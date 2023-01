[…] Les 10 PDF les plus lus sur Résistance 71 en 2022… […]

« Aujourd’hui ce n’est pas d’être heureux que je cherche, mais d’être simplement conscient. » (Albert Camus)

17 janvier 2023

Nous remercions au passage Jo pour ses mises en page PDF se perfectionnant au fil du temps et à tous nos lecteurs qui fouillent dans notre bibliothèque PDF et y trouvent les perles de lecture à assimiler et à diffuser au plus grand large. Notre triomphe final, celui de la société des sociétés qui remplacera la pourriture étatico-marchande, passe par une éducation politique, scientifique et spirituelle, qui seule peut balayer l’ignorance institutionnalisée dominante à ce jour, mais qui est en train de passer à la trappe pas à pas. Ce n’est pas le moment de mollir, très bientôt nous publierons une liste de 10 PDF que nous aimerions être plus lus et diffusés à cet effet. Merci de continuer à lire, de vous informer et de diffuser autour de vous. L’éveil est le premier pas du changement et tout chemin, voyage, commence par ce fameux premier pas…

Voici les 10 PDF les plus téléchargés en 2022 depuis notre blog :

1- « Le véritable A. Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publie » (RFK Jr)

Ce PDF a battu tous les records chez nous depuis la création des PDF avec Jo en 2016.

2- Un monde sans cancer, l’histoire de la vitamine B17 (G. Edward Griffin)

3- « La pédagogie des opprimés », Paulo Freire

4- Manifeste pour la société des sociétés (Résistance 71 )

5- « Contre les guerres de l’avoir, la guerre de l’être », collectif Guerre de Classe

6- « La théorie russo-ukrainienne de l’origine abiotique profonde du pétrole » (J.F. Kenney)

7- Manifeste pour un futur proche, (Francis Cousin)

8- « SRAS-CoV-2 : l’attaque nano-bio-technologique sur l’humanité depuis 2019 » (Karen Kingston)

9- « Du chemin de la société vers son humanité réalisée » (Résistance 71)

10- quasiment ex-aequo : La City de Londres, au cœur de l’empire (compilation) et Dean Henderson, crochet gauche à l’oligarchie

