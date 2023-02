Tremblement de terre Turquie, Syrie : la responsabilité humaine au delà des interdictions politiques… Suivez le guide… (Al Manar)

Hezbollah : Notre responsabilité humaine exige que nous mettions toutes nos capacités au service du peuple syrien

Al Manar

10 février 2023

Source : https://french.almanar.com.lb/2550770

Le Hezbollah a publié, le jeudi soir 9 février, un communiqué dans lequel il a exhorté à offrir de l’aide humanitaire au peuple syrien.

« Face à la grande tragédie, dont fait face la Syrie, suite au séisme dévastateur qui a couté la vie à des milliers de victimes, hommes, femmes et enfants, entrainé la démolition des quartiers et des bâtiments, et laissant des dizaines de milliers de personnes sans-abri dans des conditions climatiques difficiles; notre responsabilité juridique et humaine exige que nous mettions toutes nos capacités au service du gouvernement syrien et de son peuple, qui n’ont jamais cessé d’être aux côtés du peuple libanais dans toutes ses épreuves.

Nous avons oeuvré ces derniers jours à la collecte d’aliments, des médicaments, des premiers soins et d’autres besoins nécessaires par le biais d’associations et d’institutions crédibles.

Cependant, en raison de l’ampleur de la catastrophe, et en dépit de la détérioration des conditions de vie du peuple libanais, nous appelons à une plus large participation à cette campagne humanitaire, et nous appelons ceux qui souhaitent offrir de l’aide matérielle ou financière à se rendre aux centres de la Défense civile (Hay’a Sohhiyeh) dans toutes les régions, ou aux succursales de l’association ‘Qard Al-Hassan’. Ces aides seront ultérieurement remises au service de l’État syrien et de ses agences gouvernementales ».

Près de 3500 personnes ont été tuées suite au tremblement de terre qui a frappé la Syrie, le 6 février.

Quelques pays seulement, dont l’Iran, l’Irak, l’Algérie, la Tunisie, la Russie et le Liban, ont osé fournir de l’aide en dépit du blocus américain et occidental contre la Syrie. La plupart des pays du monde s’étaient abstenus d’accorder de l’aide aux régions syriennes touchées invoquant les sanctions américaines ou la loi César contre Damas.

-[]-

Source : https://french.almanar.com.lb/2551672

« Notre responsabilité juridique et humaine exige que nous mettions toutes nos capacités au service du gouvernement syrien et de son peuple, qui n’ont jamais été avares de soutenir le peuple libanais dans toutes ses épreuves ».

Un extrait du communiqué du Hezbollah qui résume les raisons qui l’ont poussé à lancer une campagne humanitaire à travers il invite toute personne à offrir un don aux personnes touchées par le tremblement de terre.

Dans son communiqué, le Hezbollah a souligné : « Nous avons travaillé ces derniers jours pour collecter de la nourriture, des médicaments, des premiers secours et d’autres besoins nécessaires par le biais d’associations et d’institutions accréditées, mais en raison de l’ampleur de la catastrophe et malgré les circonstances particulières que le peuple libanais traverse, nous appelons à la plus large participation à cette campagne humanitaire et nous invitons ceux qui le souhaitent à fournir des subventions et à se rendre dans les centres de protection civile affiliés à l’Autorité sanitaire dans toutes les régions, en plus de déposer une aide financière dans les succursales de la société de prêt d’Al-Qard Al-Hassan, pour être placé plus tard au service de l’État syrien et de ses agences gouvernementales ».

Dans le cadre de la campagne lancée par le Hezbollah, l’Association des Scouts de l’Imam Al-Mahdi (AJ) récolte également dans diverses régions des dons financiers et en nature pour le secours du peuple syrien dans le cadre d’une campagne qui a débuté hier, jeudi, baptisé les miséricordieux afin decollecter et recevoir des dons financiers et en nature en soutien au peuple syrien frère, après la catastrophe qui s’est abattue sur lui, et briser le siège injuste qui pèse sur lui.

Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem, a écrit sur son compte Tweeter, concernant l’impact du blocus sur la situation humanitaire et les allégations de Washington d’ouvrir la voie à l’arrivée de l’aide :

« L’administration américaine ne jouit d’aucune normes d’humanité avec les sanctions de la loi César et le blocus de la Syrie et de son peuple, et le fait qu’elle laisse maintenant passer l’aide ne changera pas son image de barbare ».

= = =

Comprendre la géopolitique moyen-orientale : “Hezbollah, son histoire de l’intérieur”, Naïm Qassem, 2004, traduction de Résistance 71, PDF mis en page par Jo



Relève-toi et marche !…

