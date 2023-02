Mouvement anti-guerre et colonialisme… Une analyse critique candide (Kevin Annett et Résistance 71)

Rage vs the War Machine : Washington D.C, 19 février 2023

Nous sommes d’accord avec Kevin Annett sur son analyse que nous traduisons et reproduisons ci-dessous, du “mouvement anti-guerre” qui se veut renaissant en ces temps troublés, mais nous ajouterions aussi pour être juste, que la manif’ de Washington du 19 février dont nous avions fait la promotion il y a plusieurs semaines, était promue par deux partis politiques, l’un “libertarien”, l’autre “populiste”. La faible attendante ne fait à notre sens, que refléter leur pouvoir de mobilisation, en une époque où quasiment plus personne ne fait confiance en ces partis politiques qui sont de toute évidence partie intégrante du problème étatico-marchand et en rien partie des solutions…

Un mouvement anti-guerre efficace ne peut venir que de la base des peuples, sans aucune direction et orientation de partis politiques qui doivent être tenus à l’écart sous peine de récupération immédiate du mouvement, ce que les Gilets Jaunes avaient bien réussi à faire pendant plus de 2 ans. Mouvement partant et croissant de la base, acéphale (sans chef), décentralisé menant à la fois des manifs de masses visibles et médiatisées ainsi que des actions directes de groupes comme Kevin le souligne dans son analyse ci-dessous. Un tel mouvement serait efficace et aurait tous les éléments pour aussi muer en un mouvement révolutionnaire social de changement radical de relations politiques dans nos sociétés, ceci déboucherait sur le terreau fertile de la création d’une société des sociétés organique. Il est plus que possible qu’un véritable mouvement anti-guerre émanant des tréfonds des peuples soit le catalyseur tant attendu d’une révolution sociale décisive et efficace. Ce n’est qu’en le faisant que nous le saurons…

Nous l’avons dit et le répétons, l’heure de la croisée des chemins arrive à très grand pas et il faudra choisir son camp : celui de la révolution sociale définitive ou celui de la mise en esclavage dans la dictature technotronique prévue par les eugénistes aux manettes depuis maintenant trop longtemps. Il n’y aura pas de place pour des “réformes” futiles et du reste impossibles.

Un mouvement anti-guerre doit avoir pour slogan “A bas l’État, a bas la marchandise, à bas l’argent et à bas le salariat !” Tous piliers de la guerre perpétuelle de tous contre tous. Tout le reste n’est que pisser dans un violon ! Qu’on se le dise !

Vive la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée !..

~ Résistance 71 ~

Comment manifester contre nous-même ? Une vue candide du mouvement anti-guerre et ce qui nous attend…

Kevin Annett

23 février 2023

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

“Ouais, on a ramené la guerre avec nous à la maison, mais elle était déjà là, nous attendant.” – Vietnam veteran Darryl Adams, 2019

“Une étude à l’échelle nationale montre qu’un incroyable 25% des adolescentes prennent des mesures actives pour mettre fin à leurs vies.” – CNN News, February 16, 2023

Mon vieux pote Larry m’a appelé la semaine dernière avec un niveau d’excitation dans sa voix que je n’avais pas entendu depuis des années. Il était sur le départ pour la manif’ “rage contre la machine de guerre” du 19 février à Washington et il voulait que j’aille avec lui.

“Ce sera comme dans les années 80, mais en mieux !” s’exclama Larry. “Tout le monde est tellement en colère maintenant !”

J’ai souri au téléphone alors que je me rappelais d’un jeune Larry, ses bras soudés aux miens alors qu’un groupe d’entre nous bloquait l’entrée d’une usine chimique à Calgary en 1983.

Platon a dit que seuls les morts ont vu la fin de la guerre. J’ai dit ça à Larry la semaine dernière et il s’est fâché et m’a appelé pessimiste, je préfère le mot réaliste.

La violence est peut–être autant américaine que la tarte aux pommes, mais elle est aussi la poule aux œufs d’or de sa prospérité. L’industrie de l’armement qui fournit 1 milliard de dollars par jour à l’Amérique est ce qui a maintenu son économie, même si dans le même temps, elle la met en banqueroute. Mais ne jetons pas seulement la pierre au vieil Oncle Sam. Le cadeau empoisonné de Hitler à la postérité, la société de la guerre permanente, a fait des métastases dans le monde et a établi l’ère de la corporatocratie néo-fasciste. Et tous, nous sommes pris dans le cercle vicieux de sa violence systémique, comme des insectes dans une toile mortelle.

Dans un sens large, le niveau de conflit géopolitique entre l’Amérique et la Chine (NdT : en est-ce bien un ou ne serait-ce qu’une façade ?…) n’est pas une bataille entre deux super-puissances autant qu’un service funéraire pour des Etats-Unis divisés et pourris par la dette. Alors que l’étoile de la Chine monte au firmament et que l’Amérique se déchire intra muros, nous devrions nous rappeler que ce sont dans de tels moments transitoires que les puissances en déclin tendent à frapper désespérément afin de préserver leur hégémonie qui s’étiole. La ridicule guerre par procuration de Washington en Ukraine en est du reste, un indicateur flagrant.



Zeze la reniflette : Razzia sur la schnouf …

Normalement, l’hystérie de guerre génère une opposition et de grandes manifestations pour la paix. Ce qui est bizarre de nos jours aux Etats-Unis, c’est la réponse quelque peu léthargique. Moins de mille personnes se sont rendues au récent rallye anti-guerre de Washington sur lequel Larry plaçait tant d’espoir. Les temps ont bien changé depuis les bons vieux jours des manif’ des années 60, lorsque plus de 25 000 manifestants se massèrent à Washington peu après que l’Amérique ait envoyé ses premières troupes au Vietnam.

Mais cette petite manifestation du 18 février est un baromètre indiquant un malaise plus profond qu’une simple apathie temporaire. Les gens savent instinctivement qu’écouter les discours rengaines pendant quelques heures ne fera rien pour arrêter la guerre. Mais arrêter la guerre n’était pas l’objectif de la manif du 19 février.

Si les gens étaient vraiment sérieux au sujet de mettre des bâtons dans les roues de la machine de guerre, ils ne feraient pas de grands discours ; ils se mettraient en grève, aideraient les soldats à déserter, refuseraient de payer taxes et impôts aux gouvernements, bloqueraient physiquement les transferts d’armes et les bureaux de recrutement militaire en faisant obstacle de leur corps. C’est ça qui a fonctionné dans le passé. Mais bien sûr, ce type d’action veut dire mettre son corps et sa vie en première ligne et en danger, ce que les gens privilégiés ne sont pas prêts à faire.

Plus basique encore, les Américains sont restés à l’écart de la manifestation récente parce que ce sont des gens pragmatiques. Ils savent que la guerre ne sort pas de l’ordinaire et par là je veux dire pas seulement le type de guerre où on se tire dessus. Quand la troisième plus grande cause de mortalité dans note monde est le suicide et qu’un quart des jeunes femmes américaines planifient activement de se supprimer, des explosions à Kiev ou à Kharkov sont le moindre de nos soucis.

“Vouloir arrêter la guerre, c’est comme si la lumière voulait arrêter son ombre,” ai-je dit à Larry durant notre conversation post-mortem. “C’est mieux de faire face à la chose dans le miroir.”

Dans le moment du grand carnage de la guerre civile américaine (guerre de sécession), Walt Whitman le dit alors de cette façon :

“O I see flashing that this America is only you and me,

O, je vois par flash que cette Amérique n’est que vous et moi,

its power, weapons, testimony, are you and me,

Sa puissance, ses armes et témoignage sont vous et moi,

Its crimes, lies, thefts, defections, are you and me,

Ses crimes, mensonges, vols et reniements sont vous et moi,

This war, so bloody and long, is you and me.

Cette guerre si sanglante et si longue est vous et moi.

I dare not shirk any part of myself,

Je n’ose renier quelque partie de moi-même que ce soit,

Not any part of America good or bad.

Ni aucune partie de l’Amérique bonne ou mauvaise.”

Faire face à ce que nous sommes et à ce que nous avons profité n’est pas quelque chose que des gens criminellement complices comme nous font à moins d’y être forcés et même là, nous ne le faisons jamais. J’ai appris cela de la plus dure des façons au Canada durant toutes ces années où j’ai combattu aux côtés des survivants indigènes de la plus vieille guerre de l’humanité. Des gens comme Frank Ermineskin.



Les excuses ne veulent rien dire…

tant que la violence du système colonial persiste.

Frank est un autochtone sans abri de la nation Cree, qui dans son enfance, a enduré une famine quotidienne et la torture dans le camp de la mort de l’église catholique appelé pensionnat pour Indiens Lejac, où il a enterré beaucoup d’autres enfants. Peu de temps après les restrictions anti-COVID qui nous furent imposées en 2020, Frank m’a dit :

“Maintenant vous les blancs savez ce que c’est que d’être parqués dans une réserve. Ce n’est qu’un retour de ce que vous nous avez infligé. Et vous n’avez encore rien vu…”

Frank et ses semblables font partie de ce miroir dans lequel nous pouvons voir qui nous sommes et ce qui nous a mené jusqu’à cette folie actuelle. Ceci est sans nulle doute le pourquoi les gens de mon peuple l’ignorent et cette vérité qu’il personnifie. Plutôt que de faire face et d’embrasser notre ombre, il est bien plus confortable de la projeter sur un dernier bouc émissaire en date. Manifester, c’est sûr, est mieux que changer.

“Peut-être ne pouvons nous plus rien faire,” me dit Larry alors que nous ruminions ensemble. “Peut-être que c’est la fin, comme si c’était un jugement qui nous était rendu.”

Mais après un moment, mon ami s’illumina et me dit tout au sujet de la prochaine grande manif’ planifiée…

