Dictature étatico-marchande : l’assassinat en règle de tous les héritages politiques, économiques et culturels européens (Collectif Guerre de Classe)

Une fois de plus, convergence totale sur les conclusions et solution au marasme planifié de longue date en cours. Rappelons-nous qu’il suffit de dire NON ! Pour que cette fumisterie s’arrête, ils ne progressent que parce que nous consentons. Il n’y a pas de solution au sein du système et ne saurait y en avoir ! Achevons le vieux monde qui n’en finit pas d’agoniser et créons le notre, celui de la société organique de la Commune Universelle. Tout part du NON ! Individuel et des associations volontaires de semblables rayonnant dans une collectivité plus grande que la somme de ses membres, unie par un esprit universel jaillit du tréfonds de notre nature enfin retrouvée.

~ Résistance 71 ~

La mondialisation capitaliste de l’ordre anglo-américain termine l’assassinat de tous les héritages économiques et culturels européens

Collectif Guerre de Classe

3 janvier 2023

Url du tract original :

http://guerredeclasse.fr/2023/01/03/la-mondialisation-capitaliste-de-lordre-americain-et-de-tous-ses-larbins-du-mensonge-bruxellois-est-en-train-de-terminer-lassassinat-planifie-de-tous-les-heritages-economiques-et-cul/

L’inculte employé de banque de l’Élysée aux ordres du Pentagone et de Wall Street a pour directive de faire de l’année 2023, celle de la grande destruction… Commandée par la guerre commerciale US contre la France et l’Europe aujourd’hui piégées dans la manigance ukrainiste, la liquidation totale est programmée… Tout ce qui gênait encore la dictature du dollar hystérique doit disparaître : retraites, assurance-chômage, nucléaire, derniers secteurs industriels de pointe, médecine et hôpitaux, réseau ferré, agriculture, pêche et vignes, gastronomie et tous les artisanats de jadis… La sale vie pourrie de toutes les contre-vérités partout présentes ; celle des mystifications terroristes, sanitaires, écologistes et immigrationnistes, doit tout emporter et la sale bouffe chimique du chaos généralisé des ghettos arc-en-ciel de tous les trafics protégés doit – elle – tout balayer jusqu’aux dernières boulangeries, caves à vin et charcuteries de notre tradition communarde de savoir et de saveur…

Jusqu’à l’aube du XX° siècle, l’Europe était encore majoritairement un univers ouvrier, paysan et artisanal de terroirs et de saveur traditionnelle aux multiples diversités non encore pleinement intégré à l’uniformisation de la dictature du marché… Les deux charniers impérialistes capitalistes de 14-18 et de 39-45 ont organisé le génocide méthodique de ce monde désormais périmé et, en même temps qu’ils liquidaient industriellement la sur-production matérielle, ces derniers immolaient dans le sang et la douleur le trop-plein de millions d’humains excédentaires au regard de la saturation générale du marché mondial…

En transformant progressivement les ouvriers, les paysans et les artisans d’hier en prolétaires modernes de la réification totale, c’est-à-dire en simples objets dépossédés de tout pouvoir sur leur vie, totalement arraisonnée au spectacle totalitaire des mensonges de l’accumulation marchande, l’Europe Bruxelloise – création de la CIA, du Pentagone et de l’OTAN – a décidé depuis 1945 de mettre progressivement à mort le vieux temps de la terre européenne réfractaire pour lui substituer définitivement la colonisation de toutes les fabrications de merde matérielle et culturelle de l’empire new–yorkais, là où le bistrot joyeux de toutes les saveurs et rencontres indociles envisageables devient justement impossible…

Travailleur sur-exploité de la tumultueuse Terre d’Europe, de France et de partout ailleurs… Même si tu ne le sais pas encore, tu n’es plus qu’un simple prolétaire asservi de l’Usine Globale, c’est-à-dire un résidu d’homme en ridicule programmation uniformisée, sans aucune influence sur ton existence suicidaire, vendu chaque jour par tous les syndicats gouvernementaux pour que la politique économique européiste de ton sur-asservissement programmé parvienne au terme du diktat des sordides flics de Bruxelles et de Washington…

À l’usine, dans les bureaux, dans les boutiques, dans les ateliers de tradition, au chômage ou sur les lopins de terre de l’emprisonnement contemporain, nous ne sommes tous que des sans réserves dépossédés de leur existence… Mais ce monde de la crise totale de la quantité marchande totalitaire est en train de s’effondrer… Qu’il crève donc au plus vite en emportant dans sa chute finale tous les gangs gouvernementalistes de la pourriture mercantile !

Vive la Guerre de Classe mondiale du Prolétariat contre tous les Partis et Syndicats de la planète-marchandise et pour un monde sans exploitation ni aliénation !

VERS LA COMMUNE UNIVERSELLE POUR UN MONDE SANS ARGENT, SANS SALARIAT, NI ÉTAT !

Le texte sous forme de tract format PDF :

GDC_Tract_Colere

