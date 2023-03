Toute transformation radicale du paradigme politique et mode de vie passe par l’individu qui rayonne sur le collectif… qui rayonne en retour sur l’individu (Emile Armand)

“Ce n’est plus d’être heureux que je souhaite aujourd’hui, mais d’être conscient,”

~ Albert Camus ~

L’individualisme anarchiste comme mode de vie et activité

Emile Armand

1907

Texte que nous n’avons pas trouvé en français et que nous avons donc traduit de l’anglais. Nous pensons que ce texte est important pour démontrer que monter l’anarchisme individualiste contre les autres formes d’anarchisme est contre-productif. Les deux modes de pensée ne sont en rien antagonistes mais complémentaires. Nous devons garder présent à l’esprit que quoi que nous fassions, tout part de l’individu, et une conscience politique collective est plus que la somme des individus qu’elle compose, elle la transcende tout en maintenant l’intégrité individuelle de chaque participant. C’est ce qui fait que la société humaine n’est pas une ruche ou une fourmilière. L’individu souverain et maître de lui-même est le fondement même de l’anarchisme.

~ Résistance 71 ~

Mars 2023

Dire que le mouvement anarchiste possède plusieurs tendances n’est pas dire quelque chose de novateur, en fait, il serait même surprenant qu’il en soit autrement. Non-politique (dans le sens classique), en dehors des partis politiques, le mouvement doit son existence exclusivement aux personnalités individuelles desquelles il est composé. Comme il n’y a pas de “programme anarchiste” a priori et qu’il n’y a que des anarchistes, il va de soit que chaque personne se disant anarchiste a sa propre conception de l’anarchie. Persécutions, difficultés et conflits de toutes sortes font que, quiconque se dit anarchiste doit avoir une mentalité hors de l’ordinaire, qui se veut réfléchie et se trouvant dans un état de perpétuelle réaction contre la société composée de gens qui, au contraire, ne sont pas réfléchis et sont enclins d’accepter des doctrines toutes faites qui ne demandent aucun effort de leur intelligence. Demander à ce que tous les anarchistes aient la même vue de l’anarchisme, c’est demander l’impossible. C’est pourquoi, une foule de conceptions divergentes se trouvent parmi les anarchistes.

Comme le mot “anarchie” signifie étymologiquement la négation de l’autorité du gouvernement, l’absence de gouvernement, il s’ensuit un lien impérissable qui unit les anarchistes. Ceci est antagonisme à toutes situations régulées par l’imposition, la contrainte, la violence, l’oppression gouvernementale ou d’autorité, que tout ceci soit le produit de tous, d’un groupe ou d’une personne. Bref, quiconque nie que l’humain ait besoin d’une intervention de gouvernement et que celle-ci est nécessaire aux relations humaines, est un anarchiste.

Mais cette définition n’aurait qu’un valeur négative si elle ne possédait pas un complément pratique, une tentative consciente de vivre en dehors de la domination et de la servitude, qui sont incompatibles avec la conception anarchiste de la société. Donc, un anarchiste est un individu qui, qu’il y ait été amené par réflexion ou par réaction instinctive, vit dans un état toujours au plus proche de la légitime défense vis à vis de toute invasion autoritaire. De cela, l’anarchisme individualiste, la tendance que nous croyons posséder la plus profonde réalisation de l’idée anarchiste, n’est pas qu’une doctrine philosophique, mais c’est une attitude et un mode de vie individuel.

L’anarchiste individualiste n’est pas seulement converti à des idées qui seront réalisées dans quelques siècles. Il essaie, ici et maintenant, car le présent est la seule époque qui a de l’importance pour lui, de mettre en pratique ses concepts de vie quotidienne, dans ses relations avec ses camarades et dans son contact avec ceux qui ne partagent pas ses convictions.

Tous les organismes sains ont la tendance à se reproduire. Les organismes malades ou dans un processus de dégénération, n’ont pas cette tendance, et ceci s’applique aussi bien à l’esprit qu’au corps. Ainsi donc, l’anarchiste individualiste tend à se reproduire, à perpétuer son esprit en d’autres individus qui partageront ses vues ce qui rendra possible la mise en place d’une entité de laquelle toute autorité aura été bannie. C’est ce désir, cette volonté, pas seulement de vivre mais aussi de se reproduire, que nous appellerons “activité”.

Ces considérations expliquent notre titre : “L’individualisme anarchiste comme mode de vie et activité”. Tendant à vivre sa propre vie au risque de rentrer en conflit intellectuellement, moralement et économiquement avec son environnement, l’anarchiste individualiste dans le même temps, essaie de se libérer des préjudices et des superstitions de l’autorité afin que les plus grand nombre possible de personnes puisse éventuellement vivre leur vie, se réunissant au travers d’affinités personnelles de pratique et de conceptions tant que possible.

L’anarchiste individualiste ne vit pas en isolation intellectuelle. Alors que des individus qui partagent ses idées se manifestent de plus en plus, il verra ainsi ses chances que tout cela se réalise s’améliorer et par conséquent il n’en sera que plus heureux. Alors que les individus de son “espèce” augmentent, le pouvoir de l’environnement social sur sa vie va diminuer. Plus la promotion de ses idées s’étend et plus son activité augmente, et au plus sa vie va s’intensifier.

Ses relations avec ses camarades sont fondées sur le mutualisme, la réciprocité, la camaraderie et prennent de nombreuses formes, toutes volontaires : accords libres de toute sorte et dans tous les domaines, respect de la parole donnée et respect des promesses et des engagements faites et pris de manière consentie. C’est de cette manière que l’individualiste de notre espèce pratique l’entraide au sein de son groupe de pairs.

Un individu conscient, cherchant à créer et sélectionner d’autres personnes, tend à devenir auto-déterminé pour vivre sa vie pleinement, pour être actif dans le sens normal de ce mot. On ne peut pas concevoir l’anarchiste individualiste d’une autre façon.

Ainsi en prenant hier lieu, un anarchiste est avant tout quelqu’un qui nie : l’anarchisme est un concept individuel et un produite d’individus. L’anarchiste est le plus naturellement du monde un individualiste [qui cherche l’union, l’association volontaire…]

Les légalistes fondent la société sur la loi. Aux yeux de la loi, ceux qui constituent la société ne sont rien de plus que des chiffres. Que la loi provienne d’un individu seul (autocratie), de plusieurs (oligarchie), de la majorité se dégageant d’une société (démocratie), le citoyen doit même supprimer ses plus profondes aspirations devant elle. Les légalistes affirment que l’individu se soumet à la loi, qui soi-disant émane de la société, c’est dans son intérêt puisqu’il en est membre.

De fait, a société telle que nous la connaissons peut-être résumée comme suit : les classes dirigeantes, par l’intermédiaire de l’État, s’assurent que seules leurs vues sur la culture, la morale et les conditions économiques, soient permises de pénétrer les masses. Elles mettent en place leurs propres vues sous la forme de dogmes, que personne ne peut violer sous peine de dures punitions, tout comme auparavant, durant le règne de l’église, il y avait de sévères punitions pour ceux qui osaient défier les dogmes religieux. L’État, la forme laïque de l’église, l’a remplacé, l’église fut l’a forme religieuse de l’État, mais le but des deux a toujours été de former non pas des êtres libres, mais de vrais croyants ou de parfaits citoyens, en d’autres termes des esclaves du dogme (religieux) ou de la loi.

L’anarchiste répond à cela en disant que quand la solidarité est imposée de l’extérieure, elle est inutile et sans valeur, que quand un contract est forcé, il n’y a plus de questions de droits et de devoirs ; que la coercition le libère des liens (le contrat dit “social”) qui l’attache à la soi-disante société, dont il ne connaît les exécutifs que sous la parure d’administrateurs, de faiseurs de lois, de juges et de policiers, qu’il ne soutient que la solidarité de ses relations quotidiennes. La solidarité fictive et imposée est une solidarité sans aucune valeur, nulle et non avenue.

Les socialistes fondent la société sur l’économique. D’après eux, l’ensemble de la vie humaine tourne autour de la question de la production et de la consommation. Une fois que vous résolvez ce problème, vous résolvez le problème humain, avec sa complexité d’expériences intellectuelles et morales. L’individu est peut-être conscient, il peut être le pire des alcoolos ou des camarades, mais il n’a d’intérêt que considéré comme un producteur et un consommateur. Ceci s’applique à tout le monde, ceux qui pensent et ceux qui ne pensent pas. Tout le monde a un droit au banquet collectif, tout le monde a un droit au résultat de l’effort sans jamais vraiment tenter d’y participer. Il est juste nécessaire de s’unir et de saisir le pouvoir qui permettre la saisie de la société et dès que celle-ci aura été saisie, le collectivisme sera établi et fonctionnera, car tous les récalcitrants seront obligés d’obéir, ou ils disparaîtront de la circulation.

Le socialisme a été appelé la “religion économique” et il est certain qu’une certaine métahysique socialiste existe. Cette doctrine enseigne que tous les produits de l’activité humaine sont gouvernés par les lois économiques. Ceci n’est pas difficile à comprendre et tout le monde peut le faire. Dès le moment de son triomphe, le socialisme, dans toutes ses formes variées, demande à ses adhérents d’être de bons producteurs et tout autant de bons consommateurs, se reposant pour l’organisation de la production et de la consommation sur des délégués, élus ou imposés. Le socialisme n’est en rien concerné par l’individu, le socialisme crée des fonctionnaires, des bureaucrates.

L’anarchiste ne fonde la société ni sur la loi ni sur l’économie. Les termes de bon citoyen, bon bureaucrate, bon producteur, bon consommateur, ne lui délivrent aucun message. Après tout, si on peut prouver que dans certains cas l’économie a un intellect ou une morale d´´terminés, ne peut on pas aussi prouver que l’intellect et la morale ont souvent déterminé l’économie ? Et on ne peut pas passer sous silence le rôle du facteur sexuel.

Du socialisme réformiste au communisme révolutionnaire anti-parlementaire en passant par le syndicalisme, tous ces systèmes socialistes se moquent de la personne, de l’individu ou de l’accord et de l’association libres entre individus. Ils donnent la place de choix à la majorité, au contrat économique imposé par le plus grand nombre.

L’anarchiste affirme que la transformation de la vision mentale sera toujours accompagnée d’une transformation du système économique ; qu’un nouvel édifice social ne peut pas être construit avec des pierres qui déjà se transforment en poussière et s’effritent, que des êtres qui ont été forgés par le préjudice ne peuvent de fait que créer quelque chose et une structure emplie de préjudice, qu’il est nécessaire d’abord de mettre en place des matériaux solides et de sélectionner les individus.

S’il rejoint le syndicalisme, quelque soit sa couleur, l’anarchiste y entre purement come membre d’une activité particulière dans l’espoir d’obtenir une amélioration pour son camp par l’action collective, mais il ne verra rien d’anarchiste dans le fait d’obtenir une augmentation de salaire ou une réduction des heures de travail. D’un point de vue économique, sous les conditions actuelles, chaque anarchiste fait ce qu’il pense être le mieux pour lui-même, l’un en travaillant pour un patron, un autre en agissant hors-la-loi : l’un bénéficie des avantages obtenus par association, l’autre en participant dans un “milieu libre”, et un autre en satisfaisant ses besoins en tant qu’artisan. Aucune de ces voies d’accommodation à la vie sociale n’est plus “anarchiste” qu’une autre, ce sont des fabrications (sociales), parfois des “évasions”, mais plus ou moins ni l’une ni l’autre.

Puisque la conception anarchiste place l’individu à la base de toutes ces conséquences pratiques, il s’ensuit qu’il ne prête nulle attention à la morale collective et au schéma général de vie. L’anarchiste ne régule pas sa vie en accord avec la loi comme le légaliste, ni ne la régule d’après une métaphysique ou mystique collectives données, comme les religieux, les nationalistes ou les socialistes par exemple, mais il la régule en accord avec ses besoins et ses aspirations personnelles. Il est prêt à faire les concessions nécessaires pour vivre avec ses camarades ou ses amis, mais sans faire de ces concessions une obsession.

L’anarchiste sait parfaitement bien que s’il veut profiter pleinement de sa vie, si elle doit être belle et riche de toute sorte d’expériences, il ne sera pas capable de l’apprécier s’il est incapable de maîtriser ses inclinaisons et ses passions. Il n’a aucune intention de faire de sa vie une sorte de jardin anglais, cultive de manière ordonnée et attentive, aseptisé, monotone et dépressif. Non, il veut vivre intensément et pleinement, il attèle un millier de chevaux à son chariot, mais il n’oublie pas de mettre une bride sur chaque. L’anarchiste nie l’autorité parce qu’il sait qu’il peut parfaitement vivre sans elle. Il est guidé par le jeu des accords librement acceptés avec ses camarades, ne piétinant jamais leur liberté afin que personne ne piétine la sienne.

En relation à ceux dont l’amorphisme, l’ignorance ou l’intérêt interfèrent avec son mode de vie, l’individualiste se sent un étranger. De plus, intérieurement il demeure moralement, intellectuellement, économiquement réfractaire, fatalement réfractaire même, alors que l’économie capitaliste et l’économie dirigée, planifiée, les spéculateurs et les fabricateurs lui sont également méprisables. La pleine conscience qu’aucun de ses actes ne peut intérieurement le mettre en porte-à-faux est pour lui un critère suffisant. N’est-il pas essentiel qu’il demeure lui-même ?

Une fois de plus, l’anarchiste n’est-il pas constamment dans un état de légitime défense contre la contrainte et la servitude sociales ? (NdT : ainsi que contre la violence systémique étaico-marchande…)

Le travail, l’activité et la propagande anarchistes ne consistent pas ainsi à enfumer les foules, mais à créer et sélectionner, je le répète intentionnellement, des individus conscients, libres de tout préjudice. C’est avant tout un travail ironique de critique, un travail éducatif, mais aussi un travail de reconstruction, de sculpture de personnalité libre des fantômes dominants. Un travail d’examen libre et de recherche indépendante en tous domaines. Au lieu de parler d’amour de manière générale, l’anarchiste parle simplement d’unité et d’alliance entre camarades, entre amis, attirés l’un vers l’autre par toute sorte d’affinités, par la réciprocité. Au lieu de repousser le bonheur individuel aux calendes grecques ou plutôt aux calendes socialistes ou communistes, il se félicite du succès présent en proclamant la joie de vivre.

Au lieu de construire la grande structure de l’Harmonie avec un matériau pris au hasard des gravas des ruines des anciennes constructions, il montre que la toute première tache à faire est de retirer les pierres une à une de cette grande arène humaine.

Les anarchistes ne veulent pas plus être les maîtres qu’ils ne veulent être les esclaves, ils ne veulent pas plus exercer de violence que de la subir. Ils exposent, ils proposent, mais ils n’imposent jamais… Ce sont des pionniers qui ne sont attachés à aucun parti, des non-conformistes, qui se tiennent hors du troupeau et de sa “morale” et du conventionnel “bien et mal” (NdT : les anarchistes ne sont sans doute pas encore par delà le bien et le mal, mais ils sont plus sur ce chemin que quiconque d’autre, c’est indéniable…), des “a-sociaux”, une “espèce” à part, pourrait-on dire. Ils avancent, trébuchant, parfois tombant, parfois triomphant, parfois vaincus. ; mais ils avancent et en vivant pour eux-mêmes, ces satanés “égoïstes”, ils creusent le fossé, ils ouvrent la brèche par laquelle passeront ceux qui refusent l’archisme, ceux uniques qui vont leur succéder.

= = =

Il n’y a pas de solution au sein du système ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer

