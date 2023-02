Crimes organisés par l’État-marchand : du COVID arme biologique à l’Ukraine en passant par l’épandage chimique de dioxine à East Palestine, Ohio et l’escroquerie climatique, la volonté systémique de nuire est partout… Les peuples du monde sous attaque tout azimut !

… En attendant la nouvelle vraie fausse plandémie mise en place par l’OMS : grippe aviaire, H5N1 qui apparemment s’étend depuis le Cambodge. Les peuples du monde sont sous attaques constantes et à ce titre sont en état de légitime défense permanent. Quand comprendront-ils qu’il n’y a pas de solution au sein du système et que l’heure est venue de prendre les affaires entre nos mains. Organisation planétaire par et pour les peuples et l’intérêt général de l’humanité. Quand assez est-il assez ?…

La seule solution viable est hors toutes institutions qui doivent être toutes démantelées et remplacée par les associations libres du peuple en action.

~ Résistance 71 ~

La leçon d’East Palestine, Ohio

Votre bien-être, de fait votre vie, n’a absolument aucune importance pour l’État

Kurt Nimmo

23 février 2023

Url de l’article original :

https://kurtnimmo.substack.com/p/the-lesson-of-east-palestine

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

La leçon apprise et très largement ignorée, est que le gouvernement pour lequel les Américains votent (NdT : tout gouvernement de fait, partout…) tous les deux ou quatre ans, ne les “représente” pas.

East Palestine (Ohio) est la leçon “du jour” (NdT : en français dans le texte). Aussi longtemps que cela reste dans le “cycle de l’info” des médias corporatocrates, la couverture de l’évènement va toujours minimiser la décision du gouvernement fédéral d’ignorer l’empoisonnement (NdT: à la dioxine) de dizaines de milliers de personnes, non seulement dans la bourgade d’East Palestine, mais aussi à travers les états de l’Ohio et de la Pennsylvanie.

Joe Biden ne pense aucunement que ce désastre demande une réaction. Il ne s’est pas déplacé à East Palestine. Le secrétaire d’état aux transports de Biden, Pete Buttigieg, a attendu plus de deux semaines pour y aller et seulement pour y montrer une image d’un gouvernement attentionné et actif, ce qu’il n’est en aucune manière.

Le fait est que le gouvernement se fout de votre bien-être ou de vous protéger contre les entreprises privées psychopathes focalisées sur le seul profit. Il n’a que mépris pour tous ceux qui n’appartiennent pas à la classe des milliardaires, des banquiers, des CEO des entreprises transnationales et de tous leurs lobbyistes entretenant cette monnaie de singe qu’est le dollar pour que puisse continuer le grand jeu du capitalisme ploutocrate, jusqu’à ce qu’il tombe de la falaise, ce qui ne saurait plus tarder…

Les résidents d’East Palestine sont outragés que Biden ait refusé d’envoyer l’Agence Fédérale de la Gestion des Urgences (NdT : la FEMA… ils sont sans doute mieux sans elle de toute façon…) en réponse à ce crime provoqué par des intérêts entrepreneuriaux privés (NdT : mais la décision criminelle de mettre le feu aux citernes de chlorure de vinyle duquel ne peut émaner que d’énormes quantités de dioxine fut prise par les gouverneurs des deux états concernés, ce fut une décision gouvernementale…). En comparaison, considérez la réponse de la FEMA à l’ouragan Katrina ( Nouvelle-Orléans, 2005)

“L’ouragan qui a inondé la Nouvelle-Orléans, a tué plus de 1800 personnes et causé 100 milliards de dollars de dégâts matériels”, écrit Chris Edwards. “Les dégâts de l’ouragan furent grandement exacerbés par les foirages combinés du Congrès des Etats-Unis, de l’administration Bush, de la FEMA et du corps du génie de l’armée.”

Beaucoup d’Américains sont maintenant arrivés à la conclusion que le gouvernement est incompétent, corrompu, et incapable de répondre efficacement à des désastres naturels ou humains de grande envergure. En fait, le problème est bien plus grande que la simple incompétence et la lourdeur bureaucratique.

La FEMA a activement bloqué les secours en réponse au désastre. La FEMA a renvoyé des médecins qui se portaient volontaires pour une cellule médicale d’urgence. La FEMA a bloqué des vols de secours et d’assistance qui se rendaient à la Nouvelle-Orléans. La FEMA a refusé l’accès à La Croix-Rouge. Le FEMA a renvoyé des camions de Walmart qui amenaient de l’eau potable. La FEMA et le gouvernement Bush ont sérieusement de fait aggravé la catastrophe humanitaire de la Nouvelle-Orléans.

Il est absurde de penser que toutes ces “erreurs” furent le résultat d’une mauvaise gestion de la crise et de la stupidité. Le fait est que le gouvernement fédéral n’a pas considéré le désastre Katrina et ses victimes, essentiellement des pauvres, comme valant une réponse humanitaire. George Carlin avait raison quand il disait : “le gouvernement se fout complètement de vous. Il a d’autres priorités et au moment de Katrina, la top priorité était de tuer des gens en Irak et en Afghanistan”

Maintenant la top priorité est de commencer la 3ème guerre mondiale. Oubliez Joe et Pete, ce ne sont que des pantins et des promoteurs des crimes de l’État. East Palestine, ou Flint (Michigan), où de graves problèmes d’eau potable polluée n’ont toujours pas été résolus depuis près d’une décennie, ne vaut pas une réponse humanitaire. L’Ohio est un “état rouge” (NdT : républicain) et la politique partisane définit le parti unique.

L’Ukraine n’est pas au sujet des gens, c’est au sujet de sauver l’empire dominé par le gouvernement des Etats-Unis (NdT : lui-même phagocyté par la ploutocratie affairiste de la corporatocratie fasciste post-moderne)

La Russie et la Chine sont des challengers capables, sans compter leurs propres problèmes de corruption et d’autoritarisme. La Russie a dit en maintes occasions qu’elle répondrait avec des armes nucléaires si confrontée à une menace existentielle.

Lloyd Austin, ministre de La Défense yankee et patron de Meurtre Inc., a spécifiquement déclaré que l’objectif était de “balkaniser la Russie”. Le système est avide de confronter la Chine dans sa cour de récrée. Pour l’élite dirigeante, cette concurrence est le seul problème qui compte. (NdT : alors qu’en fait la Chine est partie intégrante de l’empire depuis les guerres de l’opium et la mise au pouvoir de Mao. Tout n’est que façade, entretenir la peur et le chaos pour mieux mettre en place la grille de contrôle planétaire. C’est un peu différent pour la Russie “rebelle”). Le système n’a besoin du peuple que pour les élections et comme agneaux de sacrifice, pendant les guerres fabriquées…

La leçon d’East Palestine et de l’Ukraine est de comprendre que votre bien-être est absolument indifférent à l’État. Mais, au travers de son système de des-éducation et de médias des corporations, l’état capitaliste ploutocrate a réussi à endoctriner et à laver le cerveau de millions de personnes et à leur faire croire que le gouvernement existe pour les aider. L’excuse invoquée est celle qui veut que le gouvernement soit un vieux dinosaure incapable de répondre correctement. Il est vrai que l’État est un dinosaure , mais ce devrait être évident pour tous qu’il n’y a aucune preuve que les bureaucrates et les apparatchiks de l’état aient une quelconque compassion pour vous et votre famille.

Ils ne font que servir un état capitaliste ploutocrate et ses “actionnaires” (les grandes entreprises et banques). Ceci est le fascisme ou le corporatisme, comme l’avait appelé en son temps Mussolini. Le fascisme est antithétique à l’individualisme. Il considère les gens comme des pions à utiliser et à écarter quand nécessaire dans sa poursuite de l’hégémonie totale, le processus d’escroquer l’humanité de son droit de naissance et de transformer la planète en un goulag à ciel ouvert contrôlé par des barjots expliquant que “nous ne posséderons plus rien et nous serons heureux”, nous mettant aussi à la merci de tueurs psychopathes.

Il n’y a pas de solution au sein du système ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer



Le but final de l’oligarchie transhumaniste dégénérée…

