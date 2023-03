La dictature technotronique passe par la grille 5G, la géolocation des individus et le commerce « 3D Secure », donc BOYCOTT de toute cette fumisterie totalitaire !

Stoppons la dictature technotronique !

Pour obliger toute la population à avoir un portable, ils veulent imposer le 3D secure pour l’achat

BOYCOTT DU 3D SECURE !!…

Anonyme

20 mars 2023

Non au 3D secure! Non à la dictature de géolocalisation et de code spécial (qui peut être programmé pour imposer d’autres codes comme celui des injectés) pour faire des achats en ligne, code qui pourra devenir celui des injectés pour imposer la piqouze par la suite et géocalisation qui permettra la dictature de la zone 15 minutes en empêchant les gens d’acheter au delà de leur zone de 15 minutes!

Pour obliger toute la population à avoir un portable, les banques bloquent désormais tous les sites commerçants en ligne qui n’ont pas adopté le 3D secure.

j’ai appris cette nouvelle au plus grand des hasards, en voulant acheter sur un site en ligne sans 3D secure que j’utilise depuis des années, sauf que là, grosse surprise, le paiement était bloqué par la banque.

en allant sur un autre site commerçant avec 3D secure, cela marchait.

mais en revenant sur le site sans 3D secure, cela ne marchait pas.

cela venait donc bien du site commerçant sans 3D secure, et pas de moi.

j’ai donc compris qu’ils ont décidé de forcer les sites commerçants résistants au 3D secure à passer au 3D secure en bloquant tout achat sur leur site.

Maintenant, pourquoi le Nouvel Ordre mondial est si obsédé à vouloir qu’on ait tous un portable?

les dictatures que permettent le portable:

– le traçage des faux contacts des écouvillons PCR dangereux

https://www.midilibre.fr/2020/10/02/coronavirus-un-test-covid-perce-la-paroi-de-son-cerveau-operant-la-fuite-de-liquide-cephalo-rachidien-9112659.php

– la dictature des villes de 15 minutes avec portable GPS (voilà pourquoi ils veulent empêcher les gens de sortir de leurs zones de 15 minutes, car les arbres des forêts bloquent la 5G et empêchent la dictature numérique https://resistance71.wordpress.com/2023/03/06/dictature-technotronique-les-arbres-notre-bouclier-contre-la-5g-letale/)

– rafle des gens pour les injections et écouvillonnages dangereux forcées

et le 3D secure peut rajouter d’autres dictatures à la liste:

– il géocalise l’acheteur au moment de l’achat avec la carte bancaire, ce qui veut dire qu’ils peuvent à tout moment programmer une fonction pour empêcher un acheteur d’acheter un produit qui n’est pas dans sa zone de 15 minutes

PEG et l’achat de la viande

voilà pourquoi ils veulent piqouzer les animaux de ferme avec le graphène de Pfizer également, parce que Bill Gates a dit que les flatulences des animaux de ferme causent le faux réchauffement climatique, évidemment, c’est uniquement une excuse pour que les gens soient obligés d’acheter les viandes artificielles de Bill

il y a des actionnaires dans ce nouveau business, et il y a fort à parier qu’il n’y aurait plus d’étiquette pour savoir si on achète c’est la vraie viande ou fausse comme dans le film de l’aile et la cuisse de Louis de Funès

https://www.forbes.com/sites/stephenmcbride1/2021/03/22/bill-gates-wants-rich-countries-to-move-to-100-synthetic-beef-but-heres-the-opportunity-behind-this-trend/

https://resistance71.wordpress.com/2023/03/13/covid-19-pfizer-et-injections-mortelles-a-arnm-lingredient-oxyde-de-graphene-confirme-par-un-document-interne-de-pfizer-karen-kingston/

– si la monnaie numérique devient également obligatoire dans le monde physique, l’acheteur ne pourra pas utiliser sa carte au delà de sa zone de 15 minutes, avec le 3D secure portable GPS

– avec le 3D secure, ils peuvent bloquer les comptes des non injectés, en rajoutant un autre code à remplir en plus du code sécurité habituel, celui des injectés indiqué sur leur pass OGM, ceux qui refusent le poison graphène PEG (polyéthylène glycol avec choc anaphylactique respiratoire), pourront ne valider aucun achat à l’avenir

https://resistance71.wordpress.com/2023/03/13/covid-19-pfizer-et-injections-mortelles-a-arnm-lingredient-oxyde-de-graphene-confirme-par-un-document-interne-de-pfizer-karen-kingston/

comme par hasard, ils commencent cette dictature du 3D secure au mois de mars où l’inflation commence à se sentir

et il suffit de voir ce site qui dénonce les arnaques et piratages commises avec le 3D secure, pour savoir que le 3D secure n’est là que pour enlever la liberté aux citoyens, et non assurer la sécurité de leurs achats en ligne

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/389048

PS: l’autre but des villes de 15 minutes, c’est d’emprisonner les gens dans des zones et les empêchant d’aller dans la nature, champs, forêts, campagne , mer pour se ressourcer, uniquement le béton avec la nourriture artificiel de Bill Gates

https://resistance71.wordpress.com/2013/03/25/lescroquerie-du-rechauffement-climatique-anthropique-les-dessous-de-lheure-de-la-terre-reflechissez-y-2-minutes/

https://resistance71.wordpress.com/2023/02/25/dictature-technotronique-la-promotion-de-la-grille-de-controle-planetaire-via-les-ville-quart-dheure-une-realite-en-marche-childrens-health-defense/

Un parti canadien s’exprime sur l’arnaque CO2 et pousse pour sortir son pays de l’accord de Paris et des dictatures de carbone

https://t.me/RSAfrance/16112

= = =

Il n’y a pas de solution au sein du système ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer

