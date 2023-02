Tandis que les écolos-bobos de la gauchiasse systémique continuent de se gargariser, de s’illusionner dans leur bulle capitaliste verte de l’escroquerie climatique au CO2 anthropique, certains parlent déjà d’un “Tchernobyl américain”,avec cet “accident” ferroviaire qui intervient dans des circonstances d’attaque biologique contre l’humanité (SRAS-CoV-2 / COVID19), de guerre en Europe pouvant devenir mondiale, de crise économique généralisée, ce qui a amené Yankland à sauter bien des entretiens des infrastructures privatisées, de trains et surtout de voies ferrées et de faciliter la sauvagerie capitaliste à tous les étages. Les “autorités” ne “savaient pas” que le train transportait des produits hautement toxiques, lorsque l’accident s’est produit, le contenu des citernes fut révélé et les autorités gouvernementales, représentées par les gouverneurs de l’Ohio DeWine et celui de la Pennsylvanie voisine, Shapiro, ont pris la décision de l’option de “l’incendie contrôlé” des substances toxiques, résultant en l’épandage dans l’atmosphère d’une énorme quantité de dioxine, déchet hyper toxique des produits chlorés, utilisé par ces mêmes Yankees comme “désherbant” sur les villages vietnamiens durant leur guerre coloniale. Les oiseaux sont malades, tombent déjà du ciel par milliers à 400km du sinistre et les “autorités” gouvernementales affirment comme pour le COVID récemment et les habitants de Manhattan après le 11 septembre 2001 : “tout va bien, l’air est sain à respirer à ground zéro, faites confiance à votre gouvernement…” De plus cet “accident” s’est produit dans le bassin rural du fleuve Ohio ce qui contaminera terres et eaux pour très très longtemps. Voilà pour la toile de fond de ce que vous allez lire ci-dessous…

~ Résistance 71 ~

La catastrophe ferroviaire d’East Palestine dans l’Ohio a causé la plus grande plume d’émission de dioxine de l’histoire de l’humanité

Natural News

17 février 2023

Url de l’article original :

https://www.naturalnews.com/2023-02-17-east-palestine-train-wreck-largest-dioxin-plume.html

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

La situation à East Palestine dans l’Ohio [où un train de marchandise a récemment déraillé] est bien pire que ce qu’en disent les médias, particulièrement en ce qui concerne l’émission massive de dioxines chimiques.

Les quelques 14 citernes transportant du chlorure de vinyle (NdT : utilisé dans l’industrie pour fabriquer le PVC, plastique etc…) qui furent intentionnellement explosées ont lâché dans l’atmosphère une énorme plume de ces produits chimiques hautement toxiques, ceux-ci furent disséminés au grand large, allant jusqu’à la côte atlantique à travers la Pennsylvanie, New York et au-delà.

Des dizaines de millions de personnes attendent d’être infectés par cette massive émission de dioxine, qui apparaît être de loin comme l’incident le plus important impliquant ce déchet chimique dans l’histoire du monde. Les sources d’eau, nappes phréatiques, les cultures alimentaires, les parcs des villes, les forêts, tout cela va se retrouver empoisonné aux dioxines à cause de ce désastre.

“Faire brûler du vinyle est la source la plus importante de dioxines dans l’environnement, que ce soit par incinération de déchets, de feux domestiques, d’incendies ou de pollutions chimiques.” a expliqué Eric Coppolino, sur Planet Waves FM – Chiron Return.

“Alors que le chlorure de vinyle est un précurseur chimique de la fabrication du PVC, à chaque fois que des composés chlorés brûlent, il y a libération de dioxines. La dioxine est un déchet du processus industriel impliquant l’utilisation de chlore, des “désinfectants” au blanchiment du papier. Il y avait beaucoup de dioxine dans ces citernes ferroviaires que l’incendie a relâchée.”

Les dioxines sont des toxines hormonales qui s’accumule dans la chaîne alimentaire

Une des plus grandes préoccupations de ces substances toxiques est leur persistance. Elles ne sont pas biodégradables et ne s’auto-détruisent pas dans le temps ; elles tendent à rester là où elles se sont logées pendant des années et des années. (Cf l’agent orange lâché sur les populations civiles et les zones rurales durant la guerre du Vietnam, qui est toujours aujourd’hui un problème dans les zones où il a été épandu…)



Gouvernement en action : Shapiro-Bozo et DeWine-Kiri prennent la décision…

de faire péter le merdier pour le bien de tous bien entendu !…

Alors… Incompétence ou crime en bande organisée ?…

La plupart des gens ne sont même pas au courant de ce que sont ces substances toxiques parce que les médias n’en parlent presque jamais. Il y a un moment, une petite émission de dioxine mena à la fermeture de la petite bourgade de Times Beach dans l’état du Missouri (NdT : incident qui se produisit en 1983 et la ville, située à 27km de la ville de St Louis, fut administrativement rayée de la carte en 1985), endroit qui fut détruit, complètement rasé et eut son code postal retiré, ce, après un cas d’émission de dioxine bien plus petit que celui d’East Palestine dans l’Ohio.

“C’est un des plus gros problèmes environnementaux, mais personne ne connait les origines”, écrit Coppolino.

Alors d’où viennent les dioxines ? Elles sont produites quand brûlent des produits chlorés comme le chlorite de vinyle, ou durant une explosion ou que ces produits se dégradent dans le temps. Ils ne sont jamais un produit fini, mais plutôt un contaminant et un déchet dû à la dégradation de produits chlorés.

“Ces substances sont directement liées aux PCB qui sont considérés comme des composés chimiques ressemblant à la dioxine.” Explique Coppolino

“Les dioxines sont des composants extrêmement toxiques et furent utilisés comme désherbant durant la guerre du Vietnam sous le nom tristement célèbre “d’agent orange”. Ils furent dans le Love Canal des Chutes du Niagara. Elles furent les toxines impliquées dans l’évacuation et le rayage de la carte de Times Beach, Missouri. Elles sont la cause de syndrome de choc toxique en provenance du blanchiment de tampons hygiéniques…

“Les dioxines sont de puissantes toxines. Il va y avoir beaucoup de poissons et d’animaux morts dans le sillage de la plume toxique de l’Ohio et des gens vont immédiatement tomber malades. Les enfants sont particulièrement vulnérables à ces toxines à cause de leur moindre poids de corps.”

Leur persistance dans l’environnement et leur toxicité hormonale rendent les dioxines un sérieux problème de santé publique, spécifiquement lorsque relâchées dans de telles quantités comme cela vient de se produire dans l’Ohio. Nous n’avons même pas encore commencé à constater les effets de ce qui vient de se produire, cela va se manifester dans les mois et les années à venir alors que les humains, les animaux et la nature vont en souffrir dans le temps.

“Je pense que l’on va voir apparaître très bientôt une ‘nouvelle maladie’ qui va être inventée pour cela”, a écrit un commentateur au sujet du comment l’establishment va sans doute inventer une nouvelle maladie fantoche pour expliquer tous les cas à venir d’empoisonnement à la dioxine causé par “l’explosion contrôlée” des citernes du train.

“Et un nouveau ‘virus’ sera inventé par la même occasion, ainsi que les “vaccins” (NdT : à arme biologique ARNm bien entendu…) qui vont avec. Et le pire de tout, les gens intoxiqués chimiquement [par la dioxine] seront blâmés parce qu’ils peuvent “infecter” d’autres personnes…”

Plus d’infos sur : ChemicalViolence.com.



La plus belle « plume » de dioxine de l’histoire…

Pour un décompte des morts et malades… top chrono !

= = =

