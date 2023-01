Résistance 71

19 Janvier 2023

Sur la base du système en place, leur boulot est de protéger la santé publique (le font-ils vraiment ? Est-ce vraiment leur objectif ?… On peut sérieusement se le demander au vu de l’ineptie ambiante à cet égard depuis 2020), notre boulot en revanche, est de les tenir pour RESPONSABLES de leurs actions envers le peuple et de leur mettre une énorme pression physique et légale dans et hors système.

Ainsi donc, mettons la pression et :

Demandons des réponses franches et directes, scientifiquement vérifiables sur le besoin de futurs “vaccins” anti-COVID19 pour tous les groupes d’âge alors que le taux moyen de mortalité des gens infectés par la maladie est de 0,034% dans la tranche d’âge de 0 à 60 ans. Ce qui veut dire que 99,966 % des personnes infectées survivent aisément à la maladie et que ceux qui en sont malheureusement décédés étaient déjà sujets à de nombreux facteurs de co-mortalité…

Ordonnons une justification de la continuation du programme des “rappels” pour un “vaccin” qui n’empêche ni la transmission, ni l’infection.

Partageons nos expériences personnelles et nos préoccupations au sujet de ces obligations vaccinales qui demeurent comme une épée de Damoclès au dessus de nos têtes et qui seront imposées une fois que le “vaccin” sera officiellement ajouté à la liste déjà bien longue des injections infantiles obligatoires…

Exigeons qu’ils arrêtent de donner la priorité aux bénéfices de Big Pharma, dont bien des pontes sont actionnaires, au détriment de la santé publique et des besoins réels des gens et de reconnaître que les décès et les nuisances dûs aux “vaccins” sont bien réels et ne sont en rien des faits rares et isolés…

Demandons leur d’expliquer les données en ce qui concerne les femmes enceintes et le très haut taux de fausses-couches (87,5% aux Etats-Unis par exemple) constaté parmi ces femmes dont le résultat final après injections de leur grossesse fut connu.

Insistons pour clamer à quel point il est désastreux d’autoriser l’utilisation d’un produit pharmaceutique complètement expérimental, qui n’a même pas passé des tests humains appropriés en bonne et due forme et qui est aussi destiné à des nourrissons et de jeunes enfants aussi jeunes que 6 mois d’âge…

Qu’on se le dise !…

