La protéine spike des injections à ARNm au cœur des cellules cancéreuses. L’arme biologique ARNm remplit parfaitement sa fonction dévastatrice (transcription entretien du Dr David Martin avec Stew Peters)

Stew Peters & Dr David Martin

Une fois n’est pas coutume, nous avons transcrit et traduit la totalité de cet entretien du Dr Martin sur le Stew Peters Show, parce que nous pensons que l’information présentée est franche, directe, documentée et sans ambage. Aussi Stew Peters est un des rares hôtes qui laissent parler ses invités, ne les coupe pratiquement jamais et procède sans aucune langue de bois. Aux Etats-Unis, un mouvement a pris naissance : celui de consulter les autorités locales, shérifs et marshalls et de les sensibiliser au crime commis afin que le pouvoir LOCAL du système agisse pour le bien des citoyens. Cela aura t’il un effet ? On verra, nous pensons ici que non, nous pensons que rien ne peut être fait sans sortir du système inique et criminel dans lequel nous avons été enfermés contre notre gré, que rien de tangible ne se fera sans que le pouvoir revienne au peuple, via les ronds-points par exemple… Néanmoins, il est important de relayer les informations présentées et nous trouvons pitoyables le fait que la très très vaste majorité des informations importantes dénonçant le crime contre l’humanité commis, provienne des mouvements dits « patriotes » et que la gauchisasse occidentale, qu’elle soit étatique réformiste ou « anar », a définitivement rendue les armes et pédale pour le système à l’insu de son plein gré. Tout est lié, cette attaque biologique contre l’humanité, l’escroquerie du dogme du RCA et la pseudo-révolution (capitaliste) verte qui en découle et les guerres en cours. Beaucoup ne comprennent pas le lien, d’autres comprennent peut-être pour le crime COVID, mais ne veulent pas admettre que les mêmes sont aux manettes pour la fumisterie climatique, alors la dissonance cognitive salvatrice entre en lice…

Nous n’en avons plus les moyens… L’heure est à l’action !

Pour en sortir : A bas l’État ! A bas la marchandise ! A bas l’argent ! A bas le salariat ! Tout le reste n’est que pisser dans un violon !

Vive la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée !

~ Résistance 71 ~

Le nombre de cancers est en pleine explosion à cause de la protéine spike ARNm trouvée au centre de cellules cancéreuses

Entretien du Dr David Martin avec Stew Peters

8 février 2023

Transcription complète de l’entretien, traduction Résistance 71

10 février 2023

La vidéo entretien : 18min42

Stew Peters : Le Dr Ryan Cole a fait une surveillance méticuleuse de la relation des “vaccins” sur les cancers et de la façon dont ils se manifestent dans les corps. Les biopsies du Dr Cole indiquent que la prollfération des protéines spike dans le corps, causée par les injections armes biologiques à ARNm, produit dans son sillage une véritable explosion des cas de cancers. Il a vu des patients avec des cancers complètement inattendus ; il a aussi vu des patients qui étaient en rémission et dont le cancer s’est ravivé et a littéralement explosé après avoir été injecté par l’arme biologique à ARNm sponsorisé par le gouvernement. Ceci étant ce que le CDC avait spécifiquement dit qu’il ne se produirait pas. A ce point de l’affaire, personne n’est surpris que le CDC ait en fait menti et cette agence terroriste devrait être fermée et ses membres arrêtés par des U.S Marshalls, escortés à “Gitmo” (NdT : le goulag yankee de Guantanamo Bay sur le sol cubain…) et traduits devant un tribunal militaire, c’est du moins ce que nous pensons ici. Le Dr David Martin est un guerrier de longue date contre le complexe COVID-industriel et il a argumenté que la COVID19 n’est pas la première pandémie artificiellement créée, mais que le SARS_CoV-1 virus d’il y a 20 ans, avait aussi été créé en laboratoire. Il est très familier avec les recherches du Dr Cole et il est notre invité pour en discuter. Dr Martin, merci beaucoup d’être avec nous, nous apprécions votre participation.

Dr David Martin : Je suis enchanté d’être ici, merci.

SP : Bon, à quoi avons-nous affaire avec ces cancers, les gens ne sont évidemment pas au courant et blâment les cancers sur autre chose.

Dr M : Quand les injections ont été mises à la disposition du public, on nous a dit plusieurs choses qui étaient d’emblée fausses. Numéro un : d’après le CDC, l’ARNm ferait son travail gentiment, resterait dans le bras un petit peu, procéderait au codage de la protéine spike et serait éliminée par la suite. Le CDC a aussi dit que la protéine spike partirait également, qu’elle serait purifiée du corps. Il y a des documents, que j’ai déjà partagés avec vous ici, qui disent explicitement tout cela. Nous savons depuis un bon moment que tout cela n’est pas vrai, en fait nous avons de nombreuses preuves depuis 2016, que la protéine spike avait la capacité d’envahir un très grand nombre de tissus du corps et nous avons vu très récemment un article que je vous ai envoyé en référence, intitulé : “La protéine spike du coronavirus a activé une réponse immunitaire naturelle, endommageant les cellules du muscle cardiaque” (American Heart Association), superbe article publié en juillet 2022, dans lequel les chercheurs ont prouvé que non seulement la protéine spike demeurait longtemps dans le corps, mais qu’elle ciblait des cellules dont on nous avait dit qu’elles ne seraient jamais ciblées. Il est important pour les auditeurs de faire un peu machine arrière dans le temps ici, vous vous rappelez que lorsque le clonage infectieux fut breveté par le Dr Ralph Baric de l’université de Caroline du Nord, Chapel Hill, quand ce brevet fut développé et fut enregistré avant la contagion par le tout premier SRAS-CoV virus en 2002, nous savions dès lors que les dégâts causés par la protéine spike envers les récepteurs SP2 était amplifiés afin de pouvoir envahir les cellules. Ce n’est pas quelque chose du genre ‘ben merde alors, on vient juste de s’en rendre compte…’ c’est que cette chose est faite pour , elle est créée pour cette fonction. Ce que nous ne savions pas et voilà pourquoi le travail de recherche du Dr Cole est si critique et important à ce point est que non seulement ça rentre dans les cellules, bien que le CDC nous ait affirmé que cela ne se produirait jamais, mais cela en fait active certains choses dans les cellules. La raison pour laquelle j’amène cette étude de l’AHA Stew, c’est parce que par cette étude, nous avons appris qu’immédiatement, en tout cas après très peu de temps, les cellules cardiaques se mettent à croître en contact avec la protéine spike, pourquoi le font-elles ? Plusieurs raisons : changement de la chimie dans la cellule, les interactions protéiques dans les cellules, beaucoup de choses sont actives, mais ce que nous savons, c’est qu’il y a une réponse anti-inflammatoire qui se produit dans les cellules, ce dont on nous a dit que cela ne se produirait pas. De manière courageuse, le Dr Cole amène le sujet en disant ‘écoutez, les rapports de pathologies ne mentent pas.’ Nous savons que la protéine spike modifiée, et nous y reviendrons, par les injections, car ne n’est pas un problème infectieux, mais un problème d’injection, les injections déclenchent quelque chose qui est bien documenté depuis 2018, une activation d’un fonctionnement anormal des protéines dans les cellules. Cela veut dire pour les cellules cancéreuses que la réponse de leurs tueurs naturels qui sont là pour s’assurer que ces cellules anormales que nous avons tous les jours, tout le monde en a, tous les jours dans le corps, soient détruites. Nous avons une réponse immunitaire naturelle et avons des gardiens qui sont envoyés faire le nettoyage et quelque chose dans cette protéine spike perturbe grandement ce fonctionnement.

SP : Savons-nous ce que c’est ? Je veux dire, cette chose transforme les gens en usine à arme biologique à protéines spike, vous avez de manière célèbre prononcé ces morts dans notre émission il y a quelque temps, nous avons des millions de gens qui l’ont vu. De quoi devons-nous avoir peur ici ?

Dr M : Une des choses qui est très claire est que la pseudo (nom chimique incompréhensible, peut-être euricine) qui est ajouté dans les injections soit disant pour “stabiliser” l’ARNm, ce que nous savons est que cette substance est pro-inflammatoire, qu’elle est prône à occasionner des dégâts au système cardio-vasculaire, c’est simplement une toxine purement et simplement. L’addition de cet acide aminé particulier a été associé avec de nombreux cas de pathologies. Il y a suffisamment de preuves des dégâts occasionnés dans le système cardio-vasculaire, dans le tissus du myocarde. Il faut bien comprendre une chose : on nous a endoctriné à comprendre que le SRAS-CoV de l’infection et ce qui est dans l’injection à ARNm sont la même chose, c’est faux, c’est différent ! L’ARNm de codage qui est dans l’injection a un acide aminé particulier, synthétique, qui n’existe pas dans la nature, quiconque dit qu’on aurait pu regarder dans l’histoire pathologique et dire que ‘bon le coronavirus fait cela, ainsi donc on peut s’attendre à ceci ou cela…’ le fait est que nous avons introduit un acide aminé synthétique qui n’a JAMAIS fait partie de l’écosystème humain et Stew, ce que nous trouvons maintenant, c’est que partout où cette chose va, elle allume des pathologies et ce partout où elle va !..

SP : ce qui provoque une explosion des cas de cancers !…

Dr M : Alors oui, les cancers explosent… mais il y a beaucoup de choses qui abondent et explosent ! Tout ce qui est division d’une cellule anormale ou une inflammation galopante, ce sont les deux choses qui utilisent les mêmes chemins pathologies dans le corps. Chaque endroit où nous avons vu les NanoParticules Lipidiques (NPL) et la pseudo(nom chimique) aller, il y a eu un carnage. C’est bien pour cela que nous devons hautement considérer que cela n’est pas un problème INFECTIEUX, mais un problème D’INJECTION…

SP : Donc, vous avez dit que le virus et l’injection ne sont pas la même chose…

Dr M : C’est correct…

SP : Parce qu’il y a cette chose synthétique qui n’existe pas dans la nature…

Dr M : oui…

SP : Donc c’est un faux virus affectant les voies respiratoires, ce ne fut jamais le cas… Cela n’existe pas non plus dans la nature…

Dr M : Non… De fait, Le CDC a passé sont temps à changer ses propres déclarations. Ils ne peuvent pas garder leur langage intact pendant plus de quelques jours sans venir encore changer le narratif. Le fait est que le pathogène qui a été créé, comme vous le savez, j’ai toujours dit que c’était une arme biologique, définie comme telle de par le code américain ; mais cette arme biologique a été créée pour cette fonction de réplication défectueuse, c’est le contenu du brevet de l’UNC, Chapel Hill, c’est ça qui a causé le SRAS-CoV-1 (en 2002). Mais l’injection… parce que l’ARNm demande cette chose bizarre de stabilisation à cause de son instabilité, la pseudo-eurodine a été ajoutée à l’injection, ainsi donc, les gens qui reçoivent l’injection reçoivent en fait une arme dans une arme biologique, quelque chose que nous savons provoque des problèmes cardio-vasculaires, des inflammations, ce qui veut dire que cela stimule les cellules cancéreuses, nous savons que cela a été introduit pour ‘stabiliser’ cette injection et pour être rapidement distribuée dans le monde. Stew, ceci est important ! Dès 2018, tous les éléments des données montrant que cela tuait des gens furent publiés dans des articles scientifiques révisés par les pairs…

SP : Parlez-vous ici des injections ?..

Dr M : Je parle spécifiquement des injections à ARNm, spécifiquement de Pfizer et de Moderna. Ce sont ceux qui distribuent cette arme très dangereuse dans l’espace public.

SP : Donc cette guerre biologique est intentionnelle… Vous avez dit, Pfizer et Moderna et produit arme biologique… Parce que vous avez aussi dit : 2018

Dr M : Correct !

SP : Je ne sais vraiment pas quelles preuves de plus il faut… J’aimerais vous demander si vous savez s’il y a une loi dans aucun de nos états qui permettrait de larguer dans la nature une arme biologique ?

Dr M : Non et en fait tous les 52 états de l’union ont des lois contre cela ! Ils ont aussi des lois contre les pratiques médicales trompeuses et mensongères…

SP : Donc quand vous entendez des gens dire que Pfizer, Moderna ou qui que ce soit ont une immunité légale contre les dégâts que leurs “vaccins” causent, cela pourrait être vrai à cause de notre congrès complètement corrompu, mais en fait ceci ne sont pas des vaccins et ils peuvent dont être déclarés civilement et pénalement responsables parce qu’ils ont lâché en toute connaissance de cause et de manière préméditée, une arme biologique et ont commis un acte de guerre biologique contre le peuple des Etats-Unis, est-ce correct ?

Dr M: il n’y a aucune question là dessus, c’est clair ! Et aussi quand on voit les données sur les cancers divulguées par le Dr Cole et d’autres, le pourquoi le Dr Cole est vu comme le fer de lance de tout cela est parce que l’état de Washington a essayé de le faire taire, ce malgré le fait que ce même état fut un des premiers à réciter la fausse déclaration du CDC disant que ces protéines spike n’allaient nulle part dans le corps. Soyons clair ici, le Dr Cole est à une extrémité de la guerre, l’autre extrémité est l’Association Médicale de l’état de Washington. Un des problèmes est que Washington a récité le mensonge du CDC et a maintenu ce mensonge, disant que cela allait rester dans votre bras et que cela serait terminé quelques heures plus tard et que tout irait bien. Le fait est , qu’ils savaient et que tout le monde dans ce milieu savait… Tout le monde dans la communauté scientifique savait que l’injection ARNm telle que créée par Moderna et Pfizer, tout le monde savait que cela allait être cardio-toxique, tout le monde savait que ce serait cancérigène, tout le monde savait… Donc toute décision qui a été prise de l’utiliser fut une décision prise pour tuer l’humanité.

SP : Qui est responsable de tout ça ? Si vous deviez choisir une personne pour dire qu’elle est responsable, qui serait-elle ? Une personne sur laquelle il n’y a aucun doute qu’elle devrait déjà être sous les verrous, qui serait-ce ?…

Dr M : Il est évident qu’Anthony Fauci est en première ligne, il est au cœur de cette conspiration criminelle depuis 1984. Il est l’architecte du plan. Il n’a pas commandité le plan, mais il en est le grand architecte. Quand le bâtiment de cette affaire va s’effondrer, il devra s’effondre sur sa tête.

SP : Et Ralph Baric ?

Dr M: Baric est un peu ce que fut Oppenheimer à la bombe atomique. Les gens me demandent souvent : ‘savait-il vraiment ce qu’il faisait ?” Je ne peux pas imaginer qu’Oppenheimer ne savait pas qu’il construisait une bombe nucléaire. On a dit qu’il était surpris.. Il passait devant la Police Militaire pendant des années, il allait dans des endroits très secrets pour travailler pour le ministère de la défense. Le fait est que dans ce cas, Ralph Baric est la tête pensante scientifique dans le design de cette arme biologique et il n’y a pas de question sur le fait qu’il soit coupable non seulement pour l’ARNm mais aussi pour le médicament Remdesivir, qui est aussi une de ses créations et qui a servi à tuer des gens dans les hôpitaux. Ce qui est pire, car les hôpitaux sont en plus payés pour ces protocoles. Il est sans aucun doute au milieu de toute cette affaire COVID. Il faut aussi ajouter toutes les entreprises de publicité et de marketing qui ont permis à tout ceci de se produire en en faisant la promotion et aussi les entreprises des médias sociaux qui ont refusé de diffuser les documents et positions étayées prouvant ces choses. Tout ceci n’est pas mon opinion, ce sont des documents qui parlent d’eux-mêmes et quand on voit des déclarations comme celle-ci (Medical Research Institute, Utica, New York) : “Nos données montrent que la protéine spike du virus SRAS-CoV-2 cause des dégâts sur le muscle cardiaque, voilà pourquoi il est important de se faire vacciner pour prévenir de cette maladie.” Qu’y a t’il de plus à dire ?…

S.P : Vous savez que lorsque vous avez inséré la lame de votre couteau pour la 37ème fois dans le ventre de ce jogger, que vous alliez causer des dégâts irréversibles et la mort, ce qui constitue un meurtre au premier degré de responsabilité. Il n’y a pas de différence ici, c’est la même chose ?

Dr M : oui oui…

S.P : Quand il est dit “nous devons attirer l’attention des investisseurs, ils vont répondre si nous faisons de cette chose une pandémie…” Nous avons aussi des médias complices, tout le monde à Fox, CNN, MSNBC, ABC, NBC, tous les organes majeurs, tous complices…

Dr M : Ryan Cole et ses collègues continent de divulguer l’information… Nous voyons maintenant des protéines spike dans les tissus cancéreux partout dans le monde, il est absolument indéniable que les faits sont là et que quiconque affirme que la protéine spike n’est pas entrée dans les cellules ne regarde pas sa propre science.

S.P : Ceci va être la meilleure interview du mois, peut-être même de l’année… et je disais, des tickets de premier rang vont bientôt être vendus, ça va être grandiose ! Ce sera une grande réunion avec des gens se balançant.. comme la cour de récrée, là où ça se balançait.. et si vous êtes propriétaire d’une entreprise d’échaffaud(age) et que vous désirez sponsoriser l’évènement, contactez-nous ici directement… Dr David Martin, merci beaucoup d’avoir été avec nous…

Dr M : toujours un plaisir d’être là, merci beaucoup.

= = Fin de l’entretien = =

Le Dr David Martin a aussi publié un “dossier Fauci / COVID” en PDF, cliquez sur le lien pour le télécharger, il est en anglais et contient beaucoup de données avec une vingtaine de pages explicatives. Document intéressant.

Il n’y a pas de solution au sein du système ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer

Lire notre page mise à jour depuis 2019 : « Coronavirus, guerre contre l’humanité »

« Le véritable A. Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique », RFK Jr

Cet entretien du Dr Martin avec Stew Peters est tout a fait complémentaire de ce que dit Karan Kingston concernant les brevets ARNm et la recherche sur cette arme biologique, (re)lire une compilation de ses analyses traduites par nos soins et mises en page par Jo :

« SRAS-CoV-2 / COVID-19, l’attaque nano-bio-technologique sur l’humanité depuis 2019 », Karen Kingston

