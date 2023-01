Hypocrisie et mensonge de l’empire : le pétrole russe afflue à Yankland via l’Inde tandis que l’Europe crève… (Réseau Voltaire)

Il est essentiel de bien comprendre une chose des plus importantes : le seul véritable ennemi de l’empire anglo-américain géré depuis la City de Londres et sa succursale de Wall Street, ce n’est ni la Russie, ni la Chine, mais l’Europe ! Celle-ci est le seul concurrent direct de l’empire sur le plan technologique et économique. La hantise des mondialistes serait de voir une alliance (de fait naturelle) entre l’Europe et la Russie, ce qui serait à terme, la fin de l’empire. La guerre par procuration en Ukraine se charge de creuser le fossé qu’ils veulent irréconciliable. Si l’empire suit la doctrine du nouveau con(servateur) trotskiste Wolfowitz, il n’en garde pas moins en vie la doctrine Kissinger antérieure qui disait aussi que « l’Amérique n’a pas d’ennemis ni d’amis, elle n’a que des intérêts. » Quand on a compris ça, on a tout compris et on est prêt à agir en conséquence, sans les politiques corrompus, hors système, pour et par les peuples.

Contrairement à ce qu’ils prétendent, les Etats-Unis importent massivement du pétrole russe

Réseau Voltaire

15 janvier 2023

Alors que Washington a interdit l’achat de pétrole russe à toute sa population et à ses alliés, il en importe massivement sans violer ses prétendues « sanctions », rapporte The Telegraph of India [1].

L’Inde achète pour 1,7 million de barils par jour de pétrole russe. Ce pétrole est raffiné par Nayara Energy et par Reliance Industries, puis revendu légalement aux États-Unis.

Dans la pratique, la guerre économique des États-Unis n’affecte donc plus la Russie, mais exclusivement ses alliés de l’Union européenne qui, eux, sont les seuls à être privés d’hydrocarbures russes. Cette constatation doit être mise en perspective avec le sabotage des pipe-lines Nord Stream 1 et Nord Stream 2 privant l’Union européenne de sa principale source d’énergie.

Ceci démontre que Washington a parfaitement conscience que Moscou n’a pas envahi l’Ukraine, mais tente d’y appliquer la résolution 2202 du Conseil de Sécurité. L’ensemble de la propagande atlantiste accusant la Russie des pires crimes ne vise donc pas à mobiliser les troupes alliées contre elle, mais à manipuler les Européens pour leur faire accepter une récession économique imposée dans la droite ligne du rapport au Pentagone de Paul Wolfowitz (photo), en 1992 [2]. Le secrétaire d’Etat Antony Blinken et son adjointe Victoria Nuland appartiennent au même groupuscule idéologique que Paul Wolfowitz [3].

Il écrivait à l’époque : « Bien que les États-Unis soutiennent le projet d’intégration européenne, nous devons veiller à prévenir l’émergence d’un système de sécurité purement européen qui minerait l’Otan, et particulièrement sa structure de commandement militaire intégré ». Pour le Pentagone, l’ennemi principal ce n’est pas la Russie, mais une Europe indépendante.

