisés sur des populations ignorant qu’elles étaient cobayes. Un tel décret ne fait que justifier « a posteriori » ce qui a déjà été fait en grande partie. Comme ceci constitue un crime contre l’humanité en bonne et due forme, tout est fait pour en minimiser l’impact et à enfermer toute vérité dissidente dans le cadre habituel « conspirationniste », cadre inventé en 1963 par la CIA pour qualifier ceux qui ne croyait pas en la version officielle martelée de l’assassinat de JFK.

Ne nous leurrons pas : l’humanité est, depuis 2019, sous une attaque générale et vicieuse qui vise à la transformation même du génome humain, cette attaque est menée par la caste élitiste et eugéniste qui a saisi le pouvoir de longue date et l’exerce au travers des cartels banquiers et industriels. Cette pourriture est obsédée depuis des générations par l’eugénisme, elle nous voit comme des cafards devant être éliminés pour qu’elle puisse jouir de la planète pour elle seule. Dans ce processus de folie psychotique, elle détruit tout sur son passage et mène le monde et l’humanité vers un chaos terminal et nihiliste.

Ils iront au bout de leur projeeeeeeeet si nous les laissons faire. Nous avons parlé de longue date de la « croisée des chemins » à laquelle l’humanité allait arriver… Nous y sommes. Nous avons encore le choix, mais plus pour longtemps.

L’antidote à cette pourriture de dégénérescence sociale est nous, les peuples, mais conscients et volontaires dans une transformation, humaine celle-là, de notre société en une société des sociétés horizontale, de l’amour et de l’entraide, de la complémentarité et de l’association libre, celle de notre humanité achevée, naturellement et non pas hideusement transfigurée par des apprentis sorciers fous en mal de domination absolue. Croire encore pouvoir changer ce système inique et criminel est au mieux bien naïf et au pire complice. Nous devons en sortir, détruire à tout jamais la pyramide du pouvoir étatico-marchand.

Le monstre transhumaniste qui pointe le museau hors de sa chrysalide est l’aboutissement logique du système en place, devenu incapable de se reproduire et de se perpétuer. Cela ne veut en rien dire que ce qui est fait en substitution « pour notre bien » et surtout celui de l’oligarchie, soit la meilleure des choses pour l’humanité, bien au contraire. Nous sommes à cette croisée des chemins. Nous devons prendre une décision par et pour nous-mêmes et cesser de nous laisser dicter le quoi, comment et que faire…

L’heure a sonné. Faisons ou mourons. Plus on approche de l’échéance, plus les choses, de fait, se simplifient.

Dans l’esprit de Cheval Fou

= = =

Il n’y a pas de solution au sein du système ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer

Publicité

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires