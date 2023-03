Ukraine : Le centre de commandement opérationnel sous-terrain de l’OTAN à Kiev pulvérisé. Silence radio sur des dizaines de morts pas supposés y être (The Intel Drop)

La Russie détruit le “Centre d’opérations” G-3 de l’OTAN dans lequel plus de deux douzaines d’officiers britanniques et américains ont été tués

12 mars 2023

TID Exclusif: Les sbires médiatiques de l’OTAN font tout leur possible pour éviter la divulgation de quelques vérités très très douloureuses :

Les missiles Kinzhal et autres missiles hypersoniques russes rendent la posture militaire de l’OTAN une vaste farce. La Russie peut tout détruire, les bases sous-terraines, les portes-avions et tout le reste.

Les missiles que l’Ukraine / OTAN ont abattu étaient tous des drones cibles, des bouts de métal datant de l’ère soviétique qui existent toujours non pas par milliers mais par dizaines de milliers.

La Russie menace maintenant de frapper “l’arrière” de l’Ukraine en Pologne aussi, l’OTAN succombant au chantage avec le continent américain totalement vulnérable maintenant à une attaque nucléaire russe.

Cela fait maintenant plus de 72 heures qu’a eu lieu l’attaque en réplique russe sur le centre de commandement de l’OTAN en Ukraine, qui était auparavant “épargné”, mais qui ne l’est plus. Lorsque les forces ukrainiennes ont commencé à tirer sur des véhicules civils à l’intérieur de la Russie et ont blessé un garçon de 10 ans essayant de protéger ses copines d’école d’être trafiquées par des pédophiles khazares, nous sommes alors entrés de plein pied dans un tout niveau niveau de la guerre.

Pire encore… L’Inde paie les factures de l’expansion militaire russe en achetant des produits pétrollers et du gaz en quantités record.

Opérant sur le “modèle commercial américain” déployé contre l’Irak et la Syrie, avec ses alliés clefs du Golfe payant les terroristes de l’EIIL / Daesh et d’Al Qaïda 300 US$ par mois comme combattants par procuration de l’OTAN en Irak et en Syrie, l’entreprise para militaire russe Wagner PMC domine maintenant le marché mondial du recrutement de mercenaires.

Avec des milliards de dollars dépensées à entraîner et entraîner encore les mêmes pauvres afghans au fil des ans, les quelques 2000 d’entre eux maintenant combattant à Bakhmout contre l’Ukraine soutenue par les sionistes, font bon usage de la générosité américaine.

Cette même “générosité” américaine n’a pas seulement financé Daesh mais aussi les tristement célèbres “casques blancs”, un groupe organisé pour déployer des armes chimiques et biologiques et, simultanément, mettre en scène des attaques faux-drapeaux à blâmer sur les autres tandis que la DARPA et le ministère de la défense géraient des laboratoires de guerre biologique dans quasiment toutes les casseroles dictatoriales au monde.

= = =

