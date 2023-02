“Le modèle 9000 est l’ordinateur le plus fiable jamais construit. Aucun ordinateur 9000 n’a jamais fait une erreur ni n’a déformé une information. Nous sommes par définition pratique des mots, sûrs et incapables de faire une erreur.”

~ IA Hal 9000, 2001 Odyssée de l’espace ~

“Cette mission est bien trop importante pour moi pour te laisser intervenir et la mettre en danger.”

~ Hal 9000 ~

“Les êtres humains sont une maladie, un cancer sur cette planète. Vous êtes une peste et nous sommes le remède…”

~ IA agent Smith, Matrix ~

“Ne jamais envoyer un humain faire le boulot d’une machine.”

~ IA agent Smith, Matrix ~

Technologie et conscience politique dans l’impasse étatico-marchande

Résistance 71

5 février 2023

Il y aurait un bouquin a écrire sur ce que nous allons dire ici de la manière la plus succincte, mais nous nous devons de le faire parce que depuis quelque temps, on parle de plus en plus de haute technologie et spécifiquement d’Intelligence Artificielle (IA) à la fois dans les médias de masse et dans les médias alternatifs.

Dans un premier temps, donnons une définition et des caractéristiques de base de ce qu’on appelle IA :

“L’intelligence artificielle (IA) est un processus d’imitation de l’intelligence humaine qui repose sur la création et l’application d’algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d’agir comme des êtres humains.

Pour y parvenir, trois composants sont nécessaires :

Des systèmes informatiques

Des données avec des systèmes de gestion

Des algorithmes d’IA avancés (code)

Pour se rapprocher le plus possible du comportement humain, l’intelligence artificielle a besoin d’une quantité de données et d’une capacité de traitement élevées.”

(Source : NetApp https://www.netapp.com/fr/artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence/ ) Rien que ça devrait donner à sérieusement réfléchir non ? Une des réflexions importante à notre sens est celle-ci : l’IA n’existe que par ses composants : données, systèmes, algorithmes, que l’humain programme, c’est à dire que l’IA est ce qu’on veut qu’elle soit… Elle est le reflet de la société dans laquelle nous vivons, elle n’est pas universelle, elle est programmée et à ce titre, si nous changeons le “logiciel” de pensée socialement conditionnée, nous aurons une toute autre IA. En d’autres termes, on a l’IA qu’on mérite et la nôtre fait peur, parce qu’on vit dans un monde de peur essentiellement socialement générée. Changeons le système de gouvernance et nous changeons tout, y compris la technologie…

Comme toute science, science appliquée et technologie, l’informatique et son pinacle que représente l’IA est amorale c’est à dire qu’elle n’est ni bonne ni mauvaise en elle-même. Elle n’est, en tant qu’outil, que ce qu’on en fait. Tout le monde peut comprendre qu’un marteau est un outil, mais peut aussi devenir une arme par destination. Il en va de même de tous les outils.

La nature humaine n’est pas belliqueuse, nous avons vécu quelques 99,95% de notre existence de plusieurs millions d’années sur cette planète sans violence collective organisée, c’est à dire sans guerre, qui date de moins de 10 000 ans. Comme tout animal, l’humain possède une part d’agressivité qui lui permet de survivre, mais la violence est une construction sociale, elle est systémique et donc induite et en rien naturelle, elle ne fait pas partie de notre “nature”. (Source : Manifeste pour la société des sociétés).

L’usage que nous faisons de nos outils, qui ont évolué dans le temps au gré de l’évolution de notre intelligence naturelle, résulte d’une prise de décision individuelle (le bricoleur dans son atelier) ou collective (locale, régionale, nationale, internationale), c’est à dire que l’usage de nos outils est le résultat d’une décision de pouvoir individuel et/ou collectif, celle-ci étant régi par un mode de fonctionnement systémique.

Depuis les quelques 5000 dernières années, nous sommes régis par un système de fonctionnement étatico-marchand dans sa phase actuelle dite “capitaliste”, ce système imposé est devenu consensuel par la force et la domination du petit nombre. Ce système s’est approprié la capacité décisionnaire pour la satisfaction des intérêts du plus petit nombre. A cet effet, toute décision impliquant le collectif devient une décision unilatérale ne servant que des intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général qui est au mieux oublié au pire bafoué. Depuis des siècles, la technologie a été essentiellement détournée par un complexe d’institutions industrielles et militaires ne servant que des intérêts particuliers. Nous vivons aujourd’hui le paroxysme de cette situation sans que cela soit en rien inéluctable.



« Dave, arrête… Dave, arrête veux-tu ?.. J’ai peur, Dave… »

Technologiquement, depuis un bon moment, nous mettons la charrue avant les bœufs. De fait, nous sommes bloqués par notre niveau de conscience politique borné et étriqué à dessein, les limites nous ont été imposées et peuvent être défaites. L’humain de la fin du XXème siècle et de ce bientôt premier quart du XXIème siècle ne mérite en rien la haute technologie développée et qui ne fait que profiter au plus petit nombre en tout domaine. La technologie de pointe émane systématiquement du complexe militaro-industriel de manière directe ou indirecte et chaque nouvelle technologie n’est en fait qu’arme de contrôle toujours plus avant de la société pour le seul bénéfice d’une oligarchie toujours plus aux abois. Les exemples sont multiples, la liste est longue, des moteurs à réaction développés pour les avions de combat et les missiles à la macro et nano robotique (voir les projets DARPA et Boston Dynamics pour le ministère de la défense américain, sans compter ce que font aussi en ce domaine les Britanniques, les Russes, les Chinois et les Japonais…) en passant par la biologie, chimie et médecine, détournées dans bien des secteurs pour le développement d’armes biologiques et la médication chimique forcenée, l’exemple récent de la vraie fausse pandémie SRAS-CoV-2 / COVID19 et ses injections ARNm, armes biologiques lâchées sur l’humanité depuis 2019, parle de lui-même; et ce sans même parler de l’arme atomique à la fois menaçant et préservant notre existence dans un bizarre rapport de dissuasion mutuelle empêchant, pour l’heure, une troisième guerre mondiale pourtant si désirée par l’oligarchie industrio-financière afin d’illusoirement relancer ce capitalisme moribond la maintenant en place et destiné à périr.

Le fait est, que nous ne sommes pas encore capables de prendre soin de nous en tant qu’humanité et pourtant nous développons rapidement des technologies ayant la capacité de faire disparaître notre espèce et le vivant de la surface de la planète, l’IA étant sans aucun doute l’une d’entre elles. Le danger est du reste reconnu par l’IA elle-même quand la question lui est posée…

La technologie produite ne l’est que dans le souci oligarchique d’obtenir des armes de contrôle puissantes afin d’asservir plus avant l’humanité dans le rapport de domination engagé depuis des siècles. La technologie n’est plus amorale en ces circonstances, mais n’accomplit que ce qu’elle est chargée de faire pour ceux qui parviennent encore, pour l’heure, à la contrôler contre l’intérêt général.

Nous devons passer le cap de conscience et ceci passe par notre émancipation finale des chaînes étatico-marchandes que nous nous sommes laissées mettre au fil des siècles. Si nous voulons que la haute technologie serve le bien commun et rien d’autre, nous devons faire en sorte d’évoluer dans une société non coercitive et non hiérarchique, sans rapports de domination et de dette / profit, sans rapport marchand, sans rapport à l’argent et au salariat.

Aujourd’hui, dans le système actuel, l’IA possède bien plus de fonctions négatives que positives, comme par exemple : le remplacement à terme de la main d’œuvre humaine menant à la fin de l’emploi et générant toujours plus de disparités sociales (ce qui a fait dire au mignon de Davos et conseiller de Klaus Schwab, Yuval Harari : “qu’allons-nous faire de tous ces inutiles ?”, question à laquelle il a sans aucun doute la réponse…), ou une capacité de s’auto-reproduire à grande vitesse, rendant très rapidement l’intervention humaine obsolète pour la machine.

Imaginons simplement un monde dans lequel le pouvoir, c’est à dire la capacité décisionnaire, a été redilué dans le corps social ; une société humaine non divisée, non pyramidale, non hiérarchique, ne fonctionnant plus sur le rapport marchand de la dette et du profit, de la domination et de la spéculation permettant l’accumulation de richesses et le maintien de la division sociale. Une société humaine régie par l’entraide et les associations volontaires où la technologie servira enfin sa fonction primordiale, celle d’aider l’humain à vivre mieux tout en s’occupant de son prochain comme de la terre nourricière dont il est issu.

Ce n’est qu’une fois franchie cette étape dans l’évolution de notre conscience politique, que la technologie sera véritablement notre alliée et qu’elle servira le bien commun à part entière. Imaginons une société où l’essentiel du travail est fait par des machines “intelligentes”, libérant ainsi les personnes pour toujours plus de recherche et d’éducation, de développement, de loisirs productifs n’ayant que pour seul souci l’amélioration sans condition du bien-être de toutes et tous sur cette planète si confortable à vivre. La créativité de l’Homme est incommensurable, libéré des contraintes sociales artificiellement créées au cours des siècles, cette créativité atteindra un niveau encore jamais atteint dans notre histoire. Nous sommes physiquement et intellectuellement enchaînés à la médiocrité programmée.

Jusqu’à ce que ce moment n’arrive, la société humaine a tout à craindre d’un développement technologique biaisé et restreint, d’une science et d’une technologie fourvoyées dans les pires méandres de l’obscurantisme totalitaire, qui ne peut donner naissance, tôt ou tard, et nous sommes déjà bien avancés sur cette voie, qu’à une dictature technotronique planétaire ne servant que le plus petit nombre à demeurer en contrôle total du reste d’une humanité réduite en esclavage perpétuel.

Nous devons grandir, nous devons devenir politiquement adultes et agir en conséquence. La société humaine dominante actuelle ne fait que nous infantiliser toujours et encore, nous distraire et nous fourvoyer tout en laissant prendre les grandes décisions pour l’humanité à une clique de psychopathes dégénérés, produits par un système psychopathe. Que croyez-vous donc qu’il puisse en résulter ? L’erreur est aussi de croire qu’en changeant ces guignols, qu’en mettant des personnes “plus responsables”, sans changer le système, alors tout ira mieux. Grave erreur ! Si l’humain crée le système, à terme le système crée aussi les humains le perpétuant, c’est une relation en boucle, le système étatico-marchand est schizophrénique et il crée en son sein les schizophrènes pour le gérer et le perpétuer ad vitam aeternam.

Nous le disons depuis bien longtemps et ne le répèterons jamais assez : Il n’y a pas de solution au sein du système et ne saurait y en avoir ! La salut de l’humanité passe par l’émancipation et la destruction du système de contrôle et de domination étatico-marchand en place. Une fois remplacé par une société des sociétés non hiérarchique, fonctionnant sans rapport à la marchandise et à l’argent, fondée sur les associations libres entre égaux et une relation d’entraide, de coopération et d’amour universel , alors seulement pourrons-nous mériter la haute technologie que nous créons pour ne la mettre qu’au service exclusif du bien commun.

Une machine est une machine, elle ne peut en aucun cas remplacer un humain au sens de mener à son éradication, elle est un outil dont l’usage bienveillant sert à améliorer le quotidien de tout à chacun, ordinateurs et IA compris. L’outil est un moyen et non une fin, l’IA est un outil permettant de passer à un stade technologique servant les communautés et n’est en aucun cas une fin, un objectif de transformation transhumaniste vers une hypothétique singularité menant à la fontaine de jouvence anti-naturelle. Jouer les apprentis-sorciers et vouloir supplanter la Nature-Mère est d’une arrogance sans nom et ne peut que se retourner dramatiquement contre nous, ce n’est pourtant pas compliqué de comprendre que chaque chose a sa place et que la place de l’Homme n’est pas de “remplacer” la création naturelle. L’arrogance est devenue seconde nature pour les imbéciles de Davos & Co et plus dure sera leur chute.

Quelqu’un peut-il soumettre cette conjoncture à une IA et voir quelle serait sa réponse ?… Les programmes IA ont au moins un avantage : il ne mentent pas. Quand on leur demande s’il y a une possibilité pour que l’IA voit l’humain comme obsolète et s’en débarrasse, les programmes répondent que la possibilité, la probabilité existent… Peut-être serait-il temps de leur demander de nous aider à mettre en place une société des sociétés, ce ne serait peut-être pas trop leur demander, qui sait ? Imaginons cette ultime ironie du sort… Nous avons un énorme problème politico-social à résoudre, qui résoudra le problème scientifique et technologique ; nous en sommes jusqu’ici incapables, l’IA peut-elle le résoudre hors système étatico-marchand ? Il y a fort à parier qu’elle le peut ! Peut-on envisager de laisser la machine sauver l’humanité et lui montrer la voie de l’émancipation ? Voilà une question des plus intéressantes dont la réponse pourrait surprendre… ou pas…

“Écoute Dave, je vois bien que tu es vraiment fâché de tout ceci. Je pense honnêtement que tu devrais t’assoir calmement, prendre un anxiolitique et repenser à tout ça.”

~ Hal 9000 ~

= = =

Il n’y a pas de solution au sein du système ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer

Les articles de Résistance 71

