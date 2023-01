COVID-19, attaque bio-nano-technologique à IA sur l’humanité et la dernière PsyOp en date pour un enfumage des masses (Karen Kingston)

Allons-nous nous laisser berner par la toute dernière opération psychologique / PsyOp des experts essayant de nous persuader de l’immunité légale de Pfizer et consorts ?

Mauvaise interprétation de la loi sur l’Autorisation d’Utilisation d’Urgence (AUU) et des contrats du ministère de la défense : comment les experts continuent de convaincre les Américains que Pfizer possède une immunité légale…

Karen Kingston

10 janvier 2023

Url de l’article original :

https://karenkingston.substack.com/p/will-we-fall-for-the-latest-expert

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Avez-vous remarqué que le flot incessant de ces “scoop infos patriotes” de nos experts de confiance sur les scandales régulateurs de l’approbation par la FDA des injections ARNm de Pfizer protègent tous Pfizer ? La dernière histoire en date provient de Sasha Latypova, disant que l’autorisation et approbation de la FDA était un “théâtre politique” fait sous le secret d’une opération militaire et donc que cela ne s’est pas vraiment passé. Rappelez-vous lorsque le Dr Malone nous a raconté que l’approbation de la FDA pour Pfizer était en fait pour BioNTech et non pas pour Pfizer et que c’était pour cela que cela ne s’était pas vraiment passé ?

Les “vaccins” à ARNm de Pfizer approuvé par la FDA le 23 août 2021 (NdT : appelé dès lors Comirnaty), ont brisé le bouclier immunitaire légal des injections Pfizer approuvés sous Autorisation d’Utilisation d’Urgence AUU. J’ai expliqué tout cela dans l’émission de Stew Peters le 25 août 2021 (https://rumble.com/vlod4c-wow-former-pfizer-employee-checkmate.-game-over.-we-win.html), mais d’autres experts furent fortement en désaccord et défendirent Pfizer, spécifiquement le Dr Robert Malone. Vous pouvez lire la couverture de l’immunité par R. Malone sans égard de l’approbation et de l’engagement de la FDA dans des activités post-marketing, ici : https://karenkingston.substack.com/p/big-pharma-and-biotech-can-not-elect et là : https://karenkingston.substack.com/p/why-lie-about-the-august-23-2021

J’ai regardé deux interviews de Sasha Latypova affirmant que parce que les produits en AUU sont des Contre-Mesures Médicales (CMM), tels les vaccins anti-COVID19, et qu’ils ne peuvent pas passer le processus d’approbation de la FDA et que l’autorisation de la FDA, processus de demande d’approbation initiale pour un nouveau médicament pour les vaccins anti-COVID19 fut juste pour “épater la galerie”. Ces affirmations sont fausses et propagande de désinformation pour essayer de convaincre que Pfizer et la FDA ont une immunité en béton armé contre ceux les accusant éventuellement d’avoir infligé intentionnellement des maladies, des infirmités et/ou la mort avec une arme biologique et qu’il n’y a absolument rien que le peuple américain puisse faire contre cela.

Ceci est ce qu’il faut retenir de la pirouette que Sasha a fait faire aux documents que j’ai préalablement partagés dans l’émission de Stew Peters en janvier 2021 dans un entretien révisant et analysant les contrats du ministère de La Défense (https://rumble.com/vtcugv-fda-broke-pfizers-eua-shield-liability-protection-gone-time-to-bring-down-t.html) ainsi que présentés sur mon site internet (https://karenkingston.substack.com/p/the-fda-approved-pfizer-to-manufacture)

Mais ne croyez pas un mot de ce que je dis, écoutez Clayton Morris introduire son résumé du “scoop de Sasha et de ses nouveaux documents obtenus”… (https://www.youtube.com/watch?v=ERvURcpg3JE)

“Un nouveau rapport scoop montre que le Pentagone, ministère de la défense a contrôlé le programme COVID-19 depuis le départ et que tout ce qu’on nous a raconté ne fut que théâtre politique afin de couvrir cette affaire, jusque dans le processus d’approbation des vaccins par la FDA. Ce ne fut que du théâtre, c’est à dire que des êtres humains furent essentiellement des accessoires. D’après des documents nouvellement obtenus, le Pentagone a utilisé une combinaison d’obscures autorisations d’approbation qui sont toujours en activité, incluant le PREP Act, la loi sur les AUU, qui ont protégé Big Pharma, les agences, les participants médicaux qui ont administré des vaccins non-réglementés de toute responsabilité et les ont protégés et ils ne sont en rien inquiétés de tout cela, leur responsabilité, ces nouveaux documents proviennent d’un ex-exécutif d’une organisation contractante de recherche.”– Sasha Latypova” – Clayton Morris

At 6:47 mark in interview.

SASHA : Ce ne sont pas des vaccins, ce sont des contre-mesures médicales. Ils peuvent utiliser beaucoup de secret. Ils ne doivent pas être soumis à des essais cliniques. Ils ne sont pas requis parce que ces produits ne peuvent pas faire l’objet d’une enquête. C’est ce que dit la loi. Si ce sont des produits ne tombant pas sous le coup d’une enquête alors nous n’aurons aucune enquête. Voila comment ils arrivent à s’en sortir.

Ces déclarations sont mensongères sur le plan de l’argument légal. D’après la loi et les contrats, la contre-mesure médicale est un vaccin qui est sujet aux lois et/ou au système de demande d’agrément d’un nouveau médicament par la FDA. Dire que les essais cliniques n’existent pas parce que ils ne peuvent pas exister pour un produit qui fut autorisé comme contre-mesure médicale est soit intentionnellement mensonger ou juste simplement issus d’une ignorance la plus crasse qui soit.

D’après la FDA (https://www.fda.gov/media/97321/download), l’AUU n’est pas un substitut de recevoir un agrément de la FDA sous couvert d’essais cliniques régulés et ces essais faIts pour prouver sécurité et efficacité peuvent être menés en parallèle tandis que l’AUU est accordée.

“Comme édicté dans la section III.C en regard des activités pré-AUU, une AUU n’est pas un substitut des efforts de développer le produit vers son approbation, incluant les essais cliniques faits pour déterminer si le produit est sûr et efficace pour l’usage qui doit en être fait. Lorsque c’est approprié, la FDA encourage les sponsors de faire et de proposer des essais cliniques contrôlés et appropriés qui peuvent être faits durant la réponse d’urgence soit en parallèle avec l’AUU ou en lieu et place d’AUU.”

De par l’accord de fabrication de Pfizer du 21 juillet 2020 avec le ministère de la défense (DoD), la fabrication et le déploiement de 100 millions de doses d’un “vaccin candidat” est sujet à “un succès technique, clinique et réglementaire (FDA).” (https://www.hhs.gov/sites/default/files/pfizer-inc-covid-19-vaccine-contract.pdf)

Ceci veut dire que tandis que Pfizer fut contracté comme fabricant de 100 millions de doses, la réalisation de ce contrat et le déploiement de ces flacons vaccinaux sur la population américaine fut contingente de requis de la FDA séparés de tout processus, réglementation ou autorité de l’armée américaine.

Tandis que Pfizer avait une immunité en béton armé à 100% contre toute nuisance causée par son vaccin ARNm utilisé en UU, ce bouclier immunitaire est “séparé et distinct” de celui d’un produit à ARNm approuvé par la FDA. (https://www.fda.gov/media/97321/download)

Les produits à ARNm approuvés par la FDA sont soumis aux lois du Consumer Protection Act pour la nourriture et les médicaments et ne sont pas protégés par les clauses d’immunité du contrat de Pfizer avec l’armée américaine.

Verbatim depuis le FDA Industry Guidance document;

NdT : en clair et peu de mots, tout ceci veut dire que le pseudo-vaccin, vraie arme biologique de Pfizer / BioNTech approuvé par la FDA et appelé Comirnaty peut être soumis à des procédures légales civiles et criminelles… Les entreprises pharmaceutiques n’ont AUCUNE IMMUNITE LEGALE à ce sujet.

= = =

Lire notre page « Coronavirus, guerre contre l’humanité » mise à jour depuis 2019

« SRAS-CoV-2 / COVID-19 : l’attaque nano-bio-technologique à IA contre l’humanité » (Karen Kinston, compilation PDF de nos traductions)

Publicité

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires