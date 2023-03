Communiqué de Résistance 71 sur la communication électronique 11 mars 2023

BYE BYE…

Ou… quand la « sécurité » des fournisseurs de service internet devient notre préoccupation de sécurité…

Résistance 71

11 mars 2023

Depuis près de 10 ans, nous avions confié notre correspondance électronique au prestataire russe Yandex et leurs jusqu’ici excellents services. Récemment, et nous l’avons vu venir depuis un certain temps, l’entreprise a adopté des mesures de traçages et a décidé, sous couvert d’une « sécurité client » accrue, de renforcer son système d’identification et de forcer l’identification par numéro de téléphone. Nous trouvons cette pratique inacceptable et pensons qu’elle doit rester optionnelle. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons plus accepter des conditions de soi-disant « sécurité » qui ne sont en fait que du flicage, au mieux pour revendre l’info à des publicitaires et au pire pour tracer les propriétaires de boîtes mail via leur téléphonie. De telles pratiques, qu’elles soient de Yandex ou de tout autre prestataire de service internet, sont parties intégrantes du problème auquel l’humanité doit faire face et il est important à la fois de les dénoncer mais aussi d’agir en conséquence, c’est à dire de refuser, de dire non et de boycotter !

Ayant récemment été « enfermés dehors » de notre compte courriel et refusant ces pratiques toujours plus contraignantes de flicage sous couvert d »‘authentification pour raison de sécurité », nous avons décidé à l’unanimité, de quitter Yandex, nous leur souhaitons bon vent.

A nos lecteurs : veuillez dorénavant nous contacter par courriel sur le compte suivant : pbk1871@protonmail.com

Merci de votre compréhension…

Nous ajouterons ceci pour conclure ce chapitre se terminant en eau de boudin sécuritaire :

Publicité

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires