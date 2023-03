COVID-19, Pfizer et injections mortelles à ARNm : l’ingrédient oxyde de graphène confirmé par un document interne de Pfizer (Karen Kingston)

Le secret commercial de Pfizer : les injections à ARNm anti-COVID19 sont formulées avec de l’oxyde de graphène

Pfizer savait pertinemment que personne n’aurait accepté de se faire injecter avec de la nanotechnologie électronique, ainsi ils nous ont menti. Le document de Pfizer établit que leurs “vaccins” à ARNm « anti-COVID19 » contiennent de l’oxyde de graphène… (NdT : composant électronique, sensible aux ondes électro-magnétiques)

Karen Kingston

11 mars 2023

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Dire que j’ai été choquée de trouver que ce document de laboratoire CONFIDENTIEL fut diffusé depuis le laboratoire Pfizer du Connecticut Discovery Sciences Research and Development à Groton, est la plus grande sous-estimation de mes plus de 25 ans de carrière.

On m’a dit que les experts ne veulent pas croire qu’il y ait de la nanotechnologie ou de l’oxyde de graphène dans les injections ARNm parce qu’il n’y a pas de preuve concrète de Pfizer prouvant que les injections contiennent de l’oxyde de graphème. Et bien maintenant, il y en a une…

Ce document interne est une preuve que les “vaccins” à ARNm de Pfizer sont des outils nano-technologiques électroniques programmables qui sont fait d’oxyde de graphène,

De l’oxyde de graphène se trouve dans les injections à ARNm anti-COVID19

Il y a eu quelques écrits mensongers et calomnieux à mon encontre après que j’ai eu fait cette affirmation en premier lieu dans l’émission et entretien que j’ai eu avec Stew Peters en juillet 2021 : Stew Peters in July of 2021;

“Je suis aussi confiante et sûre qu’il y ait de l’oxyde de graphène dans ces injections que je le suis de la gravité.” Karen Kingston, entretien avec Stew Peters le 28 juillet 2021 ~

Le document confidentiel de Pfizer émanant de leur laboratoire de recherche clinique est la confirmation que j’avais raison contre l’agence de presse Reuters et Verifact qui m’ont accusé moi et ma recherche, de manque de crédibilité.

Le document du labo de Pfizer fait état de l’oxyde de graphène comme ingrédient du “vaccin” à ARNm anti-COVID19…

= = =

“SRAS-CoV-2 / COVID19 et injections ARNm, l’attaque via-nano-technologique sur l’humanité depuis 2019”, Karen Kingston, PDF

Notre traduction / publication de mars 2020 sur la création du virus SRAS-CoV-2 en laboratoire (Université de Caroline du Nord, Chapel Hill)

A lire notre page constamment mise à jour depuis 2019 : “Coronavirus, guerre contre l’humanité”

« Le véritable A. Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique » (RFK Jr, PDF)

Article sur la toxicité in vitro et in vivo de l’oxyde de graphène et produits affiliés par l’université de Sao Paulo, Brésil, 2014 :

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/tx400385x

Entretien récent de Karen Kingston avec Stew Peters où elle confirme : “Il y a de l’oxyde de graphène dans lies injections ARNm et c’est fabriqué en Chine [par l’entreprise Sinopeg, Sino Biological Inc. Pékin]…”

La vidéo : 14 minutes

https://rumble.com/v2c505u-confirmed-graphene-oxide-found-in-shots-pfizer-sued-for-3-trillion-over-saf.html

