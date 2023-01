Résistance 71

7 janvier 2023

Le documentaire « Died Suddenly » ou « »Mort soudainement » de Stew Peters en VOSTF. A voir, revoir et diffuser au grand large sans aucune modération. Il est grand temps pour le plus grand nombre de comprendre vraiment ce qu’il se passe et assimiler et lutter contre ce fait qu’avec cette affaire SRAS-CoV-2 / COVID19, nous sommes toutes et tous victimes d’une guerre biologique contre l’humanité depuis la fin de 2019, attaque qui n’a aucun précédent dans notre histoire et que la pourriture élitiste néo-malthusienne, eugéniste du système étatico-marchand continuera la sale besogne entreprise jusqu’au bout SI NOUS LES LAISSONS FAIRE. Ils ont enclenché un processus duquel ils ne peuvent plus reculer. Désormais l’équation est simple : c’est eux ou nous ! Quel camp choisissez-vous ?… 2023 sera une année décisive de résistance ou de soumission et de mort.

A lire également en complément :

« SRAS-CoV-2 / COVID19 l’attaque nano-bio-technologique contre l’humanité » (Karen Kingston PDF compilation de nos traductions)

Le documentaire en VOSTF, durée : 68 minutes

