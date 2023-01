2023 : l’esprit Gilet Jaune soufflera t’il de nouveau ? (Press TV)

L’esprit Gilets Jaunes, c’est l’occupation des ronds-points, une présence de terrain, de la communication, des assemblées et maisons populaires, la restructuration des relations sociales sur le local et la mise en place de zones autonomes temporaires que l’on voudra permanentes dans le temps. 2023 doit devenir l’année du début de l’organisation collective pour l’émancipation finale en Commune Universelle au sein d’une société des sociétés organique qui court-circuitera les institutions imbéciles et obsolètes du système étatico-marchand au bout de son rouleau. Le système se meurt ? Achevons-le ! Mais cela ne se produira pas entre deux cordons de CRS dans une manif’ encadrée et nassée à Paris, ça c’est une certitude ! Il n’y a pas de solution au sein du système, il faut en sortir et reprendre le pouvoir pour le diluer là où il est particulièrement soluble : dans le peuple, dans le corps social ! Lectures complémentaires sous l’article à lire et diffuser sans modération…

Press TV France

31 décembre 2022

Des appels à manifester le 7 janvier 2023 émergent sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag #GiletsJaunes7janvier sur Twitter.

A l’approche d’un début 2023 qui s’annonce particulièrement dense en matière de mobilisations sociales, un parfum de nostalgie semble imprégner divers groupes de Gilets jaunes sur les réseaux sociaux, où plusieurs appels à manifester portent sur la journée du 7 janvier.

Entre autres thématiques mises en avant dans les principaux appels à manifester : l’inflation, les salaires, le recours répété du gouvernement au 49.3, «le massacre des chômeurs» ou encore, de façon plus globale, la pauvreté, selon l’édition française de RT.

Si la capitale apparaît comme un incontournable point de rassemblement pour certains, des comptes plus ou moins influents appellent également à se mobiliser d’un bout à l’autre du pays.

«Metz, Strasbourg, Paris, Marseille, Lyon, Poitiers, Besançon, Épinal, Remiremont, Nice, Pau, Béziers, Carcassonne, etc. Les Gilets jaunes du 7 janvier seront partout ! Reprenons les ronds-points ! Fer de lance de la communication et de la communion», peut-on ainsi lire dans une récente publication du compte militant A , fort de plus de 10 000 abonnés sur Twitter.

«Etudiants, travailleurs, chômeurs, retraités… Unissons-nous face à Macron et son monde ! Utilisez en masse le hashtag : #GiletsJaunes7janvier !», a pour sa part écrit le compte Peuple Révolté, qui relaie également l’appel à manifester le 7 janvier.

Alors que la mobilisation dont l’ampleur est difficile à évaluer face à l’émergence de ces appels à la mobilisation, certains observateurs restent pour l’heure circonspects quant à l’ampleur du mouvement dans un contexte difficile. Ainsi, dans les colonnes du Figaro, Christophe Assens, professeur de stratégie à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, on estime que «les conditions ne sont pas réunies pour une manifestation massive».

Pour rappel, le mouvement des Gilets jaunes a pris forme fin 2018 en opposition à une hausse de la taxation des carburants, à travers des rassemblements hebdomadaires autour des ronds-points, devenus emblématiques du mouvement, ainsi que des manifestations d’ampleur en milieu urbain.

