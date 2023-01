Trois ans après son assassinat par l’empire anglo-americano-sioniste, l’héritage géopolitique de Qassem Soleimani (Press TV)

3 janvier 2020-3 janvier 2023

Le rôle du martyr Soleimani dans la réalisation du monde post-américain

Par Muhammad Mahdi Abbassi

2 janvier 2023

Les premiers jours de janvier sont devenus un symbole de l’émergence du monde post-américain. Du martyre du général Qassem Soleimani le 3 janvier 2020 à la prise de pouvoir du Congrès américain le 6 janvier 2021, ces événements portent un message clair : l’ère de l’hégémonie américaine est révolue.

L’effondrement de l’hégémonie américaine, particulièrement évident en Asie de l’Ouest, est en réalité le résultat des efforts et des actions héroïques de l’Axe de la Résistance et, surtout, des efforts et des actions du martyr Soleimani et de ses braves camarades.

Afin de faire la lumière sur le rôle du martyr Soleimani dans la fin de l’hégémonie américaine et la défaite des complots occidentaux dans la région, nous devons d’abord aborder la question des objectifs actuels des Américains dans la région de l’Asie de l’Ouest.

Après les attentats du 11 septembre, les États-Unis ont commencé à occuper militairement l’Asie de l’Ouest sous prétexte de lutter contre le terrorisme. À l’époque, des responsables et des stratèges américains comme Zbigniew Brzezinski ont dévoilé divers plans et complots tels que le « Grand Moyen-Orient » ou le « Nouveau Moyen-Orient ».

Pendant la guerre israélienne de 33 jours contre le Liban en 2006, la secrétaire d’État américaine de l’époque, Condoleezza Rice, a déclaré dans un discours important : « Ce que nous voyons ici, c’est, en un sens, la croissance — les douleurs de l’accouchement d’un nouveau Moyen-Orient, et quoi que nous fassions, nous devons être certains que nous avançons vers le nouveau Moyen-Orient, sans revenir à l’ancien Moyen-Orient. »

Ces remarques ont montré les plans du gouvernement américain pour l’Asie de l’Ouest. En fait, les États-Unis tentaient de mettre en œuvre ce projet afin, premièrement, d’introduire un système économique de laissez-faire aux pays de la région et de les transformer en un bloc tournant autour d’Israël et, deuxièmement, d’étendre le modèle de démocratie libérale à ces pays.

L’ancien président américain George W. Bush l’a proclamé dans un discours prononcé en 2003 après la chute du régime baathiste de Saddam Hussein en Irak. « La démocratie irakienne réussira, et ce succès enverra la nouvelle de Damas à Téhéran que la liberté peut être l’avenir de chaque nation. L’établissement d’un Irak libre au cœur du Moyen-Orient sera un événement décisif dans la révolution démocratique mondiale », avait-il déclaré à l’époque.

Au même moment, le vice-président américain de l’époque, Dick Cheney, a annoncé dans son discours au Forum économique mondial de Davos que le gouvernement américain s’était engagé à « promouvoir la démocratie dans tout le grand Moyen-Orient et au-delà ».

Néanmoins, ce projet a échoué comme d’autres projets du gouvernement américain, malgré ses coûts énormes.

Vingt ans après le déclenchement de ces guerres désastreuses, la situation politique actuelle en Irak et en Afghanistan témoigne de cette réalité. Les guerres, en plus de coûter des milliers de milliards de dollars à l’économie américaine, ont fait de nombreuses victimes dans les pays de la région.

Selon un rapport de l’Université Brown, plus de 900 000 personnes sont mortes dans les guerres américaines après 2001, dont plus de 70 000 civils en Afghanistan et près de 300 000 civils en Irak.

Entre-temps, le soutien occidental aux groupes terroristes et takfiris dans la région a presque complété ce puzzle. Des groupes tels que Daech – dont l’ancien président américain Donald Trump a admis avoir été créé par le gouvernement américain – ont tenté de déstabiliser la région pour permettre aux États-Unis de poursuivre la stratégie de créer une guerre religieuse de 30 ans en Asie de l’Ouest.

Mais ce que les gouvernements occidentaux n’ont jamais inclus dans leurs calculs, c’est le martyr Soleimani – un maître stratège qui a contrecarré leurs plans et leurs complots et mis fin à leur présence destructrice dans la région.

La guerre du Liban a été la première confrontation sérieuse entre le général Soleimani et le front de l’Arrogance. Il a joué un rôle important dans la défaite du régime sioniste et de ses partisans dans la guerre de 33 jours, mettant ainsi le projet du « Grand Moyen-Orient » dans une impasse.

Safauddin Tabaraian, le traducteur du livre Les histoires inédites de la guerre de 33 jours, commente le rôle du martyr Soleimani dans la victoire du Hezbollah dans la guerre de 33 jours. « J’ai entendu dire par Sayyed Hassan Nasrallah lui-même que le rôle de Haj Qassem dans notre victoire dans la guerre était encore plus grand que le rôle d’Imad Mughniyeh », note-t-il.

Le martyr Soleimani a également joué un rôle clé dans l’équipement et le renforcement du Front de résistance en Palestine, reconnu par le secrétaire général du Jihad islamique, Ziyad al-Nakhalah, il y a quelques années.

« La puissance et les installations que Gaza a obtenues aujourd’hui sont le résultat des grands efforts du martyr Soleimani. La stratégie du général Soleimani a commencé par l’envoi de roquettes et d’armes dans la bande de Gaza, et c’était comme un miracle », a-t-il déclaré. « Le général Soleimani s’est personnellement efforcé dans ce sens ; il s’est rendu dans de nombreux pays et a prévu de transférer cette puissance militaire [à Gaza]. »

Aujourd’hui encore, beaucoup trouvent étonnant que les tunnels souterrains de Gaza, longs d’environ 360 kilomètres, aient été l’une des stratégies conçues par le martyr Soleimani et le martyr Imad Mughniyeh.

En fin de compte, diriger l’Axe de la Résistance contre le groupe terroriste Daech a été la principale action du martyr Soleimani contre les stratagèmes du front de l’Arrogance. Le martyr Soleimani et ses compagnons ont déraciné cette force maléfique et rétabli la sécurité et la paix chez les nations de la région.

Son rôle dans l’élimination de Daech était si important et crucial que même les médias américains tels que Newsweek, Business Insider, The Week et d’autres l’ont reconnu au fil des ans.

De plus, chaque fois que des responsables américains ont tenté de s’attribuer le mérite de l’élimination de Daech, ils ont été confrontés aux réfutations d’experts internationaux sur la question, soulignant les efforts du martyr Soleimani.

Le professeur Arshin Adib-Moghaddam de l’Université de Londres, par exemple, en réponse aux tentatives de Trump de s’attribuer le mérite d’avoir détruit Daech, a affirmé que c’était l’Iran et la puissance aérienne russe qui « portaient les coups décisifs » au groupe terroriste et que Qassem Soleimani en était le cerveau.

Dans l’Asie de l’Ouest d’aujourd’hui, le déclin des États-Unis est palpable et ouvertement évoqué sur fond de la réalité sur le terrain. Ce changement et cette croissance dans les pays de la région et les perspectives du peuple sont le résultat des luttes du front de la Résistance contre le colonialisme mondial et l’arrogance et, sans aucun doute, le martyr Soleimani était et restera parmi les figures les plus importantes du mouvement de la Résistance.

Muhammad Mahdi Abbasi est chercheur dans le domaine des études américaines.



Un des plus grands stratèges de l’histoire, du même niveau

que le général Vo N’Guyen Giap

