Yankland complice de la corruption au Liban (H. Nasrallah)

Hassan Nasrallah : Les USA complices de la corruption au Liban. Pas question de nous soumettre

Al Manar

10 mars 2023

Url de l’article original : https://french.almanar.com.lb/2570394

Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a appelé à la nécessité d’avoir un esprit d’espoir en ces temps difficiles.

Sayed Nasrallah a critiqué les États-Unis et a exhorté les Libanais à trouver des solutions au lieu de céder aux pressions internationales, et ce lors d’un discours le jeudi 10 mars à l’occasion du 30e anniversaire de la fondation de l’Institution islamique pour l’éducation – Écoles Al-Mahdi (S).

« Bien que la corruption soit un problème causé par des Libanais, les USA sont complices dans cette corruption en empêchant les dépôts, les prêts et les investissements d’entrer au Liban ».

Sayed Nasrallah a réitéré que « le Hezbollah ne se pliera pas à ces pressions », tout en insistant sur « la nécessité qu’il y ait une coopération et de courage pour trouver des solutions à la crise économique et politique à laquelle fait face le Liban ».

« Face à ce désespoir, l’arme de la résistance constitue l’espoir et la foi en Dieu ainsi que la détermination à affronter et à résister face à l’ennemi israélien », a renchéri le numéro un du Hezbollah.

« C’est grâce à cet espoir et cette foi, nous avons pu remporter la victoire et libérer la terre », a-t-il souligné.

Sayed Nasrallah a en outre noté que Dieu a fourni à l’humanité deux sauveurs importants, à savoir Jésus-Christ et l’Imam Mahdi (12ème imam descendant du prophète Mohammad ‘S’).

« Dans la situation actuelle au Liban, où la crise économique et la situation politique provoquent le désespoir et la frustration du peuple, nous devons nous accrocher à l’espoir et à la foi en Dieu, et oeuvrer pour affronter et résister face aux défis et aux difficultés auxquels nous sommes confrontés ».

« Lorsque les Israéliens ont occupé le Liban, ils visaient à répandre un esprit de désespoir sur fond de crises politiques et sociales, afin de frayer le chemin à l’acceptation de l’occupation sans dignité, souveraineté et honneur… Or la résistance, attachée à l’espoir, a poursuivi sa lutte contre l’ennemi israélien, et y a résisté en 2006 ».

« Dans le passé, les occupants avaient eu recours aux meurtres, aux massacres, aux déplacements forcés et à la démolition des maisons pour renforcer l’esprit de désespoir parmi le peuple libanais », a-t- il rappelé.

Sayed Nasrallah a cité exemple du massacre de Bir al-Abed, où plus de 75 martyrs, dont une majorité de femmes et d’enfants, ont perdu la vie. Il a souligné que « les USA étaient derrière cet attentat à la voiture piégée qui visait à semer la terreur et le désespoir. En plus de l’implication de certains individus revendiquant aujourd’hui la ‘souveraineté’ du Liban ».

Rappelons que le 8 mars 1985, les services de renseignement américains et leurs alliés visaient l’ayatollah Sayed Mohammad Hussein Fadlallah, qui était décrit comme le chef spirituel du Hezbollah au début des années 80.

Sayed Nasrallah a souligné que « le but de ces agressions est de semer la terreur et le désespoir dans le cœur des gens. Il a déclaré que les menaces de mort, la guerre militaire et la famine ne nous intimidaient pas ».

« Nous refusons de nous rendre, de nous soumettre ou d’abandonner parce que le désespoir mène à la reddition, et nous ne permettrons pas que cela se produise ».

= = =

