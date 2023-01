Bill Gates et « la solution finale » : fallait oser la faire !

Bill Gates : “Les vaccins COVID sont la solution finale”, l’ADL : “Ceci est une remarque antisémite !”

Kevin Barrett avec VT et Dissociated Press

31 décembre 2022

Url de l’article original :

https://www.veteranstoday.com/2022/12/31/bill-gates-final-solution/

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

1er janvier 2023

L’Anti Defecation League (ADL) a demandé que Bill Gates présente des excuses pour avoir appeler le “vaccin COVID” la “solution finale” (voir vidéo en haut de l’article original en anglais).

Dans une conférence de presse à Bâle en Suisse, le patron de l’ADL, Joseph Greenbutt a lu une déclaration préparée à l’avance fustigeant Gates pour son insensibilité à la souffrance juive. “Il n’y a qu’une seule solution finale”, a entonné Greenbutt et “c’est l’Holocauste sacré avec un grand H de six millions de juifs. Si Bill Gates pense qu’il peut effacer la mémoire des 6 millions de victimes de Hitler en tuant 6 milliards de personnes et appeler ça ‘la solution finale’, il doit savoir qu’il est… comment puis-je le dire.. antisémite.”

Greenbutt a expliqué que l’ADL possède les droits d’auteur sur la marque déposée de l’expression “solution finale”. “Et vous savez quoi ? Ce n’est pas à vendre ! Du moins…pas moins cher que quelques milliers de milliards de bougnettes ; et je doute grandement que ce Billy Boy va cracher ce pognon dans un futur proche.”

Greenbutt a demandé de manière formelle les excuses de Bill Gates : “Il doit venir baiser mon fessier kosher, dire qu’il est vraiment, vraiment désolé et nous envoyer un chèque de pas moins de 6 milliards de dollars ou 6,66% de sa fortune personnelle, ou ce qui représente la plus grande somme des deux. En retour, nous abandonnerons nos poursuites pour violations de droits d’auteur, nous arrêterons notre campagne l’appelant antisémite et nous nous restreindrons de distribuer certaines photos prises sur le Lolita Express de Jeffrey Epstein.”

Bill Gates, qui est extrêmement occupé par le plan de construire de gigantesques douches où les gens pourront être agglutinés pour une vaccination de masse, n’a pas pu être joint pour recueillir ses commentaires.

= = =

Lectures complémentaires :

« Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique » (RFK Jr

« SRAS-CoV-2 / COVID et injections ARNm armes biologiques contre l’humanité » (Karen Kingston)

Publicité

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires